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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सIND W vs PAK W: ‘आज फिर टूटेंगे टीवी’, भारत से हार के बाद पाकिस्तान पर बने एक से एक फनी मीम्स, सोशल मीडिया पर मजाक तो देखिए

IND W vs PAK W: ‘आज फिर टूटेंगे टीवी’, भारत से हार के बाद पाकिस्तान पर बने एक से एक फनी मीम्स, सोशल मीडिया पर मजाक तो देखिए

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराकर शानदार शुरुआत की. इसके बाद सोशल मीडिया पर भारतीय फैंस ने मजेदार मीम्स और रिएक्शन की बाढ़ ला दी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 15 Jun 2026 09:01 AM (IST)
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महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को एकतरफा अंदाज में हराकर अपनी बादशाहत साबित की. इस हार के बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तान टीम को लेकर मीम्स और मजाकिया पोस्ट्स की बाढ़ आ गई. भारतीय फैंस ने अलग-अलग अंदाज में प्रतिक्रिया देते हुए पड़ोसी देश की टीम को जमकर ट्रोल किया. जब भी भारत और पाकिस्तान क्रिकेट के मैदान पर आमने-सामने होते हैं, मुकाबले के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त हलचल देखने को मिलती है. 14 जून को महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जब दोनों चिर-प्रतिद्वंद्वी टीमें आमने-सामने थीं.

मैच में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को आसानी से मात दे दी. इसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स समेत कई जगहों पर मीम्स और प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. भारतीय प्रशंसकों ने मजाकिया पोस्ट्स के जरिए पाकिस्तान की हार पर खूब चुटकी ली.

सोशल मीडिया पर बना पाकिस्तान हार का सबसे बड़ा विषय

भारत के खिलाफ पाकिस्तान की हार क्रिकेट इतिहास में कोई नई घटना नहीं है, लेकिन हर बार हार के बाद सोशल मीडिया पर नए-नए मीम्स देखने को मिलते हैं. महिला टी20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अपना दबदबा और मजबूत करते हुए हेड-टू-हेड रिकॉर्ड में 7-2 की बढ़त हासिल कर ली है. वहीं टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों की बात करें तो पाकिस्तान के खिलाफ 17 मैचों में यह भारत की 14वीं जीत रही. यही आंकड़े सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गए. कई भारतीय यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में टीवी टूटने वाले पुराने मीम्स साझा किए, जबकि कुछ ने पाकिस्तान टीम को हार के बाद शर्मिंदगी झेलने की सलाह देते हुए पोस्ट किए. मुकाबले के बाद इंटरनेट पर पाकिस्तान टीम को लेकर हजारों प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं और सोशल मीडिया पूरी तरह भारतीय फैंस के उत्साह से भर गया.

बल्लेबाजी में भारत ने दिखाया अपना दमखम

इस मुकाबले में भारतीय टीम ने बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों विभागों में पाकिस्तान पर स्पष्ट बढ़त बनाई. हालांकि शुरुआत भारत के लिए आसान नहीं रही. शेफाली वर्मा और जेमिमा रोड्रिग्स जल्दी पवेलियन लौट गईं, जिससे टीम शुरुआती दबाव में आ गई थी. इसके बाद स्मृति मंधाना और कप्तान हरमनप्रीत कौर ने पारी को संभालते हुए तीसरे विकेट के लिए 91 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी की. मंधाना ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 44 गेंदों पर 68 रन बनाए. वहीं अंतिम ओवरों में ऋचा घोष ने आक्रामक अंदाज दिखाते हुए सिर्फ 17 गेंदों में 34 रन ठोक दिए. इन पारियों की बदौलत भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 170 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया और पाकिस्तान के सामने 171 रन का लक्ष्य रखा.

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गेंदबाजों ने भी पाकिस्तान को नहीं दिया मौका

जब गेंदबाजी की बारी आई तो भारतीय गेंदबाजों ने भी पाकिस्तान को मैच में वापसी का कोई अवसर नहीं दिया. अनुभवी ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने अपनी घातक गेंदबाजी से पाकिस्तानी बल्लेबाजी क्रम को पूरी तरह बिखेर दिया. दीप्ति ने अपने चार ओवर के स्पेल में मात्र 10 रन खर्च करते हुए पांच विकेट झटके. उनकी इस शानदार गेंदबाजी ने पाकिस्तान की उम्मीदों को पूरी तरह खत्म कर दिया. इस प्रदर्शन के साथ उन्होंने महिला क्रिकेट में 350 से अधिक विकेट लेने का उल्लेखनीय मुकाम भी हासिल किया.

यह भी पढ़ें- IND W vs PAK W: 64 रन की हार से बौखलाईं पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना, दे दिया ये अजीब बयान

दीप्ति शर्मा को युवा स्पिनर श्री चरणी का भी बेहतरीन साथ मिला. श्री चरणी ने अपने चार ओवर में 21 रन देकर तीन महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए. दोनों गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत पाकिस्तान की पूरी टीम लक्ष्य से काफी दूर रह गई और भारत ने 64 रन की बड़ी जीत दर्ज कर टूर्नामेंट में शानदार शुरुआत की.

Published at : 15 Jun 2026 09:01 AM (IST)
Tags :
Deepti Sharma HARMANPREET KAUR Women’s T20 World Cup 2026
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