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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सAsian Games: जैवलिन में भारत का डबल धमाल, यशवीर ने जीता सिल्वर, रोहित के नाम ब्रॉन्ज

Asian Games: जैवलिन में भारत का डबल धमाल, यशवीर ने जीता सिल्वर, रोहित के नाम ब्रॉन्ज

यशस्वीर सिंह ने भारत के लिए सिल्वर मेडल पर कब्जा किया, जबकि रोहित यादव ने ब्रॉन्ज मेडल जीता. इवेंट में श्रीलंका के रुमेश पथिरागे गोल्ड अपने नाम किया.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 28 Sep 2026 06:36 PM (IST)
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सोमवार को 2026 एशियाई खेलों के पुरुष जैवलिन इवेंट में भारत का डबल धमाल देखने को मिला. यशवीर सिंह ने 85.72 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ सिल्वर मेडल पर कब्जा जमाया. वहीं रोहित यादव ने 84.35 मीटर के थ्रो के साथ ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमाया. इवेंट में श्रीलंका के रुमेश पथिरागे ने गोल्ड मेडल जीता. श्रीलंकाई जैवलिन थ्रोअर ने 88.55 मीटर का थ्रो किया. 

85.72 मीटर के थ्रो के साथ यशवीर ने पर्सनल बेस्ट का रिकॉर्ड बनाया. उन्होंने आखिरी यानी अपने छठे इवेंट में यह रिकॉर्ड दर्ज किया. उन्होंने 83.56 मीटर के थ्रो के साथ इवेंट की शुरुआत की थी. गौर करने वाली बात यह है कि सभी 6 प्रयासों में यशवीर ने 80 मीटर से ज्यादा दूर थ्रो किया. गौर करने वाली बात यह है कि यशवीर को चोटिल नीरज चोपड़ा की जगह एशियाई खेलों में जगह मिली थी. उन्होंने इस मौके को पूरी तरह से भुनाया और भारत की झोली में सिल्वर डाल दिया

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अच्छी नहीं हुई थी रोहित यादव की शुरुआत 

रोहित यादव की शुरुआत ज्यादा कुछ खास नहीं रही थी. उन्होंने पहले प्रयास में 77.25 मीटर का थ्रो किया था. इसके बाद बाकी के चारों प्रयास में उन्होंने 80 मीटर से दूर ही जैवलिन फेंका. उनका छठा और अंतिम प्रयास अमान्य रहा. उन्होंने तीसरे प्रयास में 84.35 मीटर का बेस्ट थ्रो किया. 

पाकिस्तान चौथे पायदान पर 

पाकिस्तान के लिए अरशद नदीम इवेंट ने इवेंट में हिस्सा लिया. ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद की तरफ से बहुत ही खराब प्रदर्शन देखने को मिला. उन्होंने 80.29 मीटर का बेस्ट थ्रो किया. उनके 6 में से सिर्फ 2 ही थ्रो मान्य रहे, बाकी सब अमान्य हुए. पहले प्रयास में अरशद ने 76.69 मीटर दूर भाला फेंका. फिर तीसरे प्रयास में उन्होंने 80.29 मीटर का थ्रो दर्ज किया.

 

यह भी पढ़ें: गुलवीर सिंह ने जीता सिल्वर, विथ्या रामराज ने तोड़ा पीटी उषा का 42 साल पुराना रिकॉर्ड

Published at : 28 Sep 2026 06:23 PM (IST)
Tags :
Rohit Yadav Javelin Asian Games 2026 Yashvir Singh
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