भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खत्म होते ही अब टी20 का महायुद्ध शुरू होने जा रहा है. 29 अक्टूबर से कैनबरा में दोनों टीमें आमने-सामने होंगी, लेकिन सीरीज शुरू होने से पहले ही ऑस्ट्रेलियाई टीम में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है. स्टार लेग स्पिनर एडम जम्पा बच्चे के जन्म के चलते पहले टी20 से बाहर हो गए हैं, और उनकी जगह ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय मूल के युवा लेग स्पिनर तनवीर सांघा को टीम में शामिल किया है.

कौन हैं तनवीर सांघा?

तनवीर सांघा भले ही ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हैं, लेकिन उनका रिश्ता भारत से गहराई से जुड़ा हुआ है. उनका जन्म 26 नवंबर 2001 को सिडनी में हुआ था, लेकिन उनके माता-पिता पंजाब के जालंधर जिले के एक गांव से हैं. उनके पिता जोगा सिंह ऑस्ट्रेलिया में टैक्सी ड्राइवर, जबकि मां उपजीत कौर एक अकाउंटेंट हैं. जोगा सिंह कई साल पहले बेहतर भविष्य की तलाश में ऑस्ट्रेलिया चले गए थे, जहां तनवीर का जन्म हुआ और यहीं से उनके क्रिकेट सफर की शुरुआत भी हुई.

अब तक का क्रिकेट करियर

सिर्फ 23 साल की उम्र में तनवीर सांघा ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में अपनी पहचान बना ली है. उन्होंने 2023 में अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया था.

वनडे करियर: 2 मैचों में 2 विकेट

टी20 करियर: 10 मैचों में 10 विकेट

प्रथम श्रेणी क्रिकेट: 15 मैचों में 40 विकेट

2020 में खेले गए अंडर-19 वर्ल्ड कप में वे ऑस्ट्रेलिया के सबसे सफल गेंदबाज रहे थे. उनकी स्पिन गेंदबाजी में ऐसी धार है कि बल्लेबाजों को पढ़ना आसान नहीं होता. इसी प्रदर्शन के दम पर वे जल्द ही बिग बैश लीग (BBL) में भी चर्चा में आ गए और राष्ट्रीय चयनकर्ताओं की नजर में आए. उनके शानदार प्रदर्शन के चलते उन्हें 2023 के वनडे वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी शामिल किया गया था.

पहले टी20 के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम

मिचेल मार्श (कप्तान), सीन एबॉट, जेवियर बार्टलेट, टिम डेविड, बेन ड्वार्शिस, नाथन एलिस, जोश हेजलवुड, महली बियर्डमैन, ट्रेविस हेड, जोश फिलिप, जोश इंग्लिस, मैथ्यू कुहनेमैन, मिचेल ओवेन, मैट शॉर्ट, मार्कस स्टोयनिस, तनवीर सांघा.