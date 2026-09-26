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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सकबड्डी में भारत ने जीता दूसरा गोल्ड, कांटे के मैच में पुरुष टीम ने ईरान को 40-34 से रौंदा

कबड्डी में भारत ने जीता दूसरा गोल्ड, कांटे के मैच में पुरुष टीम ने ईरान को 40-34 से रौंदा

महिला टीम के बाद भारत की पुरुष कबड्डी टीम ने भी 2026 एशियाई खेलों के फाइनल में ईरान को हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया. यह भारत के लिए कबड्डी में दूसरा गोल्ड रहा.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 26 Sep 2026 04:01 PM (IST)
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शनिवार (26 सितंबर) को 2026 एशियाई खेलों में भारत को कबड्डी में दूसरा गोल्ड मिला. पुरुष कबड्डी टीम ने फाइनल में ईरान को 40-34 से हराकर कमाल किया. मुकाबला कांटे का रहा. पहले हाफ में ईरान ने बढ़त हासिल कर ली थी. फिर दूसरे हाफ में टीम इंडिया की तरफ से शानदार वापसी देखने को मिली. एक वक्त पर भारत ने ईरान को ऑलआउट भी कर दिया था. इसके बाद टीम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा. 

पहले हाफ यानी शुरुआती 20 मिनट में ईरान ने 18-17 से बढ़त बना ली थी. लेकिन दूसरे हाफ में भारतीय टीम ने 23-16 का स्कोर करके मच अपने नाम कर लिया. अंतिम हाफ में ऑलआउट होने के बाद ईरान की टीम दबाव में दिखाई दी. भारत ने इसी का फायदा उठाते हुए कमाल किया. इस हाफ में भारत की तरफ से शानदार डिफेंस देखने को मिला. 

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भारत को मिला चौथा गोल्ड 

यह एशियन गेम्स में भारत के लिए चौथा गोल्ड रहा. सबसे पहला गोल्ड महिला क्रिकेट टीम ने जीता था. इसके बाद शूटिंग मिक्स्ड टीम और कबड्डी की महिला व पुरुष टीमों ने गोल्ड जीता. 

कबड्डी में भारत का 9वां गोल्ड 

1990 से 2026 तक खेले गए एशियाई खेलों के 10 इवेंट में भारत की पुरुष कबड्डी टीम ने 9 बार गोल्ड मेडल पर कब्जा किया है. सिर्फ 2018 में ही भारतीय पुरुष टीम गोल्ड जीतने से चूक गई थी. 

भारत की महिला टीम ने भी ईरान को हराकर जीता गोल्ड 

इससे पहले दिन में भारत की महिला कबड्डी टीम ने फाइनल में ईरान को 37-34 से हराकर गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया था. इस मैच में कांटे की टक्कर देखने को मिली थी. शुरुआत में दोनों ही टीमें एक दूसरे पर हावी दिखीं, लेकिन अंत में भारत ने कमाल किया.

भारत के खाते में 28 मेडल

चौथे गोल्ड के साथ भारत के पास कुल 28 मेडल हो गए हैं. गोल्ड जीतने के साथ भारत मेडल टैली में 10वें पायदान पर पहुंच गया है. 4 गोल्ड के अलावा 11 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज हैं. पिछले यानी 2023 के एशियाई खेलों में भारतीय दल ने कुल 107 मेडल जीते थे. अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार भारत अपना रिकॉर्ड तोड़ पाता है या नहीं.

 

यह भी पढ़ें: ऑस्ट्रेलिया सीरीज से हार्दिक पांड्या बाहर, हैरान करने वाली है वजह

Published at : 26 Sep 2026 03:40 PM (IST)
Tags :
Indian Kabaddi Team Asian Games 2026 India Vs Iran
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