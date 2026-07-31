हॉकी इंडिया की भगवा जर्सी पर फिर बवाल, प्रेसिडेंट बोले- 'मेरी जानकारी के बगैर...'

Indian Hockey Team Colour News: हॉकी इंडिया की जर्सी पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. 2026 FIH हॉकी वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया की नई जर्सी का कलर सैफ्रॉन रखा गया, जिसे भगवा कलर के नाम से भी जाना जाता है. पहले कलर नीला था. रंग में बदलाव के बाद से ही चर्चा तेज है. अब हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट दिलीप टिर्की ने कहा कि फैसला उनकी जानकारी के बगैर लिया गया है.

गौर करने बात यह है कि कल यानी सिर्फ 24 घंटे पहले ही दिलीप टिर्की ने रंग बदलने के पक्ष में बयान देते हुए कहा था कि यह फैसला खिलाड़ियों की अनुमति से लिया गया है. नीले टर्फ के कारण खिलाड़ियों को दिक्कत होती है क्योंकि जर्सी भी नीली थी. अब अगले ही दिन उनके सुर बदले हुए नजर आए.

शुक्रवार (31 जुलाई) को उन्होंने हॉकी इंडिया के अधिकारियों को इमेल लिखकर सफाई मांगी. उनकी तरफ से पूछ गया कि यह फैसला एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सामने रखा या उनके ध्यान में लाए बगैर ही लागू कर दिया गया. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इस बात का पूरा ब्यौरा दें कि इसे मंजूरी कैसे मिली.

रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने इमेल में लिखा, "मैं आपका ध्यान नेशनल टीम की जर्सी के रंग में हाल ही में हुए बदलाव की ओर लाना चाहता हूं. ऐसा लगता है कि यह फैसला एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सामने चर्चा किए बिना और मेरी जानकारी के बिना ही लिया और लागू किया गया है."

'रंग से कोई दिक्कत नहीं'

उन्होंने आगे लिखा, "मुझे केसरिया रंग चुनने से कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन, इतना अहम फैसले पर जो हमारी नेशनल टीम की पहचान और प्रतिनिधित्व से जुड़ा है, इसे लागू करने से पहले चुनी हुई लीडरशिप और एग्जीक्यूटिव बोर्ड के साथ चर्चा की जानी चाहिए थी."

दिलीप टिर्की ने इस बात पर भी जोर दिया कि मामला मीडिया और राजनेताओं के बीच आ चुका है. बाकी उन्होंने अपने एक दिन पुराने बयान पर कहा कि वर्ल्ड कप पास आ रहा है, इसलिए मैंने साफ तौर पर कहा है कि यह बदलाव पूरी तरह से खेल से जुड़ा फैसला था, ताकि टीम और उसकी तैयारियों पर ही ध्यान बना रहे.

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