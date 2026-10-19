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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सAsian Para Games 2026: पहले दिन भारत के खाते में 11 मेडल, टैली में लगाई लंबी छलांग

Asian Para Games 2026: पहले दिन भारत के खाते में 11 मेडल, टैली में लगाई लंबी छलांग

भारतीय पैरा खिलाड़ियों ने एशियन पैरा गेम्स 2026 के पहले दिन 4 गोल्ड, 5 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज समेत 11 मेडल जीतकर शानदार शुरुआत की.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 19 Oct 2026 10:58 PM (IST)
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मैदान पर हौसले की उड़ान कैसी होती है, ये भारतीय पैरा खिलाड़ियों ने एशियन पैरा गेम्स 2026 के पहले दिन दिखा दिया. जापान में चल रहे इस टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 11 मेडल अपने नाम किए. पहले ही दिन 4 गोल्ड, 5 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत पदक टैली में चौथे स्थान पर पहुंच गया. निशानेबाजी से लेकर एथलेटिक्स तक खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत का दम दिखाया और देश को प्रतियोगिता में मजबूत शुरुआत दिलाई.

भारत को निशानेबाजी में बड़ी सफलता मिली. महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एसएच1 स्पर्धा में मोना अग्रवाल ने 250.0 अंक हासिल कर गोल्ड मेडल जीता. उन्होंने इस प्रदर्शन के साथ एशियन पैरा गेम्स का रिकॉर्ड भी बनाया. इसी स्पर्धा में भारत की अवनि लेखरा ने 249.6 अंक के साथ सिल्वर मेडल अपने नाम किया. इस तरह भारत को एक ही मुकाबले में गोल्ड और सिल्वर दोनों मिले.

एथलेटिक्स में भी भारतीय खिलाड़ियों का जलवा

एथलेटिक्स में निशाद कुमार ने पुरुषों की टी47 लंबी कूद स्पर्धा में 7.11 मीटर की छलांग लगाकर गोल्ड मेडल जीता. वहीं, पुरुषों की एफ46 भाला फेंक स्पर्धा में रिंकू हुड्डा ने पहला स्थान हासिल किया. इसी स्पर्धा में अजीत सिंह यादव ने सिल्वर मेडल जीता.

महिलाओं की 1500 मीटर टी12 और टी13 रेस में सौम्या ने गोल्ड मेडल हासिल किया, जबकि राधा वेंकटेश दूसरे स्थान पर रहीं. महिलाओं की 1500 मीटर टी11 रेस में रवन्नी वलासनैनी ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया.

जूडो और तैराकी में भी मिले मेडल

पैरा जूडो में कोकिला कौशिकलाटे ने महिलाओं की जे2-52 किलोग्राम स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता. वहीं, पुरुषों की जे1-70 किलोग्राम स्पर्धा में कपिल परमार को ब्रॉन्ज मिला. पैरा तैराकी में रवि कार्तिक बुदिगिना ने पुरुषों की 100 मीटर फ्रीस्टाइल एस13 स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता.

टैली में चौथे स्थान पर भारत

पहले दिन 11 मेडल जीतकर भारत ने प्रतियोगिता में अच्छी शुरुआत की. अब भारतीय खिलाड़ियों की नजरें अगले मुकाबलों पर होंगी. टीम की कोशिश इस प्रदर्शन को जारी रखने और आने वाले दिनों में पदक टैली में अपनी हालात और मजबूत करने की होगी.

 

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About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 19 Oct 2026 10:57 PM (IST)
Tags :
Asian Para Games 2026 India Para Athletes
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