India vs Pakistan Live Streaming: भारत और पाकिस्तान के बीच भले ही कोई भी खेल हो, दर्शकों में उत्साह अपने चरम पर रहता है. अब यही रोमांच महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में देखने को मिलेगा. रविवार (5 अक्टूबर) को कोलंबो के आर. प्रेमदासा इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान की महिला टीमें एक-दूसरे के आमने-सामने होंगी. एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को हराने के बाद टीम इंडिया अब वर्ल्ड कप में भी उसी जीत की लय को बरकरार रखना चाहेगी.

भारत का वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पर दबदबा

भारतीय महिला टीम का पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड एकतरफा रहा है. अब तक दोनों टीमों के बीच वनडे फॉर्मेट में 11 मुकाबले खेले गए हैं और हर बार जीत भारत के हिस्से आई है. वहीं, वर्ल्ड कप में दोनो टीमों का चार बार आमना-सामना हुआ और सभी चारों मैचों में पाकिस्तान को शिकस्त झेलनी पड़ी. यानी आंकड़े साफ बताते हैं कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान की राह आसान नहीं होने वाली है.

टीम इंडिया का शानदार फॉर्म

हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला टीम बेहतरीन फॉर्म में है. टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में भारत ने श्रीलंका को आसानी से हराया था. बल्लेबाजी में स्मृति मंधाना और जेमिमा रोड्रिग्स ने दमदार प्रदर्शन किया, जबकि गेंदबाजी में रेनुका ठाकुर और दीप्ति शर्मा ने विपक्षी टीम को जकड़ लिया था. अब पाकिस्तान के खिलाफ भी भारतीय गेंदबाजों की यही सटीक लाइन-लेंथ अहम भूमिका निभा सकती है.

कब, कहां और कैसे देखें भारत बनाम पाकिस्तान महिला मैच

मैच की तारीख - रविवार, 5 अक्टूबर 2025

स्थान - आर. प्रेमदासा इंटरनेशनल स्टेडियम, कोलंबो

मैच का समय - दोपहर 3:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

टॉस - दोपहर 2:30 बजे

टीवी पर लाइव प्रसारण

स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर इस मुकाबले का सीधा प्रसारण किया जाएगा. दर्शक हिंदी में स्टार स्पोर्ट्स हिंदी/एचडी और अंग्रेजी में स्टार स्पोर्ट्स 1/एचडी पर मैच देख सकते हैं.

ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग

जो दर्शक मोबाइल या लैपटॉप पर देखना चाहते हैं, वे JioCinema या Disney+ Hotstar ऐप और वेबसाइट पर इस रोमांचक मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग का आनंद उठा सकते हैं.

क्या भारत दोहराएगा इतिहास?

पाकिस्तान की महिला टीम बांग्लादेश के खिलाफ हाल ही में हार झेल चुकी है, जिससे उसका आत्मविश्वास कमजोर पड़ा है. वहीं, भारत पूरी ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरने को तैयार है. अब देखना यह होगा कि क्या हरमनप्रीत एंड कंपनी एक बार फिर पाकिस्तान को धूल चटाकर अपना अजेय रिकॉर्ड बरकरार रख पाएगी.