एशियन गेम्स में भारत ने जीता पहला मेडल, शूटिंग में बेटियों ने बजाया डंका
Asian Games 2026 Medal India: भारत ने 2026 एशियन गेम्स में पहला पदक जीत लिया है. भारत का पहला पदक शूटिंग में आया है. महिला एयर राइफल 10 मीटर टीम स्पर्धा में सिल्वर मेडल भारत ने जीता है.
भारत ने 2026 एशियन गेम्स में पहला पदक जीत लिया है. रविवार को शूटिंग में सोनम मस्कार, इलावेनिल वालारिवन और विदर्स विनोद ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीत लिया है. फाइनल राउंड के बाद भारत का स्कोर 1898.0 रहा. चीन ने गोल्ड मेडल जीता, जिसने 1904.2 का स्कोर किया.
कोरिया अंतिम समय तक मेडल की रेस में बना हुआ था, लेकिन चू येनबेयोल ने अपनी आखिरी सीरीज में बहुत खराब शॉट लगाए. भारत के लिए सबसे ज्यादा स्कोर सोनम मस्कार ने किया, जो व्यक्तिगत क्वालीफिकेशन में 634.1 के स्कोर के साथ कुल चौथे स्थान पर रहीं. इलावेनिल चौथे स्थान पर रहीं, जिनका स्कोर 633.5 का रहा.
चीन के पास गोल्ड, भारत ने जीता सिल्वर
चीन ने 1904.2 का स्कोर करके गोल्ड मेडल जीता. सिल्वर मेडल भारत ने जीता, उसका फाइनल स्कोर 1898.0 रहा. दक्षिण कोरिया आखिरी क्षणों में मेडल जीतने से चूक गया, ऐसे में जापान ने 1897.1 का स्कोर करके ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमाया. कोरिया का स्कोर 1895.8 रहा.
- 1904.2 - चीन (गोल्ड)
- 1898 .0 - भारत (सिल्वर)
- 1897.1 - जापान (ब्रॉन्ज)
सोनम मस्कार, इलावेनिल वालारिवन और विदर्स विनोद ने आधिकारिक रूप से भारत के लिए 2026 एशियन गेम्स में पहला पदक जीता है. मगर भारत के लिए सबसे पहला पदक मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइटर सूचिका तरियाल ने कर लिया था. उन्होंने महिलाओं की 60 किलोग्राम स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच कर कम से कम ब्रॉन्ज मेडल पक्का कर लिया है.
2026 एशियन गेम्स में शूटिंग में भारत ने बढ़िया शुरुआत कर ली है. 2022 के एशियाई खेलों में भारत ने कुल मिलाकर 22 पदक जीते थे, इस बार भारतीय एथलीट उस आंकड़े को पार करके नया कीर्तिमान बनाना चाहेंगे. चार साल पहले शूटिंग में भारत के खाते में 7 गोल्ड 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल आए थे.
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भारत छठे स्थान पर हैं
भारत अभी एशियन गेम्स की पदक तालिका में छठे स्थान पर है. 7 पदक जीत चुका चीन पहले और 5 मेडल के साथ जापान दूसरे नंबर पर है. अभी मकाउ, दक्षिण कोरिया और कजाख्स्तान पदक तालिका में भारत से ऊपर हैं.
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