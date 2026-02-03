टी20 वर्ल्ड कप 2026 की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है. 7 फरवरी से शुरू होने वाले इस बड़े टूर्नामेंट से पहले सभी टीमें वार्मअप मुकाबलों के जरिए अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रही हैं. इसी कड़ी में भारतीय टीम भी अपना एकमात्र वार्मअप मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलेगी. यह मुकाबला सिर्फ अभ्यास नहीं, बल्कि भारत के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन और रणनीति को परखने का अहम मौका होगा.

कब खेला जाएगा भारत-साउथ अफ्रीका वार्मअप मैच?

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच यह वार्मअप मुकाबला 5 फरवरी को खेला जाएगा. वर्ल्ड कप से ठीक दो दिन पहले होने वाला यह मैच दोनों टीमों के लिए काफी अहम माना जा रहा है. खासकर भारत के लिए, जो इस टूर्नामेंट में खिताब का मजबूत दावेदार है.

कहां देख सकते हैं लाइव मुकाबला?

फैंस के लिए राहत की बात यह है कि भारत बनाम साउथ अफ्रीका वार्मअप मैच लाइव देखा जा सकेगा.

इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा.

वहीं, लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध होगी.

आईसीसी के अन्य चुनिंदा वार्मअप मैच भी जियो हॉटस्टार पर दिखाए जाएंगे, जबकि सभी मैचों की हाइलाइट्स आईसीसी के आधिकारिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखी जा सकेंगी.

आत्मविश्वास से भरी है टीम इंडिया

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम अच्छे फॉर्म में नजर आ रही है. हाल ही में भारत ने न्यूजीलैंड को टी20 सीरीज में 4-1 से हराया था, जिससे टीम का मनोबल काफी ऊंचा है. उस सीरीज में अभिषेक शर्मा की आक्रामक बल्लेबाजी, ईशान किशन की निरंतरता, हार्दिक पंड्या का ऑलराउंड प्रदर्शन और अर्शदीप सिंह की सटीक गेंदबाजी ने सभी का ध्यान खींचा था.

बदला लेने उतरेगा साउथ अफ्रीका

साउथ अफ्रीका के लिए यह मुकाबला सिर्फ वार्मअप नहीं होगा. 2024 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत से मिली हार के बाद अफ्रीकी टीम इस मैच में खुद को साबित करने उतरेगी. ऐसे में यह मुकाबला कड़ा और रोमांचक होने की पूरी उम्मीद है.

इतिहास रचने के इरादे से उतरेगा भारत

भारतीय टीम इस वर्ल्ड कप में इतिहास बनाने के इरादे से मैदान में उतरेगी. अगर भारत यह टूर्नामेंट जीतता है, तो यह उसका तीसरा टी20 वर्ल्ड कप खिताब होगा. इसके साथ ही भारत ऐसा करने वाली दुनिया की पहली टीम बन जाएगी. साथ ही अपने घरेलू मैदान पर टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम बनने का मौका भी भारत के पास होगा. वर्ल्ड कप से पहले यह वार्मअप मैच भारतीय टीम के इरादों और तैयारियों की असली तस्वीर दिखाएगा.