हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सकब कहां खेला जाएगा टी-20 विश्व कप से पहले भारत-साउथ अफ्रीका का वार्मअप मैच, जानिए लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें

T20 विश्व कप 2026 से पहले भारत अपना इकलौता वार्म-अप मुकाबला 4 फरवरी को साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलेगा. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में यह मैच भारत की अंतिम तैयारियों का अहम टेस्ट होगा.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 28 Jan 2026 09:21 AM (IST)
Preferred Sources

टी-20 विश्व कप 2026 से पहले भारतीय क्रिकेट टीम अपना इकलौता वार्म-अप मुकाबला साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलेगी. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया इस मैच में टूर्नामेंट से पहले अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देगी. यह मुकाबला 4 फरवरी को डीवाई पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई में खेला जाएगा. यह मुकाबला इसलिए भी खास है क्योंकि यह टी20 विश्व कप 2024 के फाइनल की याद दिलाएगा, जिसमें भारत ने साउथ अफ्रीका को हराकर खिताब अपने नाम किया था.

कब और कहां होगा भारत बनाम साउथ अफ्रीका वार्म-अप मैच?

तारीख: 4 फरवरी

समय: शाम 7 बजे

स्थान: डीवाई पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई

7 फरवरी से शुरू होगा टी-20 विश्व कप

टी-20 विश्व कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होगी, जहां पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के बीच पहला मुकाबला खेला जाएगा. पाकिस्तान भारत के ग्रुप में है और वह भी सिर्फ एक वार्म-अप मैच खेलेगा, जो 4 फरवरी को आयरलैंड के खिलाफ कोलंबो में होगा.

इंग्लैंड-ऑस्ट्रेलिया नहीं खेलेंगे वार्म-अप

दिलचस्प बात यह है कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीमें कोई वार्म-अप मैच नहीं खेलेंगी. हालांकि, टूर्नामेंट से ठीक पहले इंग्लैंड श्रीलंका के खिलाफ और ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के खिलाफ द्विपक्षीय सीरीज खेलेंगे, जिससे उन्हें मैच अभ्यास मिलता रहेगा.

बांग्लादेश की जगह आई स्कॉटलैंड

टूर्नामेंट में बांग्लादेश की जगह खेलने वाली स्कॉटलैंड दो वार्म-अप मुकाबले खेलेगी,

2 फरवरी: अफगानिस्तान के खिलाफ

4 फरवरी: नामीबिया के खिलाफ

इंडिया-A भी मैदान में

इंडिया-A टीम भी वार्म-अप मैचों का हिस्सा होगी.

2 फरवरी: इंडिया-A बनाम USA (नवी मुंबई)

6 फरवरी: इंडिया-A बनाम नामीबिया (बेंगलुरु)

टी-20 विश्व कप 2026 में वार्म-अप मैचों का पूरा शेड्यूल

2 फरवरी: अफगानिस्तान vs स्कॉटलैंड ( बेंगलुरु ), दोपहर  3 बजे

2 फरवरी: इंडिया-A vs USA (नवी मुंबई),  शाम 5 बजे से 

2 फरवरी: कनाडा vs इटली (चेन्नई), शाम 7 बजे

3 फरवरी: श्रीलंका-A vs ओमान (कोलंबो), दोपहर 1 बजे

3 फरवरी: नीदरलैंड्स vs जिम्बाब्वे (कोलंबो), दोपहर 3 बजे 

3 फरवरी: नेपाल vs UAE (चेन्नई), शाम 5 बजे

4 फरवरी: नामीबिया vs स्कॉटलैंड (बेंगलुरु), दोपहर 1 बजे

4 फरवरी: अफगानिस्तान vs वेस्टइंडीज (बेंगलुरु), दोपहर 3 बजे

4 फरवरी: आयरलैंड vs पाकिस्तान (कोलंबो), शाम 5 बजे

4 फरवरी: भारत vs साउथ अफ्रीका (नवी मुंबई), शाम 7 बजे

5 फरवरी: ओमान vs जिम्बाब्वे  (कोलंबो), दोपहर 1 बजे

5 फरवरी: कनाडा vs नेपाल (चेन्नई), दोपहर 3 बजे

5 फरवरी: न्यूजीलैंड vs USA (नवी मुंबई), शाम 5 बजे

6 फरवरी: इटली vs UAE (चेन्नई), शाम 3 बजे

6 फरवरी: इंडिया-A vs नामीबिया (बेंगलुरु), शाम 5 बजे 

Published at : 28 Jan 2026 09:21 AM (IST)
