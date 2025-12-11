IND vs SA 2nd T20I Live Streaming: कटक में खेले गए पहले टी20 में भारत ने जिस तरह साउथ अफ्रीका को सिर्फ 74 रन पर समेटकर 101 रन से जीत दर्ज की, उसने सीरीज का रुख पूरी तरह बदल दिया है. अब निगाहें गुरुवार को होने वाले दूसरे टी20 पर हैं, जहां दोनों टीमें चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्थित महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आमने-सामने होंगी. भारत यहां जीतकर सीरीज में 2-0 की बढ़त लेना चाहेगा, जबकि एडेन मार्कराम की टीम हर हाल में वापसी करना चाहेगी.

भारत की तैयारियां

भारतीय टीम का संयोजन फिलहाल संतुलित दिख रहा है. अभिषेक शर्मा की आक्रामक शुरुआत और गेंदबाजों की धार ने टीम का आत्मविश्वास बढ़ाया है. हालांकि कप्तान सूर्यकुमार यादव और उप-कप्तान शुभमन गिल की फॉर्म चिंता का विषय है. पहले मैच में दोनों जल्दी आउट हो गए थे, इसलिए इस बार उनसे बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी. गेंदबाजी में भारत की स्पिन जोड़ी, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल ने अफ्रीका को दबाव में रखा. जसप्रीत बुमराह की लय और अरशदीप सिंह की स्विंग भी टीम की बड़ी ताकत है.

साउथ अफ्रीका की मुश्किलें

पहले मैच में साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी पूरी तरह लड़खड़ा गई थी. टीम को बॉलिंग अटैक से अधिक चिंता अपने बल्लेबाजों को लेकर है. मार्कराम, मिलर और ब्रेविस जैसे खिलाड़ी इस बार जिम्मेदारी से खेलने की कोशिश करेंगे. टीम से किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है, लेकिन बल्लेबाजी क्रम में बदलाव की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता.

हेड-टू-हेड रिकॉर्ड (टी20)

कुल मैच - 32

भारत जीता - 19

साउथ अफ्रीका जीता - 12

बिना परिणाम - 1

लाइव मैच कब और कहां देख सकते हैं?

मैच की तारीख: गुरुवार, 11 दिसंबर

टॉस: शाम 6:30 बजे

मैच शुरू: शाम 7:00 बजे

स्थान: मुल्लांपुर, चंडीगढ़

टीवी टेलीकास्ट: स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क (Star Sports Network)

लाइव स्ट्रीमिंग: JioCinema/Hotstar ऐप और वेबसाइट

संभावित प्लेइंग 11

भारत: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (C), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (WK), अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अरशदीप सिंह

साउथ अफ्रीका: क्विंटन डी कॉक (WK), एडेन मार्कराम (C), डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, डेवॉल्ड ब्रेविस, डोनोवन फेरेरा, जॉर्ज लिंडे, मार्को जानसन, कॉर्बिन बॉश, एनरिक नॉर्खिया, क्वेना माफाका