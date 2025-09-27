IND vs PAK T20 Record: एशिया कप टी20 के इतिहास में 41 साल बाद फाइनल में भारत और पाकिस्तान आमने-सामने होंगे. दोनों टीमों के बीच मुकाबला हमेशा रोमांच से भरा होता है, लेकिन कभी-कभी यह हाई-वोल्टेज क्लैश बल्लेबाजी के लिहाज से फीका भी पड़ जाता है. दोनों टीमों के बीच खेले गए टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में कई बार बेहद कम स्कोर दर्ज हुए हैं. आइए जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच टी20I मुकाबलों में सबसे छोटे स्कोर कौन से रहे हैं.

पाकिस्तान का सबसे कम स्कोर – 83 रन

27 फरवरी 2016 को एशिया कप टी20 में मीरपुर में खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान की टीम भारत के खिलाफ सिर्फ 83 रन पर ढेर हो गई थी. 17.3 ओवर में पाकिस्तान की पूरी टीम सिमट गई और यह अब तक भारत-पाक टी20 इतिहास का सबसे छोटा स्कोर है. भारत ने यह मैच आसानी से जीत लिया था.

न्यूयॉर्क में डबल लो-स्कोर मैच (2024)

9 जून 2024 को न्यूयॉर्क में खेले गए मुकाबले में दोनों टीमों की बल्लेबाजी नाकाम रही थी. पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में सिर्फ 113/7 रन बनाए थे. जवाब में भारत भी बड़ी मुश्किल से लक्ष्य तक पहुंचा और मात्र 119 रन ही बना पाया. हालांकि भारत ने यह मैच 6 रन से जीतकर पाकिस्तान को हराया था. यह मैच भारत-पाक इतिहास के सबसे लो-स्कोरिंग थ्रिलर्स में गिना जाता है.

दुबई में पाकिस्तान का फ्लॉप शो

14 सितंबर 2025 को दुबई में हुए मैच में भी पाकिस्तान की बल्लेबाजी नाकाम रही थी. टीम ने पूरे 20 ओवर खेलकर 127/9 रन बनाए और भारत से मैच हार गई. इस बार एशिया कप का फाइनल भी दुबई में होने जा रहा है, ऐसे में इस मुकाले में भी पाकिस्तान कही यह इतिहास न दोहरा दे.

कोलंबो में भी नही चली बल्लेबाजी

इससे पहले 30 सितंबर 2012 को कोलंबो में भी पाकिस्तान की टीम भारत के खिलाफ छोटे स्कोर पर सिमट गई थी. इस मैच में भारतीय गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर पाकिस्तान केवल 128 रन ही बना पाया था. वह मुकाबला भी भारत ने आसानी से अपने नाम कर लिया था.

कुल मिलाकर कौन पीछे?

भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक दर्ज लो-स्कोर रिकॉर्ड में पाकिस्तान का दबदबा साफ दिखाई देता है, लेकिन यह नकारात्मक मायनों में है. पाकिस्तान की टीम 5 बार के टॉप लो-स्कोर रिकॉर्ड में 4 बार शामिल है. भारत का नाम केवल एक बार है, जब उसने 2024 में न्यूयॉर्क में 119 रन बनाए थे. हालांकि भारत ने वह मैच जीत लिया था.