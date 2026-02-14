हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सIND vs PAK Weather Report: IND vs PAK महामुकाबले पर बारिश का खतरा? कोलंबो के मौसम को लेकर बड़ी जानकारी आई सामने

भारत-पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप मुकाबले पर बारिश का साया मंडरा रहा है. कोलंबो में 15 फरवरी को होने वाले इस हाई-वोल्टेज मैच में बारिश की संभावना जताई गई है, जिससे मैच में देरी या ओवर कम होने की स्थिति बन सकती है

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 14 Feb 2026 06:57 AM (IST)
Preferred Sources

IND vs PAK Weather Report: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 15 फरवरी को होने वाला भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबला में अब मौसम खराब होने का खतरा मंडरा रहा है. कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेले जाने वाले इस हाई-वोल्टेज मुकाबले से पहले कोलंबो के मौसम ने दोनो टीमों की टेंशन बढ़ा दी है.

लो-प्रेशर एरिया बढ़ा सकता है परेशानी

श्रीलंका के मौसम विभाग के अनुसार, 15 फरवरी के आसपास दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक लो-प्रेशर एरिया बनने की संभावना है. इसका असर सीधे तौर पर कोलंबो के मौसम पर पड़ सकता है. रिपोर्ट्स की मानें तो मैच वाले दिन बारिश होने की संभावना 93 प्रतिशत है और यह मुकाबले के समय को प्रभावित कर सकती है.

पूर्वानुमान के अनुसार, मैच शुरू होने से ठीक पहले गरज के साथ बारिश हो सकती है, जिससे टॉस में देरी या मैच के ओवर कम होने जैसी स्थिति बन सकती है. हालांकि बीच-बीच में धूप निकलने की भी उम्मीद है, लेकिन रुक-रुक कर होने वाली बारिश टीमों की रणनीति को पूरी तरह बदल सकती है.

दोनों टीमों की नजर जीत पर

इस मुकाबले में सिर्फ जीत ही नहीं, बल्कि ग्रुप ए में टॉप पोजिशन भी दांव पर लगी है. भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने अपने पिछले मैच में नामीबिया को 93 रन से हराकर शानदार जीत दर्ज की थी. इस मैच में ईशान किशन की 61 रनों की तेज पारी के चलते भारत ने पावरप्ले में ही 86 रन बना लिए थे, जो इस टूर्नामेंट का अब तक का सबसे बड़ा पावरप्ले स्कोर है.

दूसरी तरफ पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम भी जीत की लय में है और नेट रन रेट के आधार पर भारत से थोड़ा पीछे है. ऐसे में यह मैच तय करेगा कि ग्रुप ए में नंबर-1 की कुर्सी पर कौन बैठेगा.

पुरानी भिड़ंत की यादें भी ताजा

भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले कुछ सालों में सिर्फ आईसीसी और एसीसी टूर्नामेंट्स में ही मुकाबले हुए हैं. आखिरी बार दोनों टीमें 2025 एशिया कप के फाइनल में आमने-सामने आई थीं, जहां भारत ने पांच विकेट से जीत दर्ज की थी.

अभिषेक शर्मा की फिटनेस पर नजर

युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, जो पेट की समस्या के कारण प्रेक्टि्स सेशन से दूर थे, अब फिटनेस हासिल करते नजर आ रहे हैं. टीम मैनेजमेंट को उम्मीद है कि वह पाकिस्तान के खिलाफ इस बड़े मुकाबले में उपलब्ध रहेंगे. अब फैंस की नजर सिर्फ इस बात पर टिकी है कि क्या मौसम इस ब्लॉकबस्टर मैच में खलल डालेगा या फिर मैदान पर भारत-पाकिस्तान की पूरी टक्कर देखने को मिलेगी.

Published at : 14 Feb 2026 06:57 AM (IST)
Weather Report SRI LANKA IND VS PAK T20 World Cup 2026
