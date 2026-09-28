भारत-पाकिस्तान का सेमीफाइनल, 01 अक्टूबर को मुकाबला; जानें पूरा शेड्यूल

एशियन गेम्स में अब भारत और पाकिस्तान की हॉकी टीमें आमने-सामने आने वाली हैं और मुकाबला सीधे फाइनल के टिकट के लिए होगा. 1 अक्टूबर को दोनों टीमें पुरुष हॉकी के सेमीफाइनल में भिड़ेंगी. यानी इस मैच में जीत दर्ज करने वाली टीम गोल्ड मेडल की रेस में एक कदम और आगे बढ़ जाएगी. हॉकी के मैदान पर दोनों देशों की इस टक्कर का इंतजार फैंस को भी है.

भारत और पाकिस्तान के बीच पुरुष हॉकी का सेमीफाइनल 1 अक्टूबर को खेला जाएगा. हॉकी इंडिया ने भी अपनी आधिकारिक जानकारी में इस मुकाबले की पुष्टि की है. दोनों टीमें अब फाइनल में जगह बनाने के इरादे से मैदान पर उतरेंगी.

भारत ने ऐसे सेमीफाइनल में बनाई जगह

भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियन गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई है. भारत ने पूल स्टेज में लगातार जीत दर्ज की और अपने ग्रुप से आगे बढ़ा. अब नॉकआउट मुकाबले में उसके सामने पाकिस्तान की चुनौती होगी.

सेमीफाइनल के दो मुकाबले

1 अक्टूबर को पुरुष हॉकी के दोनों सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे. शेड्यूल में इनके लिए भारतीय समय दोपहर 1 बजे और 3:30 बजे के स्लॉट दिए गए हैं. लेकिन, भारत-पाकिस्तान का मुकाबला इनमें से किस समय खेला जाएगा, ये अभी तय नहीं किया गया है.

3 अक्टूबर को होंगे मेडल मुकाबले

सेमीफाइनल के बाद 3 अक्टूबर को पुरुष हॉकी के मेडल मुकाबले होंगे. सेमीफाइनल में जीतने वाली दोनों टीमें गोल्ड मेडल के लिए भिड़ेंगी, जबकि हारने वाली टीमों के बीच ब्रॉन्ज मेडल का मुकाबला होगा. शेड्यूल के मुताबिक ब्रॉन्ज मेडल मैच दोपहर 1 बजे और गोल्ड मेडल मैच दोपहर 3:30 बजे खेला जाएगा.

कहां देख सकेंगे लाइव

भारत-पाकिस्तान के बीच होने वाले इस सेमीफाइनल का लाइव सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा. वहीं, मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग Sony LIV पर देखी जा सकेगी. अब हॉकी फैंस की नजरें 1 अक्टूबर को होने वाली इस बड़ी टक्कर पर रहेंगी.

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