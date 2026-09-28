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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सभारत-पाकिस्तान का सेमीफाइनल, 01 अक्टूबर को मुकाबला; जानें पूरा शेड्यूल

भारत-पाकिस्तान का सेमीफाइनल, 01 अक्टूबर को मुकाबला; जानें पूरा शेड्यूल

एशियन गेम्स 2026 में भारत और पाकिस्तान की पुरुष हॉकी टीमें 1 अक्टूबर को सेमीफाइनल में आमने-सामने होंगी. जानें मैच से जुड़ी अहम जानकारी और पूरा शेड्यूल.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 28 Sep 2026 09:35 PM (IST)
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एशियन गेम्स में अब भारत और पाकिस्तान की हॉकी टीमें आमने-सामने आने वाली हैं और मुकाबला सीधे फाइनल के टिकट के लिए होगा. 1 अक्टूबर को दोनों टीमें पुरुष हॉकी के सेमीफाइनल में भिड़ेंगी. यानी इस मैच में जीत दर्ज करने वाली टीम गोल्ड मेडल की रेस में एक कदम और आगे बढ़ जाएगी. हॉकी के मैदान पर दोनों देशों की इस टक्कर का इंतजार फैंस को भी है.

भारत और पाकिस्तान के बीच पुरुष हॉकी का सेमीफाइनल 1 अक्टूबर को खेला जाएगा. हॉकी इंडिया ने भी अपनी आधिकारिक जानकारी में इस मुकाबले की पुष्टि की है. दोनों टीमें अब फाइनल में जगह बनाने के इरादे से मैदान पर उतरेंगी.

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भारत ने ऐसे सेमीफाइनल में बनाई जगह

भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियन गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई है. भारत ने पूल स्टेज में लगातार जीत दर्ज की और अपने ग्रुप से आगे बढ़ा. अब नॉकआउट मुकाबले में उसके सामने पाकिस्तान की चुनौती होगी.

सेमीफाइनल के दो मुकाबले

1 अक्टूबर को पुरुष हॉकी के दोनों सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे. शेड्यूल में इनके लिए भारतीय समय दोपहर 1 बजे और 3:30 बजे के स्लॉट दिए गए हैं. लेकिन, भारत-पाकिस्तान का मुकाबला इनमें से किस समय खेला जाएगा, ये अभी तय नहीं किया गया है.

3 अक्टूबर को होंगे मेडल मुकाबले

सेमीफाइनल के बाद 3 अक्टूबर को पुरुष हॉकी के मेडल मुकाबले होंगे. सेमीफाइनल में जीतने वाली दोनों टीमें गोल्ड मेडल के लिए भिड़ेंगी, जबकि हारने वाली टीमों के बीच ब्रॉन्ज मेडल का मुकाबला होगा.  शेड्यूल के मुताबिक ब्रॉन्ज मेडल मैच दोपहर 1 बजे और गोल्ड मेडल मैच दोपहर 3:30 बजे खेला जाएगा.

कहां देख सकेंगे लाइव

भारत-पाकिस्तान के बीच होने वाले इस सेमीफाइनल का लाइव सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा. वहीं, मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग Sony LIV पर देखी जा सकेगी. अब हॉकी फैंस की नजरें 1 अक्टूबर को होने वाली इस बड़ी टक्कर पर रहेंगी.

यह भी पढ़ें: विराट कोहली ने की सचिन के शतकों की बराबरी, 200 पारी पहले रचा इतिहास

About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 28 Sep 2026 09:35 PM (IST)
Tags :
India Pakistan Hockey Hockey Semi Final India AndPakistan Hockey Team
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