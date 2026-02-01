IND vs NZ T20I Series: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज अब अपने आखिरी और सबसे रोमांचक पड़ाव पर पहुंच गई है. 31 जनवरी 2026 को होने वाला पांचवां मुकाबला सिर्फ सीरीज का फैसला ही नहीं करेगा, बल्कि टी20 विश्व कप 2026 से पहले दोनों टीमों की आखिरी टी20 भिड़ंत भी होगा. इस सीरीज में भारतीय बल्लेबाजों ने जिस तरह से छक्कों की बारिश की है, उसने रिकॉर्ड बुक में कई नए पन्ने जोड़ दिए हैं.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 मुकाबलों में बड़े-बड़े स्कोर और लंबे छक्के हमेशा चर्चा में रहे हैं. इस लिस्ट में कई भारतीय बल्लेबाजों ने अपनी तूफानी पारियों से खास जगह बनाई है.

अभिषेक शर्मा का नागपुर धमाका

21 जनवरी 2026 को नागपुर में खेले गए टी20 मुकाबले में भारत के युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 84 रन की विस्फोटक पारी खेली. उन्होंने सिर्फ 35 गेंदों में यह स्कोर बनाया, जिसमें 8 लंबे छक्के और 5 चौके शामिल थे. 240 के स्ट्राइक रेट से खेली गई इस पारी ने उन्हें भारत-न्यूजीलैंड टी20 मुकाबलों में एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाला बल्लेबाज बना दिया है.

शिवम दुबे का विसाखापट्टनम शो

28 जनवरी 2026 को विशाखापट्टनम में शिवम दुबे ने भी छक्कों की बारिश कर दी. उन्होंने केवल 23 गेंदों में 65 रन बनाए और इस दौरान 7 छक्के जड़े. उनका स्ट्राइक रेट 282 से ज्यादा रहा, जिसने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह बैकफुट पर डाल दिया.

सूर्यकुमार के 360 डिग्री शॉट्स

इस लिस्ट में सूर्यकुमार यादव का नाम भी शामिल है, जिन्होंने 20 नवंबर 2022 को माउंट माउंगानुई में 111 रन की शानदार पारी खेली थी. उन्होंने उस मैच में 7 छक्के लगाए और अपने 360 डिग्री शॉट्स से सबको प्रभावित किया.

गिल की क्लासिक बल्लेबाजी

शुभमन गिल ने 1 फरवरी 2023 को अहमदाबाद में न्यूजीलैंड के खिलाफ 126 रन की ऐतिहासिक पारी खेली थी. इस पारी में भी उनके बल्ले से 7 छक्के निकले, जिसने उन्हें टी20 क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में शामिल कर दिया था.

मुनरो की यादगार पारियां

न्यूजीलैंड की ओर से कॉलिन मुनरो ने 4 नवंबर 2017 को राजकोट में भारत के खिलाफ 109 रन बनाए थे. उस पारी में उन्होंने 7 गगनचुंबी छक्के लगाकर भारतीय गेंदबाजी को कड़ी चुनौती दी थी.

सीरीज में भारत का दबदबा

हाल ही में चल रही सीरीज में टीम इंडिया ने पहले तीन मैच जीतकर 3-0 की बढ़त बना ली थी. हालांकि चौथे टी20 में न्यूजीलैंड ने जोरदार वापसी करते हुए भारत को हराया और सीरीज को एकतरफा होने से बचा लिया. अब आखिरी मुकाबले में दोनों टीमें पूरी ताकत के साथ उतरेंगी, जहां भारत सीरीज जीत पक्की करना चाहेगा और कीवी टीम सम्मान बचाने के इरादे से खेलेगी.