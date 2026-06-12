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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सINDIA TOUR OF IRELAND: वैभव सूर्यवंशी के सपनों की उड़ान पर ब्रेक, क्या आयरलैंड में नहीं खेल पाएंगे, जानिए क्या है मामला

INDIA TOUR OF IRELAND: वैभव सूर्यवंशी के सपनों की उड़ान पर ब्रेक, क्या आयरलैंड में नहीं खेल पाएंगे, जानिए क्या है मामला

भारत और आयरलैंड के बीच होने वाली टी20 सीरीज को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं. इसी सीरीज में भारतीय युवा स्टार वैभव सूर्यवंशी के अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत होने की उम्मीद थी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Anshu Kumar Singh | Updated at : 12 Jun 2026 10:01 AM (IST)
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भारत के आयरलैंड दौरे को लेकर अचानक चिंता बढ़ गई है. बेलफास्ट में हाल के दिनों में हुए हिंसक घटनाक्रम के बाद इस महीने के अंत में होने वाली भारत और आयरलैंड की टी20 सीरीज पर सवाल उठने लगे हैं. क्रिकेट प्रेमियों की नजर अब इस बात पर है कि क्या मुकाबले तय कार्यक्रम के अनुसार होंगे या नहीं.

इस सीरीज को लेकर उत्साह की एक बड़ी वजह युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी हैं. शानदार घरेलू प्रदर्शन और आईपीएल 2026 में दमदार बल्लेबाजी के बाद उन्हें पहली बार भारतीय टीम में जगह मिली है. माना जा रहा था कि 26 जून को वह सीनियर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपना पहला मैच खेल सकते हैं. हालांकि मौजूदा हालात ने इस संभावना पर अनिश्चितता की परत चढ़ा दी है.

बेलफास्ट में हाल ही में एक चाकू हमले की घटना के बाद तनाव बढ़ गया. इस हमले में 40 वर्षीय स्टीफन ओगिल्वी गंभीर रूप से घायल हुए और उनकी एक आंख की रोशनी चली गई. मामले में 30 वर्षीय एक सूडानी शरणार्थी पर हत्या की कोशिश का आरोप लगाया गया है. घटना के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हुए, जो बाद में कई जगह हिंसक रूप ले बैठे.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान कई वाहनों में आग लगाई गई. कुछ इलाकों में बैरिकेड लगाए गए और प्रवासी परिवारों की संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया गया. अब तक 16 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. लगातार दो रात चली अशांति के दौरान 12 पुलिसकर्मी भी घायल हुए.

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इन घटनाओं के बाद क्रिकेट आयरलैंड ने स्थिति पर लगातार नजर रखने की बात कही है. बोर्ड ने साफ किया है कि खिलाड़ियों, कोचों, मैच अधिकारियों और दर्शकों की सुरक्षा उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है. इसी कारण स्थानीय क्रिकेट प्रतियोगिताओं को लेकर भी समीक्षा की जा रही है.

हालात का असर घरेलू क्रिकेट पर भी दिखाई दिया है. लिसबर्न में आयोजित होने वाला इंटर प्रोविंशियल टी20 फेस्टिवल रद्द कर दिया गया. वहीं आयरिश सीनियर कप और नेशनल कप मुकाबलों को लेकर भी अधिकारियों ने फैसला सुरक्षित रखा है.

भारत और आयरलैंड के बीच दो टी20 मैच 26 और 28 जून को बेलफास्ट के स्टॉर्मॉन्ट क्रिकेट ग्राउंड में खेले जाने हैं. ऐसे में सीरीज शुरू होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है. दोनों क्रिकेट बोर्ड और स्थानीय प्रशासन आने वाले दिनों में हालात का आकलन करेंगे.

फिलहाल सीरीज को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है. लेकिन इतना जरूर है कि क्रिकेट प्रशंसक अब मैदान की तैयारी से ज्यादा हालात सामान्य होने की खबर का इंतजार कर रहे हैं. सभी को उम्मीद है कि स्थिति जल्द सुधरे और खिलाड़ी सुरक्षित माहौल में मैदान पर उतरें. अगर ऐसा होता है तो भारतीय क्रिकेट को एक नया चेहरा अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा.

कभी-कभी मैदान से पहले हालात मुकाबले तय करते हैं. अब सबकी नजर अगले कुछ दिनों पर है, जहां एक फैसला सिर्फ सीरीज नहीं बल्कि कई सपनों की दिशा भी तय कर सकता है.

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Published at : 12 Jun 2026 10:01 AM (IST)
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