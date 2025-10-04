India Tour Of Australia: ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रोहित शर्मा क्या होंगे टीम इंडिया के कप्तान ? आ गया बड़ा अपडेट
ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम इंडिया की कमान रोहित शर्मा के हाथों में रह सकती है. चयनकर्ता शुभमन गिल को आराम दे सकते हैं, जबकि कोहली-रोहित की मौजूदगी पर सबकी निगाहें होंगी.
India Tour Of Australia: भारतीय क्रिकेट में इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज में कप्तानी कौन करेगा? चर्चा रोहित शर्मा और विराट कोहली की मौजूदगी को लेकर भी हो रही है. तीन मैचों की यह सीरीज 19 अक्टूबर से पर्थ में शुरू होगी और इसके लिए चयनकर्ता अहमदाबाद टेस्ट के दौरान टीम चुन सकते हैं.
रोहित-कोहली की वापसी पर बढ़ी उम्मीदें
रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टेस्ट और टी20 फॉर्मेट को अलविदा कह दिया है. अब दोनों का पूरा फोकस सिर्फ वनडे क्रिकेट पर है. चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद दोनों दिग्गज सात महीने तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से दूर रहे थे, लेकिन दोनों ने अपने बल्ले से साबित कर दिया कि वो अभी भी टीम इंडिया के लिए अहम हैं. कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ शतक जड़ा और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए. वहीं, रोहित ने न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में मैच जिताऊ पारी खेली थी.
बीसीसीआई सूत्रों का कहना है कि बिना किसी कारण के रोहित शर्मा को भारतीय टीम की कप्तानी से हटा नही रहे हैं. वनडे में उनका रिकॉर्ड शानदार रहा है और जब तक वह खुद यह नही कहते की उन्हें सिर्फ बल्लेबाजी पर ध्यान देना है, तब तक उन्हें नेतृत्व की जिम्मेदारी निभाते रहना चाहिए.
शुभमन गिल को मिल सकता है आराम
टीम के युवा कप्तान और सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल पर भी चयनकर्ताओं की नजर होगी. वर्कलोड मैनेजमेंट और फिटनेस को देखते हुए उन्हें इस सीरीज से आराम दिया जा सकता है. गिल पिछले एक साल से लगातार सभी फॉर्मेट में खेल रहे हैं. ऐसे में चयन समिति यह समझदारी भरा कदम उठा सकती है कि उन्हें वनडे या फिर टी20 से कुछ समय के लिए ब्रेक दिया जाए.
चोटिल खिलाड़ियों की कमी
भारत को इस सीरीज में हार्दिक पंड्या और ऋषभ पंत की कमी खलेगी. हार्दिक क्वाड्रिसेप्स इंजरी से जूझ रहे हैं, जबकि पंत अब भी पैर की चोट से पूरी तरह नहीं उबर पाए हैं. ऐसे में चयनकर्ताओं के सामने मिडिल ऑर्डर और फिनिशर की भूमिका को लेकर चुनौती होगी.
फिलहाल कोई बड़ा फैसला नहीं
बीसीसीआई सूत्रों का कहना है कि इस सीजन में भारत को तीन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और तीन न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे मुकाबले खेलने हैं. ऐसे में अभी किसी बड़े बदलाव की संभावना कम है. बोर्ड की प्राथमिकता अगले साल घर में होने वाला टी20 वर्ल्ड कप और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंक हासिल करना है.
ब्रॉडकास्टर ने दिया संकेत
दिलचस्प बात यह है कि जियो हॉटस्टार ने वनडे सीरीज के प्रमोशनल टीजर में रोहित और कोहली की तस्वीरें शामिल की हैं. इससे भी संकेत मिल रहा है कि दोनों दिग्गज इस सीरीज का हिस्सा होंगे और रोहित कप्तानी की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं.
