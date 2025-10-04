हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सIndia Tour Of Australia: ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रोहित शर्मा क्या होंगे टीम इंडिया के कप्तान ? आ गया बड़ा अपडेट

India Tour Of Australia: ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रोहित शर्मा क्या होंगे टीम इंडिया के कप्तान ? आ गया बड़ा अपडेट

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम इंडिया की कमान रोहित शर्मा के हाथों में रह सकती है. चयनकर्ता शुभमन गिल को आराम दे सकते हैं, जबकि कोहली-रोहित की मौजूदगी पर सबकी निगाहें होंगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 04 Oct 2025 07:04 AM (IST)
Preferred Sources

India Tour Of Australia: भारतीय क्रिकेट में इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज में कप्तानी कौन करेगा? चर्चा रोहित शर्मा और विराट कोहली की मौजूदगी को लेकर भी हो रही है. तीन मैचों की यह सीरीज 19 अक्टूबर से पर्थ में शुरू होगी और इसके लिए चयनकर्ता अहमदाबाद टेस्ट के दौरान टीम चुन सकते हैं.

रोहित-कोहली की वापसी पर बढ़ी उम्मीदें

रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टेस्ट और टी20 फॉर्मेट को अलविदा कह दिया है. अब दोनों का पूरा फोकस सिर्फ वनडे क्रिकेट पर है. चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद दोनों दिग्गज सात महीने तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से दूर रहे थे, लेकिन दोनों ने अपने बल्ले से साबित कर दिया कि वो अभी भी टीम इंडिया के लिए अहम हैं. कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ शतक जड़ा और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए. वहीं, रोहित ने न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में मैच जिताऊ पारी खेली थी.

बीसीसीआई सूत्रों का कहना है कि बिना किसी कारण के रोहित शर्मा को भारतीय टीम की कप्तानी से हटा नही रहे हैं. वनडे में उनका रिकॉर्ड शानदार रहा है और जब तक वह खुद यह नही कहते की उन्हें सिर्फ बल्लेबाजी पर ध्यान देना है, तब तक उन्हें नेतृत्व की जिम्मेदारी निभाते रहना चाहिए.

शुभमन गिल को मिल सकता है आराम

टीम के युवा कप्तान और सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल पर भी चयनकर्ताओं की नजर होगी. वर्कलोड मैनेजमेंट और फिटनेस को देखते हुए उन्हें इस सीरीज से आराम दिया जा सकता है. गिल पिछले एक साल से लगातार सभी फॉर्मेट में खेल रहे हैं. ऐसे में चयन समिति यह समझदारी भरा कदम उठा सकती है कि उन्हें वनडे या फिर टी20 से कुछ समय के लिए ब्रेक दिया जाए.

चोटिल खिलाड़ियों की कमी

भारत को इस सीरीज में हार्दिक पंड्या और ऋषभ पंत की कमी खलेगी. हार्दिक क्वाड्रिसेप्स इंजरी से जूझ रहे हैं, जबकि पंत अब भी पैर की चोट से पूरी तरह नहीं उबर पाए हैं. ऐसे में चयनकर्ताओं के सामने मिडिल ऑर्डर और फिनिशर की भूमिका को लेकर चुनौती होगी.

फिलहाल कोई बड़ा फैसला नहीं

बीसीसीआई सूत्रों का कहना है कि इस सीजन में भारत को तीन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और तीन न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे मुकाबले खेलने हैं. ऐसे में अभी किसी बड़े बदलाव की संभावना कम है. बोर्ड की प्राथमिकता अगले साल घर में होने वाला टी20 वर्ल्ड कप और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंक हासिल करना है.

ब्रॉडकास्टर ने दिया संकेत

दिलचस्प बात यह है कि जियो हॉटस्टार ने वनडे सीरीज के प्रमोशनल टीजर में रोहित और कोहली की तस्वीरें शामिल की हैं. इससे भी संकेत मिल रहा है कि दोनों दिग्गज इस सीरीज का हिस्सा होंगे और रोहित कप्तानी की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं.

Published at : 04 Oct 2025 07:02 AM (IST)
Tags :
VIRAT KOHLI Rohit SHarma TEAM INDIA IND VS AUS SHUBMAN GILL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत', CJI बीआर गवई का बड़ा बयान
'बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत', CJI बीआर गवई का बड़ा बयान
बिहार
Bihar Elections: 'चिराग मुख्यमंत्री बनेंगे तो...', पहले खून मानने को नहीं थे तैयार, अब चाचा ने कह दी ये बड़ी बात
'चिराग मुख्यमंत्री बनेंगे तो...', पहले खून मानने को नहीं थे तैयार, अब चाचा ने कह दी ये बड़ी बात
बॉलीवुड
शाही महल सा खूबसूरत है सोहा अली खान का मुंबई वाला आशियाना, कोने-कोने में दिखती है रॉयल्टी
शाही महल सा खूबसूरत है सोहा का मुंबई वाला आशियाना, कोने-कोने में दिखती है रॉयल्टी
क्रिकेट
भारत-पाकिस्तान मैच से पहले स्टेडियम में घुसा 'सांप', चारों तरफ मच गई हलचल, जानिए पूरा किस्सा
भारत-पाकिस्तान मैच से पहले स्टेडियम में घुसा 'सांप', चारों तरफ मच गई हलचल, जानिए पूरा किस्सा
Advertisement

वीडियोज

New Volvo XC90 2025 facelift India review | Auto Live
MG Windsor EV India road test review, range and space test | Auto Live
Hero Xtreme 250 R Full Detailed Review | Auto Live
Hero XPulse 210 Review: The Ultimate Adventure Motorcycle for Every Terrain | Auto Live
Aston Martin Vanquish Walkaround: All details and features | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत', CJI बीआर गवई का बड़ा बयान
'बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत', CJI बीआर गवई का बड़ा बयान
बिहार
Bihar Elections: 'चिराग मुख्यमंत्री बनेंगे तो...', पहले खून मानने को नहीं थे तैयार, अब चाचा ने कह दी ये बड़ी बात
'चिराग मुख्यमंत्री बनेंगे तो...', पहले खून मानने को नहीं थे तैयार, अब चाचा ने कह दी ये बड़ी बात
बॉलीवुड
शाही महल सा खूबसूरत है सोहा अली खान का मुंबई वाला आशियाना, कोने-कोने में दिखती है रॉयल्टी
शाही महल सा खूबसूरत है सोहा का मुंबई वाला आशियाना, कोने-कोने में दिखती है रॉयल्टी
क्रिकेट
भारत-पाकिस्तान मैच से पहले स्टेडियम में घुसा 'सांप', चारों तरफ मच गई हलचल, जानिए पूरा किस्सा
भारत-पाकिस्तान मैच से पहले स्टेडियम में घुसा 'सांप', चारों तरफ मच गई हलचल, जानिए पूरा किस्सा
विश्व
ट्रंप के गाजा प्लान पर पाकिस्तान ने क्यों लिया यू-टर्न? जानें इस फैसले का जिन्ना कनेक्शन
ट्रंप के गाजा प्लान पर पाकिस्तान ने क्यों लिया यू-टर्न? जानें इस फैसले का जिन्ना कनेक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली हिंसा पर यूपी में बढ़ेगी सियासी सरगर्मी? अखिलेश यादव ने लिया बड़ा फैसला, बनाई 14 लोगों की टीम
बरेली हिंसा पर यूपी में बढ़ेगी सियासी सरगर्मी? अखिलेश यादव ने लिया बड़ा फैसला, बनाई 14 लोगों की टीम
यूटिलिटी
आपकी गाड़ी पर कितने हो चुके हैं चालान, घर बैठे ऐसे लगा सकते हैं पता
आपकी गाड़ी पर कितने हो चुके हैं चालान, घर बैठे ऐसे लगा सकते हैं पता
हेल्थ
आईसीएमआर की नई सलाह कार्ब्स नहीं, प्रोटीन है ज्यादा जरूरी, सफेद चावल छोड़ें, हेल्दी ग्रेन्स अपनाएं
आईसीएमआर की नई सलाह कार्ब्स नहीं, प्रोटीन है ज्यादा जरूरी, सफेद चावल छोड़ें, हेल्दी ग्रेन्स अपनाएं
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
Embed widget