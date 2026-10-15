बेंगलुरु में कैसा है टीम इंडिया का टी20 रिकॉर्ड? WI के खिलाफ होगा करो या मरो का मैच

टीम इंडिया के लिए वेस्टइंडीज के खिलाफ 5वां टी20 मुकाबला किसी फाइनल से कम नहीं होने वाला है. चौथे मैच में 24 रन से हार के बाद भारतीय टीम की मुश्किलें बढ़ गई हैं. 5 मैचों की सीरीज अब 2-2 से बराबर है. आखिरी मुकाबला 17 अक्टूबर को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच में जीतने वाली टीम सीरीज अपने नाम कर लेगी. ऐसे में भारतीय खिलाड़ियों के सामने जीत दर्ज करने के साथ अपने घरेलू मैदान पर दमदार प्रदर्शन करने की चुनौती भी होगी.

चिन्नास्वामी स्टेडियम में भारत का टी20 इंटरनेशनल रिकॉर्ड मिला-जुला रहा है. इस मैदान पर भारतीय टीम ने 8 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इनमें 4 मैचों में जीत मिली, जबकि 3 में हार का सामना करना पड़ा. एक मैच का नतीजा नहीं निकल सका. अब वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया के पास यहां जीत का आंकड़ा बढ़ाने का मौका होगा.

पिछले मुकाबले में रोहित शर्मा ने जड़ा था शतक

भारत ने बेंगलुरु में अपना पिछला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला जनवरी 2024 में अफगानिस्तान के खिलाफ खेला था. उस मैच में रोहित शर्मा ने 69 गेंदों पर बिना आउट हुए 121 रन की पारी खेली थी. मुकाबला टाई होने के बाद दो सुपर ओवर खेले गए और भारत ने दूसरे सुपर ओवर में जीत हासिल की थी. इस मुकाबले में भारतीय टीम ने दिखाया था कि दबाव में भी वो शानदार वापसी कर सकती है.

बल्लेबाजों के लिए अहम होगा चिन्नास्वामी का मैदान

बेंगलुरु का चिन्नास्वामी स्टेडियम बड़े स्कोर वाले मुकाबलों के लिए जाना जाता है. यहां बल्लेबाज तेजी से रन बनाने की कोशिश करते हैं. लेकिन, भारतीय गेंदबाजों को वेस्टइंडीज के आक्रामक बल्लेबाजों के खिलाफ संभलकर गेंदबाजी करनी होगी. पिछले मैच में शाई होप के शतक ने भारतीय गेंदबाजों की परेशानी बढ़ा दी थी.

सीरीज जीतने के लिए भारत को दिखाना होगा दम

वेस्टइंडीज ने चौथे टी20 में 247 रन बनाकर भारत को 24 रन से हराया था. अब भारतीय टीम की कोशिश गलतियों से सीख लेकर आखिरी मुकाबले में जीत हासिल करने की होगी. वहीं, वेस्टइंडीज की टीम भी सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी. ऐसे में बेंगलुरु में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है.

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