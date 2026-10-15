Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सबेंगलुरु में कैसा है टीम इंडिया का टी20 रिकॉर्ड? WI के खिलाफ होगा करो या मरो का मैच

बेंगलुरु में कैसा है टीम इंडिया का टी20 रिकॉर्ड? WI के खिलाफ होगा करो या मरो का मैच

बेंगलुरु में टीम इंडिया का टी20 रिकॉर्ड कैसा है? वेस्टइंडीज के खिलाफ आखिरी मुकाबले में भारत की नजर जीत के साथ सीरीज अपने नाम करने पर होगी.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 15 Oct 2026 11:04 PM (IST)
Preferred Sources

टीम इंडिया के लिए वेस्टइंडीज के खिलाफ 5वां टी20 मुकाबला किसी फाइनल से कम नहीं होने वाला है. चौथे मैच में 24 रन से हार के बाद भारतीय टीम की मुश्किलें बढ़ गई हैं. 5 मैचों की सीरीज अब 2-2 से बराबर है. आखिरी मुकाबला 17 अक्टूबर को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच में जीतने वाली टीम सीरीज अपने नाम कर लेगी. ऐसे में भारतीय खिलाड़ियों के सामने जीत दर्ज करने के साथ अपने घरेलू मैदान पर दमदार प्रदर्शन करने की चुनौती भी होगी.

चिन्नास्वामी स्टेडियम में भारत का टी20 इंटरनेशनल रिकॉर्ड मिला-जुला रहा है. इस मैदान पर भारतीय टीम ने 8 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इनमें 4 मैचों में जीत मिली, जबकि 3 में हार का सामना करना पड़ा. एक मैच का नतीजा नहीं निकल सका. अब वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया के पास यहां जीत का आंकड़ा बढ़ाने का मौका होगा.

पिछले मुकाबले में रोहित शर्मा ने जड़ा था शतक

भारत ने बेंगलुरु में अपना पिछला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला जनवरी 2024 में अफगानिस्तान के खिलाफ खेला था. उस मैच में रोहित शर्मा ने 69 गेंदों पर बिना आउट हुए 121 रन की पारी खेली थी. मुकाबला टाई होने के बाद दो सुपर ओवर खेले गए और भारत ने दूसरे सुपर ओवर में जीत हासिल की थी. इस मुकाबले में भारतीय टीम ने दिखाया था कि दबाव में भी वो शानदार वापसी कर सकती है.

बल्लेबाजों के लिए अहम होगा चिन्नास्वामी का मैदान

बेंगलुरु का चिन्नास्वामी स्टेडियम बड़े स्कोर वाले मुकाबलों के लिए जाना जाता है. यहां बल्लेबाज तेजी से रन बनाने की कोशिश करते हैं. लेकिन, भारतीय गेंदबाजों को वेस्टइंडीज के आक्रामक बल्लेबाजों के खिलाफ संभलकर गेंदबाजी करनी होगी. पिछले मैच में शाई होप के शतक ने भारतीय गेंदबाजों की परेशानी बढ़ा दी थी.

सीरीज जीतने के लिए भारत को दिखाना होगा दम

वेस्टइंडीज ने चौथे टी20 में 247 रन बनाकर भारत को 24 रन से हराया था. अब भारतीय टीम की कोशिश गलतियों से सीख लेकर आखिरी मुकाबले में जीत हासिल करने की होगी. वहीं, वेस्टइंडीज की टीम भी सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी. ऐसे में बेंगलुरु में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है.

 

यह भी पढ़ें: कितने अमीर हैं शे होप, वेस्टइंडीज क्रिकेट से कितनी मिलती है सैलरी? जानें नेटवर्थ

About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
Read More
Published at : 15 Oct 2026 11:04 PM (IST)
Tags :
T20 Record India Vs West Indies
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
'रील के चक्कर में ठुक जाओगे...', वैभव सूर्यवंशी की पैपराजी को चेतावनी; VIDEO
'रील के चक्कर में ठुक जाओगे...', वैभव सूर्यवंशी की पैपराजी को चेतावनी; VIDEO
स्पोर्ट्स
भारतीय खिलाड़ी का अचानक संन्यास, 2021 से नहीं मिल रहा था मौका 
भारतीय खिलाड़ी का अचानक संन्यास, 2021 से नहीं मिल रहा था मौका 
स्पोर्ट्स
सबसे ज्यादा वाइड और नो बॉल फेंकने वाले गेंदबाज, अर्शदीप सिंह टॉप पर; देखें लिस्ट
सबसे ज्यादा वाइड और नो बॉल फेंकने वाले गेंदबाज, अर्शदीप सिंह टॉप पर
स्पोर्ट्स
कितने अमीर हैं शे होप, वेस्टइंडीज क्रिकेट से कितनी मिलती है सैलरी? जानें नेटवर्थ
कितने अमीर हैं शे होप, वेस्टइंडीज क्रिकेट से कितनी मिलती है सैलरी? जानें नेटवर्थ
Advertisement

वीडियोज

SC में सुनवाई का सार..'क्या 'तमाशा' बना रखा है ?'
तो सत्ता परिवर्तन का प्लान-बांग्लादेश का क्यों बखान!
Jagadhatri:😮Jagadhatri मिशन के लिए तैयार, Shivay ने घर की देवी को सम्मान देकर भेजा मैदान में! #sbs
Bollywood News: कॉफ़ी विद करण का धमाकेदार आगाज, सलमान खान के बेबाक अंदाज ने शो पर लगाया तड़का! (15.10.26)
VIRAL ROBOT: नाबालिग से 'रोबोट' ने की दरिंदगी! धक्का दिया...हैरान कर देगी ये करतूत! |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सऊदी में 2 बांग्लादेशियों को फांसी, जानें ऐसा क्या किया था मक्का की मस्जिद में
सऊदी में 2 बांग्लादेशियों को फांसी, जानें ऐसा क्या किया था मक्का की मस्जिद में
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में कब से शुरू होगा SSR का कार्यक्रम? यहां पढ़ें पूरी जानकारी
यूपी में कब से शुरू होगा SSR का कार्यक्रम? यहां पढ़ें पूरी जानकारी
इंडिया
कांग्रेस छोड़कर BJP में गए नेताओं पर राहुल गांधी का तंज, बोले- 'वो लोग अब...'
कांग्रेस छोड़कर BJP में गए नेताओं पर राहुल गांधी का तंज, बोले- 'वो लोग अब...'
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' 500 करोड़ के पार फिर भी 'हनुमान अंश' से रह गई पीछे, जानें 14वें दिन का कलेक्शन
'दृश्यम 3' 500 करोड़ के पार फिर भी 'हनुमान अंश' से रह गई पीछे, जानें 14वें दिन का कलेक्शन
क्रिकेट
'सचिन-कोहली की तरह वैभव सूर्यवंशी भी...', पूर्व सिलेक्टर के बयान ने चौंकाया
'सचिन-कोहली की तरह वैभव सूर्यवंशी भी...', पूर्व सिलेक्टर के बयान ने चौंकाया
इंडिया
पत्रकार निखिल वागले और संजय राउत के खिलाफ SC में चलेगा अवमानना केस, दाखिल हुई याचिका
पत्रकार निखिल वागले और संजय राउत के खिलाफ SC में चलेगा अवमानना केस, दाखिल हुई याचिका
इंडिया
अंकिता भंडारी केस: जांच पूरी होने तक दुष्यंत गौतम को न दें पदभार, राहुल की राष्ट्रपति को चिट्ठी
अंकिता भंडारी केस: जांच पूरी होने तक दुष्यंत गौतम को न दें पदभार, राहुल की राष्ट्रपति को चिट्ठी
एग्रीकल्चर
मवेशियों में तेजी से फैल सकती है ये बीमारी, पशुपालक तुरंत करें ये काम
मवेशियों में तेजी से फैल सकती है ये बीमारी, पशुपालक तुरंत करें ये काम
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget