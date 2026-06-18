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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सWomen’s T20 World Cup: भारत की शेफाली वर्मा और पाकिस्तान की फातिमा सना ने रचा इतिहास, बनाया ये खास रिकॉर्ड

Women’s T20 World Cup: भारत की शेफाली वर्मा और पाकिस्तान की फातिमा सना ने रचा इतिहास, बनाया ये खास रिकॉर्ड

17 जून की तारीख शेफाली वर्मा और फातिमा सना के लिए यादगार भरा पल लेकर आया. इस तारीख में दोनों का नाम ऐसे रिकॉर्ड बुक में दर्ज हुआ है, जिसमें अब तक इन दोनों को मिलाकर कुल 4 क्रिकेटरों को ही जगह मिली है.

Reported By : एबीपी लाइव |  Edited By: Amisha Pathak |  Updated at : 18 Jun 2026 11:18 AM (IST)
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भारतीय खिलाड़ी शेफाली वर्मा और पाकिस्तानी खिलाड़ी फातिमा सना का नाम एक खास रिकॉर्ड बुक में दर्ज हुआ है. गर्व कि बात यह कि, इस रिकॉर्ड बुक में शामिल होने वाली भारत और पाकिस्तान से ये दोनों बस इकलौती खिलाड़ी हैं.

17 जून की तारीख शेफाली वर्मा और फातिमा सना के लिए यादगार भरा पल लेकर आया. इस तारीख में दोनों का नाम ऐसे रिकॉर्ड बुक में दर्ज हुआ है, जिसमें अब तक इन दोनों को मिलाकर कुल 4 क्रिकेटरों को ही जगह मिली है.

दरअसल, शेफाली वर्मा और फातिमा सना अब महिला टी20 वर्ल्ड कप के एक ही मैच में अर्धशतक लगाने और 3 विकेट चटकाने वाली खिलाड़ियों के लिस्ट में शुमार हो गई हैं. इन दोनों ने  यह इतिहास 17 जून को अपनी- अपनी टीमों के लिए खेलते हुए रचा.

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भारत की शेफाली वर्मा ने 17 जून को नीदरलैंड्स के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 38 गेंदों में 55 रन बनाए तो वहीं गेंदबाजी में 3 विकेट भी चटकाए. अपनी जबरदस्त बल्लेबाजी और गेंदबाजी करके महिला टी20 वर्ल्ड कप के एक ही मैच में ऐसा करने वाली वो तीसरी खिलाड़ी बन गईं.

भारत और नीदरलैंड्स के ठीक बाद 17 जून को ही पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका से मैच खेला, जिसमें पाक कप्तान फातिमा सना ने 55 रन बनाए. उन्होंने इसके अलावा 3 विकेट भी लिए. ऐसा दमदार प्रर्दशन के बाद फातिमा सना महिला टी20 वर्ल्ड कप की एक ही मैच में ऐसा करने वाली चौथी खिलाड़ी बनीं.

बता दें कि, शेफाली वर्मा और फातिमा सना से पहले ये कारनामा महिला टी20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज की हेले मैथ्यूज और साउथ अफ्रीका की सुन लुइस ने किया था. अब उन दोनों के बाद यह मुकाम हासिल करने वाली भारत की शेफाली वर्मा और पाकिस्तान की फातिमा सना हैं. 

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Published at : 18 Jun 2026 11:18 AM (IST)
Tags :
Shafali Verma Pakistan Fatima Sana INDIA
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