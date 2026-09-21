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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सजापान के खिलाफ टी20 खेलकर टीम इंडिया रचेगी इतिहास, बन जाएगा ये बड़ा रिकॉर्ड

जापान के खिलाफ टी20 खेलकर टीम इंडिया रचेगी इतिहास, बन जाएगा ये बड़ा रिकॉर्ड

भारत और जापान के बीच 22 सितंबर को पहला पुरुष T20I मैच खेला जाएगा. जापान के खिलाफ उतरते ही भारत 20 अलग-अलग देशों के खिलाफ T20I खेलने वाली क्रिकेट टीम बन जाएगी.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 21 Sep 2026 10:40 PM (IST)
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भारतीय क्रिकेट टीम जब जापान के खिलाफ टी20 मैच खेलने उतरेगी, तो ये मुकाबला उसके लिए खास होगा. जापान के खिलाफ मैदान पर उतरते ही भारत के T20I सफर में एक नया रिकॉर्ड जुड़ जाएगा. जापान पुरुष T20I में भारत का 20वां अलग मुकाबला करने वाला देश बनेगा. खास बात यह है कि दोनों टीमों के बीच इससे पहले कोई पुरुष T20I मैच नहीं खेला गया है.

भारत और जापान के बीच यह मैच 22 सितंबर को जापान के तोचिगी प्रांत के सानो इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच ये पहला पुरुष T20I मुकाबला होगा. यानी इस मैच के साथ भारत और जापान के बीच T20I क्रिकेट का नया रिकॉर्ड शुरू होगा.

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जापान बनेगा भारत का 20वां अलग देश 

भारत अब तक पुरुष T20I क्रिकेट में कई 19 अलग-अलग देशों के खिलाफ खेल चुका है. अब जापान भी इस सूची में शामिल होने जा रहा है. जापान के खिलाफ मैच खेलते ही भारत के अलग-अलग T20I प्रतिद्वंद्वी देशों की संख्या 20 हो जाएगी. ये भारत के T20I सफर का एक नया पड़ाव होगा.

एशियन गेम्स से पहले होगा मुकाबला

भारत और जापान दोनों 2026 एशियन गेम्स के पुरुष क्रिकेट टूर्नामेंट में भी हिस्सा ले रहे हैं. ऐसे में ये मैच दोनों टीमों के लिए एशियन गेम्स से पहले अपनी तैयारी देखने का मौका भी होगा. भारत सीधे क्वार्टर फाइनल में खेलेगा, जबकि जापान ग्रुप स्टेज से शुरुआत करेगा.

दोनों देशों की दोस्ती से भी जुड़ा है मैच

भारत और जापान के बीच होने वाला ये मुकाबला दोनों देशों के आपसी रिश्तों के 75 साल पूरे होने के मौके से भी जुड़ा है. इस मैच के जरिए खेल के मैदान पर दोनों देशों के रिश्तों को भी खास तरीके से दिखाया जाएगा.

भारत के लिए ये एक नए विरोधी टीम के खिलाफ पहला T20I मैच होगा, जबकि जापान को पहली बार भारत जैसी बड़ी टीम के खिलाफ खेलने का मौका मिलेगा.

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About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 21 Sep 2026 10:40 PM (IST)
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TEAM INDIA India Japan T20I India Japan Match
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