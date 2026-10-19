न्यूजीलैंड की सरजमीं पर टीम इंडिया का टी20 रिकॉर्ड? घबराने वाली है बात

टी20 क्रिकेट में टीम इंडिया ने दुनिया भर में अपनी ताकत दिखाई है, लेकिन न्यूजीलैंड की धरती पर उसका रिकॉर्ड थोड़ा अलग है. न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज में भारतीय खिलाड़ियों के सामने खुद को साबित करने का मौका होगा. पुराने आंकड़े बताते हैं कि न्यूजीलैंड में जीत हासिल करने के लिए भारत को अपना पूरा दम लगाना होगा.

मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक, भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड में अब तक 12 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. इनमें 5 मुकाबलों में भारत को जीत मिली, जबकि 4 मैचों में हार का सामना करना पड़ा. वहीं, 3 मुकाबले टाई रहे. इन 3 टाई मैचों में से 2 में भारत ने सुपर ओवर में जीत हासिल की थी.

न्यूजीलैंड में भारत ने जितने मैच हारे, उससे ज्यादा जीते हैं. न्यूजीलैंड में भारतीय टीम ने हर ओवर में औसतन 8.63 रन बनाए हैं. यहां भारत का सबसे बड़ा टी20 स्कोर 208 रन रहा है. टीम इंडिया ने 9 फरवरी 2019 को हैमिल्टन में न्यूजीलैंड के खिलाफ 6 विकेट खोकर ये रन बनाए थे.

विदेशी मैदानों पर भारत का रिकॉर्ड बेहतर

अगर विदेशी मैदानों पर भारत के कुल टी20 रिकॉर्ड को देखें, तो टीम का प्रदर्शन बेहतर रहा है. भारतीय टीम ने घर से बाहर 106 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. इनमें 63 मुकाबलों में जीत मिली, जबकि 35 में हार हुई. 4 मैच टाई रहे और 4 मुकाबलों का कोई नतीजा नहीं निकला.

विदेशी मैदानों पर भारत ने न्यूजीलैंड के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है. घर से बाहर भारत ने हर ओवर में औसतन 8.65 रन बनाए हैं, जबकि न्यूजीलैंड में ये आंकड़ा 8.63 रन रहा है. इसी तरह, विदेश में भारत ने जितने मैच हारे हैं, उसके मुकाबले जीत का फर्क न्यूजीलैंड से बेहतर रहा है.

न्यूजीलैंड में आसान नहीं होगी राह

भारतीय टीम पिछले कुछ वर्षों में टी20 क्रिकेट में बड़ी सफलताएं हासिल कर चुकी है, लेकिन न्यूजीलैंड में उसे पुराने रिकॉर्ड से आगे निकलना होगा. 5 मैचों की सीरीज में बल्लेबाजों को रन बनाने होंगे और गेंदबाजों को विरोधी टीम पर दबाव बनाए रखना होगा. भारतीय टीम के लिए यह सीरीज अपनी ताकत दिखाने का अच्छा मौका है, लेकिन न्यूजीलैंड की धरती पर जीत दर्ज करना आसान नहीं होगा.

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