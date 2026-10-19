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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सन्यूजीलैंड की सरजमीं पर टीम इंडिया का टी20 रिकॉर्ड? घबराने वाली है बात

न्यूजीलैंड की सरजमीं पर टीम इंडिया का टी20 रिकॉर्ड? घबराने वाली है बात

न्यूजीलैंड में टीम इंडिया का टी20 रिकॉर्ड मिला-जुला रहा है. भारत ने 12 मैचों में 5 जीत दर्ज की हैं, जबकि 4 में हार मिली. अब टीम की नजर आगामी टी20 सीरीज में बेहतर प्रदर्शन पर होगी.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 19 Oct 2026 10:00 PM (IST)
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टी20 क्रिकेट में टीम इंडिया ने दुनिया भर में अपनी ताकत दिखाई है, लेकिन न्यूजीलैंड की धरती पर उसका रिकॉर्ड थोड़ा अलग है. न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज में भारतीय खिलाड़ियों के सामने खुद को साबित करने का मौका होगा. पुराने आंकड़े बताते हैं कि न्यूजीलैंड में जीत हासिल करने के लिए भारत को अपना पूरा दम लगाना होगा.

मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक, भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड में अब तक 12 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. इनमें 5 मुकाबलों में भारत को जीत मिली, जबकि 4 मैचों में हार का सामना करना पड़ा. वहीं, 3 मुकाबले टाई रहे. इन 3 टाई मैचों में से 2 में भारत ने सुपर ओवर में जीत हासिल की थी.

न्यूजीलैंड में भारत ने जितने मैच हारे, उससे ज्यादा जीते हैं. न्यूजीलैंड में भारतीय टीम ने हर ओवर में औसतन 8.63 रन बनाए हैं. यहां भारत का सबसे बड़ा टी20 स्कोर 208 रन रहा है. टीम इंडिया ने 9 फरवरी 2019 को हैमिल्टन में न्यूजीलैंड के खिलाफ 6 विकेट खोकर ये रन बनाए थे.

विदेशी मैदानों पर भारत का रिकॉर्ड बेहतर

अगर विदेशी मैदानों पर भारत के कुल टी20 रिकॉर्ड को देखें, तो टीम का प्रदर्शन बेहतर रहा है. भारतीय टीम ने घर से बाहर 106 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. इनमें 63 मुकाबलों में जीत मिली, जबकि 35 में हार हुई. 4 मैच टाई रहे और 4 मुकाबलों का कोई नतीजा नहीं निकला.

विदेशी मैदानों पर भारत ने न्यूजीलैंड के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है. घर से बाहर भारत ने हर ओवर में औसतन 8.65 रन बनाए हैं, जबकि न्यूजीलैंड में ये आंकड़ा 8.63 रन रहा है. इसी तरह, विदेश में भारत ने जितने मैच हारे हैं, उसके मुकाबले जीत का फर्क न्यूजीलैंड से बेहतर रहा है.

न्यूजीलैंड में आसान नहीं होगी राह

भारतीय टीम पिछले कुछ वर्षों में टी20 क्रिकेट में बड़ी सफलताएं हासिल कर चुकी है, लेकिन न्यूजीलैंड में उसे पुराने रिकॉर्ड से आगे निकलना होगा. 5 मैचों की सीरीज में बल्लेबाजों को रन बनाने होंगे और गेंदबाजों को विरोधी टीम पर दबाव बनाए रखना होगा. भारतीय टीम के लिए यह सीरीज अपनी ताकत दिखाने का अच्छा मौका है, लेकिन न्यूजीलैंड की धरती पर जीत दर्ज करना आसान नहीं होगा.

 

यह भी पढ़ें: 146 खिलाड़ी, सिर्फ 27 स्लॉट, BCCI ने जारी की 2027 के ऑक्शन की लिस्ट

About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 19 Oct 2026 10:00 PM (IST)
Tags :
INDIA VS NEW ZEALAND Ndia T20I Record
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