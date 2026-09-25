एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ी के साथ धोखा? भारत लौटने पर कहा- मुझसे छीना गया गोल्ड...

सुचिका तरियाल, एशियन गेम्स में पदक जीतने वाली भारत की पहली मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स एथलीट बनी हैं. उन्होंने महिलाओं की 60 किलोग्राम स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, लेकिन उन्होंने चौंकाने वाला दावा करते हुए कहा कि उनके साथ धोखा हुआ, जिसकी वजह से वो गोल्ड मेडल नहीं जीत पाईं. सेमीफाइनल में उनका सामना सिंगापुर की टिया हुई हून से हुआ था. सुचिका का कहना है कि वह सेमीफाइनल में जीत रही थीं, लेकिन परिणाम अजीब तरीके से दिया गया.

गुरुवार को सुचिका भारत वापस लौट आईं, जहां उन्होंने पीटीआई से बातचीत में बताया कि उन्हें सेमीफाइनल में जीत मिलनी चाहिए थी, लेकिन परिणाम अजीब रहा. बता दें कि टाइम लिमिट समाप्त होने के बाद जजों ने सिंगापुर की एथलीट को विजेता घोषित किया था, लेकिन भारत ने इस फैसले का विरोध जताया था. परिणाम इस आधार पर दिया गया कि फाइट के दिन सुबह सुचिका का वजन अपनी प्रतिद्वंदी से 700 ग्राम अधिक था.

मुझसे छीना गया गोल्ड मेडल

भारतीय एथलीट ने कहा, "मैं जीत रही थी, लेकिन परिणाम अजीब रहा. फाइट को एक और राउंड आगे बढ़ाने के बजाय वजन के अजीब नियम लागू कर दिए गए. मैं जिस गोल्ड मेडल की हकदार थी, इस परिणाम की वजह से वो मुझसे छीन लिया गया."

सुचिका ने वजन के नियम को लेकर कहा कि वो व्यक्तिगत तौर पर इसे एक बकवास नियम मानती हैं. उन्होंने एक और राउंड मिलने की बात कही. सुचिका ने कहा, "एक और राउंड मिलने पर मुझे हार मिलती, तो मैं अपनी हार स्वीकार कर लेती, लेकिन वहां असल में जो हुआ, वह अस्वीकार्य है."

मैच में क्या हुआ था?

सेमीफाइनल मैच में सुचिका और हून का मैच बहुत कांटे का रहा. 2 राउंड्स के बाद जजों ने सिंगापुर की एथलीट को विजेता घोषित कर दिया था. इसके बाद भारत ने 1000 डॉलर की फीस देकर इस फैसले का विरोध किया था. जजों ने दोबारा समीक्षा के बाद पाया कि वाकई दोनों एथलीटों का मुकाबला बराबर का रहा. असल मुकाबला ड्रॉ रहा, लेकिन परिणाम सुबह के वजन के आधार पर दिया गया, जिसमें भारतीय एथलीट का वजन अपनी विरोधी से 700 ग्राम अधिक था.

मैच के बाद जब रेफरी ने सिंगापुर की एथलीट को विजेता घोषित किया, तब सुचिका औपचारिकताओं के लिए आगे नहीं आई थीं. वहीं उन्होंने अपनी विरोधी एथलीट से हाथ भी नहीं मिलाया.

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