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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सAsian Games: हॉकी सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को रौंदा, आखिरी मिनट में मिली जीत

Asian Games: हॉकी सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को रौंदा, आखिरी मिनट में मिली जीत

एशियाई खेलों के पुरुष हॉकी इवेंट के सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया है. भारत को आखिरी मिनट पर जीत मिली. अभिषेक ने 60वें मिनट पर भारत के लिए चौथा गोल किया.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 01 Oct 2026 02:58 PM (IST)
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गुरुवार (01 अक्टूबर) को एशियन गेम्स 2026 में पुरुष हॉकी के सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया. मुकाबले में भारत को आखिरी मिनट पर जीत मिली. भारत ने 4-3 से मैच अपने नाम किया. 59 मिनट तक स्कोर 3-3 की बराबरी पर था. फिर आखिरी यानी 60वें मिनट पर अभिषेक ने गोल करके भारत को बढ़त दिलाई, जिससे उनकी जीत तय हुई. 

भारत की तरफ से शानदार शुरुआत देखने को मिली थी. पहले क्वार्टर यानी शुरुआती 15 मिनट में टीम इंडिया ने 2-0 की बढ़त बना ली थी. कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 5वें मिनट पर पहला गोल किया. फिर 13वें मिनट पर कप्तान ने दूसरा गोल दाग दिया. 

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इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से वापसी देखने को मिली. दूसरे क्वार्टर में दोनों टीमों ने 1-1 गोल किया. भारत के लिए सुखजीत सिंह ने 23वें मिनट पर गोल किया. वहीं पाकिस्तान के लिए 30वें मिनट पर अबू मोहम्मद ने गोल किया. दो क्वार्टर के बाद भारत के पास 3-1 की बढ़त रही.

फिर तीसरा क्वार्टर पूरी तरह से पाकिस्तान के नाम रहा, जहां भारत कोई गोल नहीं कर सका, जबकि पाकिस्तान ने 1 गोल किया. तीन क्वार्टर समाप्त होने के बाद स्कोर 3-2 पर पहुंच गया. 

तीन क्वार्टर के बाद भारत के पास 3-2 की बढ़त मौजूद थी. लेकिन अब दबाव भारत के ऊपर भी था. 49वें मिनट पर पाकिस्तान के लिए वहीद राणा ने तीसरा गोल करके भारत का दबाव और बढ़ा दिया. अब स्कोर 3-3 की बराबरी पर पहुंच गया. मुकाबले में सिर्फ 11 मिनट बाकी रह गए थे. देखने में तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अब नतीजा पेनल्टी शूटआउट के जरिए निकलेगा, लेकिन आखिरी यानी 60वें मिनट पर अभिषेक के गोल से सब बदल गया. भारत ने 4-3 की बढ़त के साथ मुकाबला अपने नाम कर लिया.

इवेंट का दूसरा सेमीफाइनल मलेशिया और कोरिया के बीच खेला जाएगा. इसमें जीतने वाली टीम भारत के साथ गोल्ड मेडल मैच खेलेगी. अब देखना देखना दिलचस्प होगा कि फाइनल में भारत की भिड़ंत किससे होती है.

 

यह भी पढ़ें: एशियन गेम्स में हुई रिकॉर्ड की बरसात, भारत की 124 रन की जीत से बने कई कीर्तिमान

Published at : 01 Oct 2026 02:42 PM (IST)
Tags :
India Vs Pakistan Asian Games 2026
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