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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सभारत की बेटियों ने पाकिस्तान को बुरी तरह हराया, 10 मिनट भी नहीं टिक पाई PAK खिलाड़ी

भारत की बेटियों ने पाकिस्तान को बुरी तरह हराया, 10 मिनट भी नहीं टिक पाई PAK खिलाड़ी

Asian Games 2026: एशियन गेम्स 2026 में भारत की महिला टेबल टेनिस टीम ने पाकिस्तान को 3-0 से रौंदकर क्वार्टरफाइनल में जगह बना ली है. अभी टीम भारतीय महिला टीम टूर्नामेंट में अजेय है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 21 Sep 2026 09:47 AM (IST)
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2026 एशियन गेम्स में भारत ने पाकिस्तान की टेबल टेनिस टीम को 3-0 से बुरी तरह हरा दिया है. पाकिस्तान पर बड़ी जीत के साथ भारत ने क्वार्टरफाइनल में प्रवेश पा लिया है. भारत की महिला टीम ने अपने पहले मैच में इंडोनेशिया का 3-0 से क्लीन स्वीप किया था. उसके बाद सिंगापुर को करीबी मैच में हराया और अब तीसरे मैच में पाकिस्तान का भी वही हाल किया है.

टेबल टेनिस की टीम प्रतियोगिता में बेस्ट-ऑफ-5 को विजेता घोषित किया जाता है. कुल 5 गेम खेले जाते हैं, जिनमें अधिक जीत दर्ज करने वाली टीम विजयी रहती है. सोमवार को पाकिस्तान के टेबल टेनिस खिलाड़ी भारतीय टीम के सामने टिक ही नहीं पाए.

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पाकिस्तान को 3-0 से रौंदा

पहले गेम में सुतीर्था मुखर्जी ने केवल 10 मिनट के भीतर अलीना खान को 11-3, 11-3, 11-4 के अंतर से बुरी तरह हरा दिया. दूसरे गेम में सिंड्रेला दास ने कालसूम खान का बुरा हाल कर दिया और 11-6, 11-7, 11-5 से सीधे सेटों में जीत दर्ज की. भारत को इस मुकाबले में 2-0 की बढ़त मिल चुकी थी.

तीसरी भिड़ंत श्रीजा अकुला और फातिमा खान के बीच हुई. उभरती हुई स्टार श्रीजा ने फातिमा को 11-4, 11-4, 11-5 से हरा दिया. बाकी 2 मुकाबलों की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि भारत ने पांच में से पहले तीनों गेम जीतकर मुकाबला अपने नाम किया.

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क्वार्टरफाइनल में पहुंचा भारत

भारत ने ग्रुप एफ में अपने तीनों मैच जीतकर क्वार्टरफाइनल में जगह बना ली है. पहले मैच में भारत ने इंडोनेशिया को 3-0 से हराया, फिर सिंगापुर के साथ मैच करीबी रहा जिसमें टीम इंडिया को 3-2 से जीत मिली. अब पाकिस्तान को भारतीय टीम ने 3-0 से रौंद डाला है.

2022 के एशियाई खेलों में भारत की महिला टीम राउंड ऑफ 16 में ही बाहर हो गई थी. इस बार भारत की बेटियों ने कमाल कर दिया है और अभी तक पूरी प्रतियोगिता में अजेय रही है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 21 Sep 2026 09:47 AM (IST)
Tags :
Table Tennis Asian Games Asian Games 2026
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