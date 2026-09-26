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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स3 गोल्ड के साथ भारत के पास 27 मेडल, एशियन गेम्स में कैसा है पाकिस्तान का हाल?

3 गोल्ड के साथ भारत के पास 27 मेडल, एशियन गेम्स में कैसा है पाकिस्तान का हाल?

Asian Games 2026: भारत ने अब तक एशियाई खेलों में 27 मेडल अपने नाम कर लिए हैं. लेकिन पाकिस्तान की स्थिति बहुत ही खराब है. तो आइए जानते हैं PAK ने कितने मेडल जीत लिए हैं.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 26 Sep 2026 02:00 PM (IST)
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भारत की तरफ से 2026 एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है. शनिवार (26 सितंबर) को इस खबर के लिखे जाने तक भारतीय दल के खाते में 27 मेडल आ चुके हैं, जिसमें 3 गोल्ड भी शामिल हैं. 8वें दिन महिला कबड्डी टीम ने फाइनल में ईरान को 37-34 से हराकर तीसरा गोल्ड अपने नाम किया. इसी बीच सवाल यह उठ रहा है कि एशियन गेम्स में पाकिस्तान किस पायदान पर है? पाकिस्तान ने अब तक कितने मेडल जीते हैं?

आपको बता दें कि पाकिस्तान बहुत ही खस्ता हालत में है. पाकिस्तान को बेमतलब ही भारत का चिर प्रतिद्वंद्वी कहा जाता है. एशियाई खेलों में दोनों के मेडल्स में जमीन और आसमान का फर्क नजर आ रहा है. 

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पाकिस्तान के नाम सिर्फ 2 मेडल 

पाकिस्तान ने अब तक सिर्फ 2 मेडल ही जीते है. इसमें भी कोई गोल्ड मेडल नहीं है. पाकिस्तान के दोनों मेडल ब्रॉन्ज हैं. गोल्ड तो छोड़िए यहां सिल्वर के भी लाले पड़े हैं.

पाकिस्तान के लिए किसने-किसने जीते 2 मेडल?

पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम- ब्रॉन्ज मेडल 

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भारत के गोल्ड पाकिस्तान के कुल मेडल से ज्यादा 

जितने अब तक पाकिस्तान ने कुल मेडल जीते हैं, उससे ज्यादा तो भारत के खाते में गोल्ड मेडल आ चुके हैं. भारत ने 3 गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिए हैं. यह गोल्ड महिला क्रिकेट टीम, शूटिंग टीम और महिला कबड्डी टीम ने जीते हैं. इसके अलावा 11 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज हैं. 

पिछला रिकॉर्ड तोड़ना चाहेगा भारत 

पिछले यानी 2023 के एशियाई खेलों में भारतीय दल ने कुल 107 मेडल जीते थे. इसमें 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज शामिल थे. यह भारत का बेस्ट प्रदर्शन था. अब 2026 में भारतीय दल एक बार फिर बेस्ट प्रदर्शन के साथ अपना ही रिकॉर्ड तोड़ना चाहेगा. 

वहीं पाकिस्तान ने पिछले एशियाई खेलों में सिर्फ 3 मेडल जीते थे. इसमें 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज शामिल थे. पिछले खेलों में भी भारत और पाकिस्तान के बीच जमीन-आसमान से भी ज्यादा का फर्क था. 

 

यह भी पढ़ें: भाईचारा ऑन टॉप, धवन को वाइफ से ज्यादा रोहित शर्मा से प्यार! वीडियो ने उड़ाए होश

Published at : 26 Sep 2026 12:19 PM (IST)
Tags :
Pakistan INDIA Asian Games 2026
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