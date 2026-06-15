IND W vs PAK W: 64 रन की हार से बौखलाईं पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना, दे दिया ये अजीब बयान

Fatima Sana Statement: आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए हाई-वोल्टेज मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया. 171 रन के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तानी टीम 106 रन पर सिमट गई और उसे एकतरफा हार का सामना करना पड़ा. इस बड़े मुकाबले में मिली शिकस्त के बाद पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में निराशा साफ दिखाई दी. मैच खत्म होने के बाद कप्तान फातिमा सना ने हार के कारणों पर खुलकर बात की और बताया कि किन गलतियों ने उनकी टीम को नुकसान पहुंचाया. फातिमा सना ने मैच के बाद फील्डिंग प्रदर्शन को लेकर नाराजगी जाहिर की. उन्होंने कहा कि टीम ने कई महत्वपूर्ण कैच टपकाए और इसका सीधा असर मुकाबले के नतीजे पर पड़ा.

कप्तान ने कहा, 'क्रिकेट में अक्सर कैच ही मैच का फैसला करते हैं. दुर्भाग्य से हम कई मौके भुनाने में असफल रहे. सबसे चिंता की बात यह रही कि कुछ अहम कैच अनुभवी खिलाड़ियों से छूटे. अगले मुकाबलों में हमें गेंदबाजी के साथ-साथ फील्डिंग के स्तर को भी बेहतर बनाना होगा, क्योंकि ऐसी छोटी गलतियां बड़े मैचों में भारी पड़ जाती हैं.'

अच्छी शुरुआत के बाद बिखर गई पूरी बल्लेबाजी

पाकिस्तानी कप्तान ने बल्लेबाजों के प्रदर्शन पर भी निराशा जताई. उनके अनुसार टीम ने शुरुआती चरण में मुकाबले में पकड़ बनाई हुई थी, लेकिन बाद में बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया. फातिमा सना ने कहा, 'हमने पावरप्ले में अच्छा प्रदर्शन किया था और उस समय मैच संतुलन में था. लेकिन इसके बाद हमारी बल्लेबाजी पूरी तरह टूट गई. जिस तरह विकेट लगातार गिरते गए, उससे हम मुकाबले में वापसी नहीं कर सके. आने वाले मैचों में बल्लेबाजों को अधिक जिम्मेदारी निभानी होगी.'

पाकिस्तान की डेथ ओवर्स में बढ़ीं मुश्किलें

फातिमा सना ने स्वीकार किया कि उनकी टीम आखिरी ओवरों में दबाव को संभाल नहीं पाई. उन्होंने कहा कि अंतिम 15 ओवरों तक पाकिस्तान मुकाबले में बना हुआ था, लेकिन बाद में अतिरिक्त रन देने और कुछ रणनीतिक गलतियों ने मैच भारत की तरफ मोड़ दिया. कप्तान के मुताबिक, 'हम एक समय तक अच्छी स्थिति में थे, लेकिन बाद में हमने जरूरत से ज्यादा रन दे दिए. इसके अलावा स्लो ओवर-रेट के कारण हमें एक अतिरिक्त फील्डर को 30 गज के घेरे के अंदर रखना पड़ा, जिसका फायदा भारतीय बल्लेबाजों ने उठाया.'

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स्लो ओवर-रेट को लेकर उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि भारत के लेफ्ट-राइट बल्लेबाजी संयोजन की वजह से गेंदबाजों और फील्डर्स को लगातार अपनी पोजीशन बदलनी पड़ रही थी. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की टीम अपेक्षाकृत युवा है और खिलाड़ी अभी ऐसे बड़े टूर्नामेंटों से अनुभव हासिल कर रहे हैं. उनके मुताबिक, भविष्य में टीम इन परिस्थितियों से बेहतर तरीके से निपटना सीख लेगी.

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अब बढ़ी टूर्नामेंट से बाहर होने की चिंता

भारत के खिलाफ मिली बड़ी हार ने पाकिस्तान के लिए आगे का सफर कठिन बना दिया है. नेट रन रेट और अंक तालिका दोनों के लिहाज से यह हार टीम पर भारी पड़ सकती है. फातिमा सना ने भी स्वीकार किया कि यह परिणाम टीम के लिए चिंता बढ़ाने वाला है. उन्होंने कहा, 'यह हार हमारे लिए काफी निराशाजनक है. अगर हमें टूर्नामेंट में आगे बने रहना है तो अगले मैचों में दमदार वापसी करनी होगी. अभी प्रतियोगिता लंबी है, लेकिन आगे का रास्ता आसान नहीं होगा.'