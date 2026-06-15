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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सपाकिस्तान के खिलाफ 68 रन की शानदार पारी के बावजूद स्मृति मंधाना से छिन गया प्लेयर ऑफ द मैच, किस खिलाड़ी ने मारी बाजी

पाकिस्तान के खिलाफ 68 रन की शानदार पारी के बावजूद स्मृति मंधाना से छिन गया प्लेयर ऑफ द मैच, किस खिलाड़ी ने मारी बाजी

स्मृति मंधाना ने 68 रन की शानदार पारी खेलकर भारत को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ मैच में दीप्ति शर्मा की घातक गेंदबाजी ने मुकाबले का रुख पूरी तरह बदल दिया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 15 Jun 2026 08:21 AM (IST)
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India vs Pakistan Women’s T20 World Cup: भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले का इंतजार हमेशा क्रिकेट प्रेमियों को रहता है और इस बार भी फैंस की निगाहें इस महामुकाबले पर टिकी थीं. हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली भारतीय टीम ने अपने शानदार रिकॉर्ड को कायम रखते हुए पाकिस्तान को 64 रन से मात दी. पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 170 रन बनाए. टीम की ओर से स्मृति मंधाना ने सबसे ज्यादा 68 रन बनाए, जबकि ऋचा घोष ने अंत में तेजतर्रार 34 रन की उपयोगी पारी खेली. हालांकि मैच का रुख पूरी तरह बदलने का काम दीप्ति शर्मा ने अपनी गेंदबाजी से किया, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

टॉस जीतने के बाद भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. हालांकि भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही और टीम ने महज 18 रन के स्कोर पर दो महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए. शेफाली वर्मा और जेमिमा रोड्रिगेज के जल्दी आउट होने के बाद भारतीय बल्लेबाजी दबाव में आ गई थी.

ऐसे समय में स्मृति मंधाना ने जिम्मेदारी संभाली और पारी को स्थिरता देने के साथ-साथ रन गति भी बनाए रखी. उन्होंने सिर्फ 44 गेंदों में 68 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 2 शानदार छक्के शामिल रहे. मंधाना ने कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ तीसरे विकेट के लिए 91 रन की अहम साझेदारी कर भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया.

दीप्ति शर्मा ने गेंद से मचाया कहर

पाकिस्तान की टीम 171 रन के लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान पर उतरी. शुरुआत में सकारात्मक बल्लेबाजी की और पांचवें ओवर तक बिना ज्यादा नुकसान के 38 रन भी जोड़ लिए. लेकिन इसके बाद दीप्ति शर्मा ने गेंद हाथ में लेते ही मैच का पूरा समीकरण बदल दिया. दीप्ति ने भारत को पहली सफलता दिलाई और फिर पाकिस्तान की बल्लेबाजी लगातार दबाव में आती चली गई. उनकी सटीक लाइन-लेंथ और शानदार नियंत्रण के सामने पाकिस्तानी बल्लेबाज टिक नहीं सके. उन्होंने अपने चार ओवर के स्पेल में केवल 10 रन खर्च किए और 5 विकेट झटक लिए.

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दीप्ति शर्मा ने गुल फिरोजा, आयशा जफर, आलिया रियाज, नाशरा संधू और तस्मिया रुबाब को अपना शिकार बनाया. उनकी घातक गेंदबाजी के दम पर पाकिस्तान की पूरी टीम 106 रन पर सिमट गई और भारत ने 64 रन की बड़ी जीत अपने नाम दर्ज की.

यह भी पढ़ें- भारत की दीप्ति शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ बनाया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', दुनिया के दिग्गजों को पछाड़ा

दूसरी बार किया पांच विकेट लेने का कारनामा

दीप्ति शर्मा के लिए यह प्रदर्शन कई मायनों में खास रहा. टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में यह दूसरा मौका है जब उन्होंने एक पारी में पांच विकेट लेने का कारनामा किया है. उनकी शानदार गेंदबाजी ने न सिर्फ पाकिस्तान की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी, बल्कि उन्हें मुकाबले का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी बना दिया.
यही वजह रही कि स्मृति मंधाना की शानदार 68 रन की पारी के बावजूद प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड दीप्ति शर्मा के नाम गया. बल्लेबाजी में मंधाना ने टीम की नींव मजबूत की, लेकिन गेंदबाजी में दीप्ति ने मैच को पूरी तरह भारत के पक्ष में मोड़ दिया.

Published at : 15 Jun 2026 08:21 AM (IST)
Tags :
Deepti Sharma स्मृति मंधाना India Vs Pakistan Women
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