IND W vs AUS W: नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में मंगलवार रात इतिहास बन गया. भारतीय महिला टीम ने सात बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराकर वर्ल्ड कप फाइनल में जगह बना ली है. मैदान पर हर तरफ खुशी देखने को मिला. जब अमनजोत कौर ने 48.3 ओवर में चौका जड़ा और भारत को जीत दिलाई, तो पूरी टीम भावनात्मक हो गई. इस ऐतिहासिक जीत की असली कहानी लिखी थी जेमिमा रोड्रिग्ज और हरमनप्रीत कौर ने, जिनकी आंखों से जीत के बाद खुशी के आंसू बह रहे थे.

जेमिमा रोड्रिग्ज हुईं भावुक

17 चौकों लगाकर 127 रन की नाबाद पारी खेलने वाली जेमिमा रोड्रिग्ज उस वक्त फूट-फूटकर रो पड़ीं जब भारत ने फाइनल में जगह पक्की की. डगआउट में बैठे सभी खिलाड़ियों की नजरें उन पर थी.

जेमिमा ने अपनी पारी के दौरान जब शतक पूरा किया, तब उन्होंने कोई सेलिब्रेशन नहीं किया. वे जानती थीं कि “काम अभी बाकी है.” यही मैच्योरिटी उन्हें बाकी बल्लेबाजों से अलग बनाती है. जीत के बाद जब कैमरा उनकी ओर गया, तो जेमिमा की आंखों में आंसू थे.

tears man jemimah rodrigues you’re everything to me pic.twitter.com/hdXk7zXu3h — 💭 (@goldwingcd) October 30, 2025

हरमनप्रीत भी नहीं रोक सकीं अपने आंसू

भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर भी इस जीत के भावनात्मक पल में खुद को रोक नही पाईं. 88 गेंदों पर 89 रन की शानदार पारी खेलने के बाद जब उन्होंने जेमिमा को गले लगाया, तो दोनों की आंखें नम थी. हरमन के लिए यह लगातार तीसरा नॉकआउट मैच था, जिसमें उन्होंने अर्धशतक लगाया. कप्तान के रूप में उन्होंने टीम को मुश्किल हालात से बाहर निकाला और आत्मविश्वास के साथ जीत तक पहुंचाया.

ऐतिहासिक साझेदारी से टूटा ऑस्ट्रेलिया का घमंड

भारत ने 339 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए तीसरे विकेट के लिए हरमन और जेमिमा ने 167 रन की ऐतिहासिक साझेदारी की. यह साझेदारी भारतीय महिला क्रिकेट इतिहास की सबसे बेहतरीन में से एक मानी जा रही है. वहीं, किस्मत भी भारत के साथ थी, ऑस्ट्रेलियाई फील्डरों ने दो आसान कैच छोड़े, जिसने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया.

जब अमनजोत ने विजयी चौका लगाया, तो पूरा स्टेडियम ‘इंडिया-इंडिया’ के नारों से गूंज उठा. मैदान पर भारतीय खिलाड़ी एक-दूसरे से लिपटकर फूट-फूट कर रोए और दर्शक इस ऐतिहासिक जीत के गवाह बने.