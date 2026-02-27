हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IND VS ZIM: वन-हैंडेड सिक्स से खत्म किया मैच, जिम्बाब्वे के खिलाफ हार्दिक पांड्या ने लगाया अनोखा छक्का

जिम्बाब्वे के खिलाफ हार्दिक पंड्या ने 23 गेंदों में तूफानी अर्धशतक जड़ते हुए आखिरी गेंद पर एक हाथ से छक्का लगाया. उनकी इस पारी की बदौलत भारत ने T20 वर्ल्ड कप 2026 का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 27 Feb 2026 08:40 AM (IST)
आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मुकाबले में चेन्नई के एम ए चिदंबरम स्टेडियम में भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया. जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले गए इस मुकाबले में हार्दिक ने आखिरी गेंद पर एक हाथ से छक्का लगाकर एकदम फिल्मी अंदाज में अपना अर्धशतक पूरा किया. उनकी इस पारी की बदौलत टीम इंडिया एक खास  रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है.

आखिरी गेंद पर पूरा हुआ अर्धशतक

भारतीय पारी के अंतिम ओवर में जब टीम तेजी से रन जुटाने की कोशिश कर रही थी, तब हार्दिक पंड्या ने जिम्मेदारी संभाली. उन्होंने शानदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 23 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया. आखिरी गेंद पर जब उन्होंने एक हाथ से शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री के पार भेजा, तो पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा. उनकी इस पारी ने भारत को 20 ओवर में 256 रन के विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया, जो इस टूर्नामेंट का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर बन गया है.

बल्लेबाजों ने जमकर उठाया मौका

इस मैच में जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था, ताकि पिच की शुरुआती नमी का फायदा उठाया जा सके. हालांकि, भारतीय बल्लेबाजों ने इस रणनीति को पूरी तरह विफल कर दिया. ओपनिंग में भेजे गए संजू सैमसन ने तेज शुरुआत दी, जिसके बाद अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ने रन गति को बनाए रखा.

मध्यक्रम में कप्तान सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा ने तेजी से रन बनाते हुए स्कोर को आगे बढ़ाया. अंतिम ओवरों में तिलक और हार्दिक के बीच हुई साझेदारी ने भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया.

ढह गई जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी

भारत का यह स्कोर जिम्बाब्वे के लिए काफी चुनौतीपूर्ण साबित हुआ. लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम के ऊपर मानसिक दबाव साफ दिखाई दिया. टीम 6 विकेट खोकर 184 रन ही बना सकी और सेमीफाइनल की दौड़ से लगभग बाहर ही हो गई है.

भारतीय टीम के लिए अहम है हार्दिक

हार्दिक पंड्या की यह पारी एक बार फिर दिखाती है कि बड़े मैचों में वह टीम इंडिया के लिए कितने अहम खिलाड़ी हैं. उनकी फिनिशिंग क्षमता ने भारत को न सिर्फ मजबूत स्कोर तक पहुंचाया, बल्कि सेमीफाइनल की उम्मीदों को भी जिंदा रखा है. अब टीम की नजरें वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाले अगले मुकाबले पर टिकी होंगी, जहां जीत उन्हें अंतिम चार में पहुंचा सकती है. 

Published at : 27 Feb 2026 08:36 AM (IST)
Super 8 IND Vs ZIM HARDIK PANDYA T20 World Cup 2026
