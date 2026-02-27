हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सVIDEO: जिम्बाब्वे के खिलाफ शिवम दुबे की ‘अजीब’ नो-बॉल से मचा बवाल, सोशल मीडिया पर फैंस ने जताई नाराजगी

VIDEO: जिम्बाब्वे के खिलाफ शिवम दुबे की ‘अजीब’ नो-बॉल से मचा बवाल, सोशल मीडिया पर फैंस ने जताई नाराजगी

T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मुकाबले में शिवम दुबे की एक अजीब नो-बॉल ने फैंस को हैरान कर दिया. हालांकि दमदार बल्लेबाजी के दम पर भारत ने जिम्बाब्वे को 72 रन से हराकर सेमीफाइनल की उम्मीदें कायम रखीं हैं

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 27 Feb 2026 09:50 AM (IST)
Preferred Sources

IND vs ZIM: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मुकाबले में भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले गए मैच में एक ऐसा वाकया देखने को मिला, जिसने फैंस को हैरान कर दिया. भारतीय टीम के ऑलराउंडर शिवम दुबे की एक अनोखी नो-बॉल ने मैच के दौरान अचानक माहौल बदल दिया और सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी.

शिवम दुबे की ‘अजीब’ नो-बॉल 

यह घटना जिम्बाब्वे की पारी के 15वें ओवर में हुई. दुबे उस समय बल्लेबाज ब्रायन बेनेट के खिलाफ ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंदबाजी करने की रणनीति अपना रहे थे, ताकि उन्हें बड़े शॉट खेलने से रोका जा सके. हालांकि लगातार वाइड गेंदें डालने के बाद जब उन्होंने अगली गेंद फेंकी, तो वह पिच पर गिरने के बजाय सीधे घास पर बाउंस हो गई. जिसके बाद अंपायर ने तुरंत इसे नो-बॉल करार दिया, क्योंकि नियम के मुताबिक, गेंद का पिच की निर्धारित लाइन के अंदर गिरना जरूरी होता है. अगर गेंद पूरी तरह पिच के बाहर गिरती है तो उसे नो-बॉल माना जाता है.

इस अजीब डिलीवरी को देखकर फैंस नाराज नजर आए और सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देने लगे. कई लोगों ने इसे मैच के सबसे विचित्र पलों में से एक बताया.

बल्लेबाजों ने संभाली टीम इंडिया की कमान

हालांकि इस विवादित पल के बावजूद टीम इंडिया ने मैच में जबरदस्त वापसी की. पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने एक चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया. टीम के लिए अभिषेक शर्मा (55) और हार्दिक पांड्या (50) ने शानदार अर्धशतकीय पारियां खेलीं. दोनों बल्लेबाजों ने तेज रन गति से खेलते हुए जिम्बाब्वे के गेंदबाजों को दबाव में रखा और भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया. इन पारियों की बदौलत भारत ने जिम्बाब्वे के सामने 256 रन का बड़ा लक्ष्य रखा, जिसका पीछा करना विपक्षी टीम के लिए आसान नहीं था.

गेंदबाजों ने दिलाई बड़ी जीत

गेंदबाजी में भी भारत ने दमदार प्रदर्शन किया. तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट हासिल किए और जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी को पूरी तरह से दबाव में रखा. आखिरकार भारतीय टीम ने यह मुकाबला 72 रन से अपने नाम कर लिया. इस हार के साथ जिम्बाब्वे की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है, जबकि भारत ने अपनी सेमीफाइनल की उम्मीदों को बरकरार रखा है.

अब टीम इंडिया का अगला मुकाबला 1 मार्च को ईडन गार्डन्स में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला जाएगा. यह मैच भारत के लिए करो या मरो जैसा होगा, क्योंकि सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए जीत बेहद जरूरी है. 

Published at : 27 Feb 2026 09:50 AM (IST)
Tags :
Super 8 IND Vs ZIM SHIVAM DUBE T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
VIDEO: जिम्बाब्वे के खिलाफ शिवम दुबे की ‘अजीब’ नो-बॉल से मचा बवाल, सोशल मीडिया पर फैंस ने जताई नाराजगी
जिम्बाब्वे के खिलाफ शिवम दुबे की ‘अजीब’ नो-बॉल से मचा बवाल, सोशल मीडिया पर फैंस ने जताई नाराजगी
स्पोर्ट्स
क्रिकेटर Rinku Singh के पिता का निधन, नोएडा के यथार्थ हॉस्पिटल में ली अंतिम सांस
क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता का निधन, नोएडा के यथार्थ हॉस्पिटल में ली अंतिम सांस
स्पोर्ट्स
IND VS ZIM: वन-हैंडेड सिक्स से खत्म किया मैच, जिम्बाब्वे के खिलाफ हार्दिक पांड्या ने लगाया अनोखा छक्का
वन-हैंडेड सिक्स से खत्म किया मैच, जिम्बाब्वे के खिलाफ हार्दिक पांड्या ने लगाया अनोखा छक्का
स्पोर्ट्स
टी20 वर्ल्ड कप का डेब्यू मैच ही बना शर्मनाक, टिनोटेंडा मापोसा ने पहले ही ओवर में लुटाए इतने रन
टी20 वर्ल्ड कप का डेब्यू मैच ही बना शर्मनाक, टिनोटेंडा मापोसा ने पहले ही ओवर में लुटाए इतने रन
Advertisement

वीडियोज

Crime News: बेवफा का 'यार'...दिलजले साजन का 'शिकार' ! | Sansani
BMC Budget 2026-27 | ₹80,952 Crore | Roads, Water, Health & Infrastructure Highlights | Paisa Live
Avimukteshwaranand Controversy: गुप्त दरवाजे, स्वीमिंग पूल और खजाना! आश्रम पर चौंकाने वाला खुलासा
Chitra Tripathi: उमर खालिद से कैसे जुड़े राहुल के तार? | Delhi AI Summit | Himachal Police
Bharat Ki Baat: उमर खालिद से राहुल की तुलना! | Rahul Gandhi | BJP Poster | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हर बार भारत से पिटा पाकिस्तान, खुद भाड़े की जंग लड़ता है और...', आसिम मुनीर को अफगान के टॉप लीडर ने लताड़ा
'हर बार भारत से पिटा पाकिस्तान, खुद भाड़े की जंग लड़ता है और...', आसिम मुनीर को अफगान के टॉप लीडर ने लताड़ा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP News: 10 करोड़ कैश... उमाशकंर सिंह के यहां इनकम टैक्स की टीम को क्या-क्या मिला?
यूपी: 10 करोड़ कैश... उमाशकंर सिंह के यहां इनकम टैक्स की टीम को क्या-क्या मिला?
विश्व
'सब्र की हद पार, अब एक्शन, इंडिया...', अफगानिस्तान संग जंग में ख्वाजा आसिफ की भारत को धमकी
'सब्र की हद पार, अब एक्शन, इंडिया...', अफगानिस्तान संग जंग में ख्वाजा आसिफ की भारत को धमकी
स्पोर्ट्स
IND vs ZIM: टीम इंडिया का दमदार शो! इन 5 खिलाड़ियों ने मिलकर जिम्बाब्वे को किया पस्त
टीम इंडिया का दमदार शो! इन 5 खिलाड़ियों ने मिलकर जिम्बाब्वे को किया पस्त
बॉलीवुड
'द केरल स्टोरी 2' आज नहीं होगी रिलीज, फिल्म की हो चुकी थी एडवांस बुकिंग, कोर्ट ने लगाई 15 दिन की रोक
'द केरल स्टोरी 2' आज नहीं होगी रिलीज, फिल्म की हो चुकी थी एडवांस बुकिंग, कोर्ट ने लगाई 15 दिन की रोक
विश्व
पाकिस्तान ने किया खुली जंग का ऐलान, टारगेट पर- काबुल, कंधार, 133 को मारने का दावा
पाकिस्तान ने किया खुली जंग का ऐलान, टारगेट पर- काबुल, कंधार, 133 को मारने का दावा
जनरल नॉलेज
Types Of Passport: क्यों होते हैं अलग-अलग रंगों के पासपोर्ट? जानें इसके पीछे की वजह
क्यों होते हैं अलग-अलग रंगों के पासपोर्ट? जानें इसके पीछे की वजह
हेल्थ
क्या वजन घटाने में बेअसर है इंटरमिटेंट फास्टिंग? स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा
क्या वजन घटाने में बेअसर है इंटरमिटेंट फास्टिंग? स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget