जिम्बाब्वे के खिलाफ शिवम दुबे की ‘अजीब’ नो-बॉल से मचा बवाल, सोशल मीडिया पर फैंस ने जताई नाराजगी

IND vs ZIM: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मुकाबले में भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले गए मैच में एक ऐसा वाकया देखने को मिला, जिसने फैंस को हैरान कर दिया. भारतीय टीम के ऑलराउंडर शिवम दुबे की एक अनोखी नो-बॉल ने मैच के दौरान अचानक माहौल बदल दिया और सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी.

शिवम दुबे की ‘अजीब’ नो-बॉल

यह घटना जिम्बाब्वे की पारी के 15वें ओवर में हुई. दुबे उस समय बल्लेबाज ब्रायन बेनेट के खिलाफ ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंदबाजी करने की रणनीति अपना रहे थे, ताकि उन्हें बड़े शॉट खेलने से रोका जा सके. हालांकि लगातार वाइड गेंदें डालने के बाद जब उन्होंने अगली गेंद फेंकी, तो वह पिच पर गिरने के बजाय सीधे घास पर बाउंस हो गई. जिसके बाद अंपायर ने तुरंत इसे नो-बॉल करार दिया, क्योंकि नियम के मुताबिक, गेंद का पिच की निर्धारित लाइन के अंदर गिरना जरूरी होता है. अगर गेंद पूरी तरह पिच के बाहर गिरती है तो उसे नो-बॉल माना जाता है.

इस अजीब डिलीवरी को देखकर फैंस नाराज नजर आए और सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देने लगे. कई लोगों ने इसे मैच के सबसे विचित्र पलों में से एक बताया.

बल्लेबाजों ने संभाली टीम इंडिया की कमान

हालांकि इस विवादित पल के बावजूद टीम इंडिया ने मैच में जबरदस्त वापसी की. पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने एक चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया. टीम के लिए अभिषेक शर्मा (55) और हार्दिक पांड्या (50) ने शानदार अर्धशतकीय पारियां खेलीं. दोनों बल्लेबाजों ने तेज रन गति से खेलते हुए जिम्बाब्वे के गेंदबाजों को दबाव में रखा और भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया. इन पारियों की बदौलत भारत ने जिम्बाब्वे के सामने 256 रन का बड़ा लक्ष्य रखा, जिसका पीछा करना विपक्षी टीम के लिए आसान नहीं था.

गेंदबाजों ने दिलाई बड़ी जीत

गेंदबाजी में भी भारत ने दमदार प्रदर्शन किया. तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट हासिल किए और जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी को पूरी तरह से दबाव में रखा. आखिरकार भारतीय टीम ने यह मुकाबला 72 रन से अपने नाम कर लिया. इस हार के साथ जिम्बाब्वे की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है, जबकि भारत ने अपनी सेमीफाइनल की उम्मीदों को बरकरार रखा है.

अब टीम इंडिया का अगला मुकाबला 1 मार्च को ईडन गार्डन्स में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला जाएगा. यह मैच भारत के लिए करो या मरो जैसा होगा, क्योंकि सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए जीत बेहद जरूरी है.