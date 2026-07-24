IND VS ZIM: जिम्बाब्वे की हार पर बौखलाए कप्तान सिकंदर रजा, कहा- 'मुझे नहीं लगा था कि...'

भारत के खिलाफ टी20 सीरीज का पहला मैच 7 विकेट से गंवाने के बाद जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने अपनी टीम की बल्लेबाजी पर खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि यह 'मानकों के अनुरूप नहीं' था और मैच के पहले हाफ की शुरुआत में नमी के कारण बल्लेबाजी करना बहुत मुश्किल हो गया था.

गुरुवार को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम 32 के स्कोर तक अपने 4 विकेट गंवा चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद टीम ने स्कोर 125/7 तक पहुंचाया. भारत ने इस लक्ष्य को 40 गेंदें शेष रहते हुए हासिल कर लिया.

सिकंदर रजा ने मैच के बाद कहा, "यह फिर से मानकों के अनुरूप नहीं था. सुबह के समय नमी ने निश्चित रूप से भूमिका निभाई, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि यह इतनी देर तक असर डालेगी. नई गेंद के साथ खेलना मुश्किल रहा. दुर्भाग्य से, हमने शुरुआत में ज्यादा बाउंड्री भी नहीं लगाईं, इसलिए गेंद नई बनी रही और इसी वजह से मुझे लगा कि पिच से गेंद की मूवमेंट ने बैटिंग को और भी मुश्किल बना दिया."

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बांग्लादेश के खिलाफ हालिया घरेलू मुकाबलों की पिच से तुलना करते हुए, रजा ने यह भी बताया कि जब भारत ने रन-चेज शुरू किया तो पिच कैसी हो गई थी. उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान बहुत नमी थी और वह लंबे समय तक बनी रही थी. जबकि आज, मुझे लगा कि नमी पहले 8 से 10 या 12 ओवर तक ही थी. उसके बाद, जब भारत बल्लेबाजी करने आया, तो विकेट बहुत अच्छा हो गया था. इसलिए, उम्मीद है कि अगले मैच के लिए हमें बेहतर विकेट मिलेगा, ताकि अगर हम टॉस हार भी जाएं, तो इसका बहुत बड़ा असर न पड़े."

बड़ी हार के बावजूद, रजा को मिडिल ऑर्डर में वेस्ली मधेवेरे (39) और तदिवनाशे मारुमानी (27 नॉट आउट) की वापसी से कुछ उम्मीद की किरण दिखी. उन्होंने कहा, "हां, बिल्कुल. यह एक अच्छी बात है. मारुमानी और मधेवेरे के लिए यह एक नई भूमिका भी है. उन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की और हमें एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया. हम इसे एक अच्छी बात मानेंगे और उम्मीद है कि बाकी खिलाड़ी भी योगदान देंगे, ताकि अगर हम पहले बैटिंग करें तो एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकें."

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