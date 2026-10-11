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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआज इंदौर में बनेंगे 300 रन! होल्कर स्टेडियम में कितना है T20I का सबसे बड़ा स्कोर?

आज इंदौर में बनेंगे 300 रन! होल्कर स्टेडियम में कितना है T20I का सबसे बड़ा स्कोर?

भारत और वेस्टइंडीज टी20 सीरीज में रनों की बरसात के बीच इंदौर के होल्कर स्टेडियम में बड़े स्कोर की उम्मीद है. जानिए यहां T20 इंटरनेशनल का सबसे बड़ा स्कोर कितना है और क्या भारत 300 रन बना सकता है.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 11 Oct 2026 02:24 PM (IST)
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भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी20 सीरीज में अब तक बल्लेबाजों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है. पहले मैच में भारत ने 172 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल किया, जबकि दूसरे मुकाबले में दोनों टीमों ने मिलकर 501 रन बना दिए. अब सीरीज का तीसरा मुकाबला इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेला जाएगा. यहां की छोटी बाउंड्री और बल्लेबाजी के अनुकूल पिच को देखते हुए एक बार फिर बड़े स्कोर की उम्मीद है. ऐसे में सवाल है कि क्या आज टीम इंडिया 300 रन का आंकड़ा पार कर पाएगी.

सीरीज के पहले टी20 मुकाबले में वेस्टइंडीज ने 171 रन बनाए थे. जवाब में भारतीय टीम ने 172 रन का लक्ष्य सिर्फ 14.4 ओवर में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया. भारत ने ये मुकाबला 8 विकेट से जीता था. भारतीय बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही तेजी से रन बनाए और लक्ष्य तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगाया.

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दूसरे टी20 में बने 501 रन

दूसरे मुकाबले में भी बल्लेबाजों का दबदबा देखने को मिला. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 249 रन बनाए. इसके जवाब में वेस्टइंडीज ने 18.3 ओवर में 4 विकेट खोकर 252 रन बना दिए और मुकाबला 6 विकेट से जीत लिया. इस तरह दोनों टीमों ने मिलकर कुल 501 रन बनाए. वेस्टइंडीज की इस जीत के साथ सीरीज 1-1 से बराबर हो गई.

होल्कर स्टेडियम में भी बरस सकते हैं रन

इंदौर का होल्कर स्टेडियम बड़े स्कोर के लिए जाना जाता है. यहां की छोटी बाउंड्री बल्लेबाजों को चौके-छक्के लगाने का मौका देती है. पिछले दो मुकाबलों में जिस तरह रन बने हैं, उसे देखते हुए तीसरे टी20 में भी बल्लेबाजों से तेज खेल की उम्मीद होगी. लेकिन, स्कोर कितना बड़ा होगा, ये पिच और खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा.

होल्कर स्टेडियम में सबसे बड़ा T20I स्कोर कितना है?

होल्कर स्टेडियम में पुरुष T20 इंटरनेशनल का सबसे बड़ा टीम स्कोर भारत के नाम है. भारतीय टीम ने 22 दिसंबर 2017 को श्रीलंका के खिलाफ 5 विकेट पर 260 रन बनाए थे. अब सभी की नजरें इस बात पर होंगी कि क्या भारत अपने इस रिकॉर्ड को तोड़ पाता है.

क्या आज पहली बार 300 रन बनाएगी टीम इंडिया

टी20 इंटरनेशनल में एक पारी में 300 रन बनाना बड़ी उपलब्धि होगी. सीरीज में अब तक हुए मुकाबलों में रनों की भरमार रही है, इसलिए इंदौर में भी फैंस को बड़े स्कोर की उम्मीद होगी. लेकिन, अब देखना होगा कि टीम इंडिया 260 रन का अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ पाती है या नहीं.

यह भी पढ़ें: शाई होप तोड़ेंगे क्रिस गेल के 3 सबसे बड़े रिकॉर्ड, आज है भारत-वेस्टइंडीज तीसरा टी20

About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 11 Oct 2026 02:24 PM (IST)
Tags :
India Vs West Indies T20 Holkar Stadium Highest Score
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