हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सIND vs SA: विशाखापत्तनम में कैसा है विराट कोहली का रिकॉर्ड? क्या लगेगी शतकों की हैट्रिक?

IND vs SA: विशाखापत्तनम में कैसा है विराट कोहली का रिकॉर्ड? क्या लगेगी शतकों की हैट्रिक?

विशाखापट्टनम कोहली के पसंदीदा मैदानों में से एक है. पहले दो वनडे में शतक लगाने के बाद अब उनके पास दूसरी बार वनडे में शतकों की हैट्रिक जमाने का मौका है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 05 Dec 2025 11:26 AM (IST)
Preferred Sources

IND vs SA: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला 6 दिसंबर को विशाखापत्तनम में खेला जाएगा. रायपुर में मिली हार के बाद टीम इंडिया के लिए यह मैच ‘करो या मरो’ से कम नहीं है. सीरीज इस समय 1-1 से बराबरी पर है और दोनों टीमें जीत के साथ खिताब पर कब्जा जमाना चाहेंगी. इस मुकाबले का सबसे बड़ा आकर्षण एक बार फिर विराट कोहली होंगे, जिन्होंने पहले दोनों वनडे में शतक जड़कर अपनी लय और क्लास का शानदार नमूना पेश किया है.

विशाखापट्टनम में कोहली का सुनहरा रिकॉर्ड

विराट कोहली ने विशाखापट्टनम में अपने वनडे करियर में अभी तक 7 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 97.83 की शानदार औसत से 587 रन बनाए हैं. यहां उनके नाम 3 शतक और 2 अर्धशतक दर्ज हैं. इतना ही नहीं, इस मैदान पर एक बार उन्होंने 99 रन की बदकिस्मत पारी भी खेली थी. उनका इस मैदान पर सबसे बड़ा स्कोर नाबाद 157 रन है, जो दर्शाता है कि विशाखापट्टनम कोहली के पसंदीदा मैदानों में से एक है.हालांकि एक मैच में वो कोई रन नही बना पाए थे, लेकिन ज्यादातर मौकों पर वे यहां पूरी तरह हावी रहे हैं.

लगेगी शतकों की दूसरी हैट्रिक

कोहली ने रांची और रायपुर में खेले गए पहले दो मैचों में शतक लगाकर सीरीज में जबरदस्त आगाज किया है. यदि वह विशाखापट्टनम में भी शतक जड़ते हैं तो यह उनके करियर की दूसरी शतक हैट्रिक होगी. इससे पहले 2018 में उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ लगातार तीन वनडे में शतक लगाए थे- गुवाहाटी, विशाखापत्तनम और पुणे में. अब एक बार फिर उनके पास इतिहास रचने का मौका है.

वर्तमान समय में वनडे क्रिकेट में सिर्फ बाबर आजम ही ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने दो बार लगातार तीन शतक लगाने का कारनामा किया है. कोहली के पास इस सूची में शामिल होने का बेहतरीन मौका है.

सीरीज में दिख रहा कोहली का नया रूप

साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस सीरीज में विराट कोहली का बल्लेबाजी स्टाइल काफी आक्रामक दिखाई दे रहा है. जहां पहले वह शुरुआत में पारी को सेट करने पर ध्यान देते थे, वहीं अब वह आते ही गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं. पहले मैच में उन्होंने शुरुआती 20 गेंदों में ही दो छक्के लगा दिए थे. रायपुर में उन्होंने अपना खाता भी छक्के से खोला. यह साफ दिखाता है कि कोहली आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और फॉर्म के चरम पर हैं.

क्या विशाखापट्टनम में फिर चमकेगा विराट?

टीम इंडिया को तीसरे वनडे में जीत चाहिए और कोहली जिस जबरदस्त लय में हैं, उससे उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं. विशाखापट्टनम हमेशा कोहली के लिए लकी रहा है और अब सबकी निगाहें उनके ऊपर हैं. 

Published at : 05 Dec 2025 11:26 AM (IST)
Tags :
Visakhapatnam VIRAT KOHLI ODI SERIES IND VS SA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पुतिन न स्मार्टफोन चलाते हैं और न इंटरनेट, दूरी क्यों? रूस के राष्ट्रपति ने खुद की किया खुलासा
पुतिन न स्मार्टफोन चलाते हैं और न इंटरनेट, दूरी क्यों? रूस के राष्ट्रपति ने खुद की किया खुलासा
महाराष्ट्र
राहुल गांधी और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात संभव नहीं? शिवसेना सांसद बोले- 'किससे मिलना है किससे नहीं यह...'
राहुल गांधी और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात संभव नहीं? शिवसेना सांसद बोले- 'किससे मिलना है और...'
विश्व
दो प्लेन, एक राष्ट्रपति… दुनिया देखती रह गई, पुतिन की सीक्रेट फ्लाइट का भेद दिल्ली पहुंचकर खुला!
दो प्लेन, एक राष्ट्रपति… दुनिया देखती रह गई, पुतिन की सीक्रेट फ्लाइट का भेद दिल्ली पहुंचकर खुला!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP AQI: नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
Advertisement

वीडियोज

सुंदर बच्चियों की 'सीरियल किलर' LADY ! | Sansani | Crime News
India में दिख गया मोदी-पुतिन के 'दोस्ती का दम'...छा गई कार वाली 'केमेस्ट्री'
व्यापार से वॉर तक ये दोस्ती कितनी दमदार ?, देखिए सबसे सटीक विश्लेषण । Punit India Visit
Bharat ki Baat: भारत में दिखा 'दोस्ती का दम', पुतिन का जबरदस्त वेलकम! | Putin India Visit
पुतिन दौरे पर राहुल का 'डिप्लोमेसी बम'...दावे में कितना दम? । Sandeep Chaudhary । Putin India Visit
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पुतिन न स्मार्टफोन चलाते हैं और न इंटरनेट, दूरी क्यों? रूस के राष्ट्रपति ने खुद की किया खुलासा
पुतिन न स्मार्टफोन चलाते हैं और न इंटरनेट, दूरी क्यों? रूस के राष्ट्रपति ने खुद की किया खुलासा
महाराष्ट्र
राहुल गांधी और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात संभव नहीं? शिवसेना सांसद बोले- 'किससे मिलना है किससे नहीं यह...'
राहुल गांधी और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात संभव नहीं? शिवसेना सांसद बोले- 'किससे मिलना है और...'
विश्व
दो प्लेन, एक राष्ट्रपति… दुनिया देखती रह गई, पुतिन की सीक्रेट फ्लाइट का भेद दिल्ली पहुंचकर खुला!
दो प्लेन, एक राष्ट्रपति… दुनिया देखती रह गई, पुतिन की सीक्रेट फ्लाइट का भेद दिल्ली पहुंचकर खुला!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP AQI: नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
क्रिकेट
मिचेल स्टॉर्क ने हरभजन सिंह को भी पीछे छोड़ा, बनाया ये खास रिकॉर्ड
मिचेल स्टॉर्क ने हरभजन सिंह को भी पीछे छोड़ा, बनाया ये खास रिकॉर्ड
तमिल सिनेमा
नंदमुरी बालकृष्ण की 'अखंडा 2' की रिलीज टली, शो से कुछ घंटे पहले प्रीमियर भी हुआ कैंसिल, मेकर्स ने जारी किया बयान
नंदमुरी बालकृष्ण की 'अखंडा 2' की रिलीज टली, शो से कुछ घंटे पहले प्रीमियर भी कैंसिल
नौकरी
CBSE में नॉन टीचिंग पदों के लिए निकली वैकेंसी, बिना इंटरव्यू मिल रही नौकरी
CBSE में नॉन टीचिंग पदों के लिए निकली वैकेंसी, बिना इंटरव्यू मिल रही नौकरी
ट्रेंडिंग
वाइपर के डंडे को बंदूक समझ बैठा शख्स, आते-आते बचा हार्ट अटैक, वीडियो देख पकड़ लेंगे माथा
वाइपर के डंडे को बंदूक समझ बैठा शख्स, आते-आते बचा हार्ट अटैक, वीडियो देख पकड़ लेंगे माथा
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Paisa LIVE
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Embed widget