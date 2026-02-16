हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सIND vs PAK: भारत से हार के बाद शोएब अख्तर हुए आगबबूला, मोहसिन नकवी पर निकाला गुस्सा, कहा- 'गलत लोगों को जिम्मेदारी...'

भारत से मिली हार के बाद शोएब अख्तर ने PCB और चेयरमैन मोहसिन नकवी पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने टीम मैनेजमेंट के फैसलों पर सवाल उठाते हुए कहा कि गलत लोगों को जिम्मेदारी देने का असर मैदान पर दिख रहा है

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 16 Feb 2026 12:08 PM (IST)
Preferred Sources

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ मिली 61 रन की करारी हार के बाद पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) और उसके नेतृत्व पर जमकर निशाना साधा है. कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में पाकिस्तान की हार के बाद अख्तर ने टीम मैनेजमेंट की रणनीति और बोर्ड के फैसलों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं.

एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान अख्तर ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट इस समय गलत दिशा में जा रहा है और इसके लिए बोर्ड की नीतियां जिम्मेदार हैं. उन्होंने इशारों-इशारों में PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर नेतृत्व मजबूत नहीं होगा तो टीम का प्रदर्शन भी प्रभावित होगा.

‘स्टार बनाने से नहीं, प्रदर्शन से जीतते हैं मैच’

अख्तर ने खास तौर पर उन सीनियर खिलाड़ियों पर सवाल उठाए जिन्हें लंबे समय से टीम में लगातार मौके मिल रहे हैं लेकिन बड़े मुकाबलों में वे उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं. उन्होंने कहा कि कुछ खिलाड़ियों को बिना प्रदर्शन के स्टार बना दिया गया है और यही टीम की सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है.

पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज के मुताबिक, चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और गलत फैसलों की वजह से टीम का संतुलन बिगड़ रहा है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी संगठन में अयोग्य व्यक्ति को बड़ी जिम्मेदारी देना सबसे बड़ी गलती होती है और इसका असर पूरे सिस्टम पर पड़ता है.

गलत इंसान को जिम्मेदारी देने से होता है नुकसान

अख्तर ने कहा कि जब किसी अनुभवहीन या अयोग्य व्यक्ति को अहम पद पर बैठा दिया जाता है, तो वह पूरे देश को नुकसान पहुंचा सकता है. उनका मानना है कि क्रिकेट बोर्ड में लिए जा रहे फैसलों का असर अब सीधे मैदान पर नजर आने लगा है और टीम का मनोबल भी गिरता दिख रहा है.

ग्रुप ए में पाकिस्तान की स्थिति कमजोर

भारत से हारने के बाद पाकिस्तान अब ग्रुप ए की अंक तालिका में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है. टीम के खाते में फिलहाल 4 अंक हैं, जबकि अमेरिका भी इतने ही अंकों के साथ उनसे ऊपर मौजूद है.

नामीबिया के खिलाफ ‘करो या मरो’ मुकाबला

पाकिस्तान का आखिरी ग्रुप स्टेज मैच अब नामीबिया के खिलाफ खेला जाएगा. सुपर-8 में जगह बनाने के लिए यह मुकाबला पाकिस्तान के लिए बेहद अहम है. अगर टीम इस मैच में जीत दर्ज नहीं कर पाती है, तो टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा भी मंडरा सकता है.

भारत के खिलाफ लगातार खराब रिकॉर्ड और बोर्ड के अंदरूनी विवादों के बीच अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सामने अपनी साख बचाने की बड़ी चुनौती है. आने वाला मैच यह तय करेगा कि टीम दबाव में टूटती है या मजबूती से वापसी करती है. 

Published at : 16 Feb 2026 12:08 PM (IST)
Mohsin Naqvi IND VS PAK SHOAIB AKHTAR T20 World Cup 2026
