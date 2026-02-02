आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले भारत-पाकिस्तान मुकाबले को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है. हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने टूर्नामेंट में हिस्सा लेने को मंजूरी दे दी है. हालांकि वहां की सरकार ने एक और चौंकाने वाला फैसला लेते हुए 15 फरवरी को होने वाले भारत-पाकिस्तान मैच का बहिष्कार करने की बात कही है. इस फैसले के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठा कि क्या भारतीय टीम तय कार्यक्रम के मुताबिक श्रीलंका जाएगी या नहीं. अब इस पर तस्वीर काफी हद तक साफ होती नजर आ रही है.

आईसीसी प्रोटोकॉल पर चलेगा भारत

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भारतीय टीम इस पूरे मामले में आईसीसी के नियमों और प्रोटोकॉल का पालन करेगी. चाहे पाकिस्तान खेले या न खेले, टीम इंडिया अपने तय शेड्यूल के अनुसार श्रीलंका का दौरा करेगी. भारतीय टीम को कोलंबो में भारत-पाकिस्तान मैच खेलना है, जो आर. प्रेमदासा स्टेडियम में निर्धारित है.

कोलंबो में प्रैक्टिस और प्रेस कॉन्फ्रेंस

सूत्रों के मुताबिक, सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम श्रीलंका पहुंचकर वहां अभ्यास सत्र भी करेगी. इसके अलावा मैच से पहले होने वाली आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी टीम हिस्सा लेगी. टीम समय पर स्टेडियम पहुंचेगी और मैच से जुड़ी औपचारिकताओं को पूरा करेगी. इसके बाद अंतिम फैसला मैच रेफरी द्वारा लिया जाएगा.

पाकिस्तान नहीं आया तो भारत को फायदा

अगर तय दिन पर पाकिस्तान की टीम कोलंबो नहीं पहुंचती है और मैच नहीं खेलती है, तो आईसीसी के नियमों के अनुसार भारत को वॉकओवर मिल सकता है. ऐसे में टीम इंडिया को बिना खेले दो अंक मिल जाएंगे, जो ग्रुप स्टेज में काफी अहम साबित हो सकते हैं.

अब इस पूरे मामले में सबकी निगाहें आईसीसी पर टिकी हैं. वर्ल्डकप टूर्नामेंट जैसे बड़े इवेंट में किसी एक मैच का बहिष्कार कई सवाल खड़े करता है. आने वाले दिनों में यह साफ हो जाएगा कि आईसीसी पाकिस्तान के फैसले पर क्या रुख अपनाता है.

T20 वर्ल्डकप के लिए दोनों टीमें

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, इशान किशन, हार्दिक पंड्या, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रिंकू सिंह.

पाकिस्तान: सलमान आगा (कप्तान), अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमान, ख्वाजा मोहम्मद नफे, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, उस्मान खान, उस्मान तारिक.