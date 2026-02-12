IND vs NAM: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में इस बार छोटी टीमें बड़े उलटफेर करने के मूड में दिख रही हैं. अफगानिस्तान, नेपाल, नीदरलैंड और अमेरिका जैसी टीमों ने दिग्गज देशों को कड़ी टक्कर देकर बता दिया है कि अब कोई मुकाबला आसान नहीं है. ऐसे में 12 फरवरी को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाला भारत बनाम नामीबिया मैच भी हल्के में लेने वाला नहीं है.

भारत ने अपने पहले मुकाबले में अमेरिका को हराया जरूर, लेकिन वह जीत पूरी तरह संतोषजनक नहीं थी. मैच में कुछ ऐसी कमियां दिखीं, जिन्हें अगर दोहराया गया तो नामीबिया जैसी टीम भी परेशानी खड़ी कर सकती है.

1. विरोधी को कम आंकने की भूल

अमेरिका के खिलाफ मैच में भारतीय टीम शुरुआत में थोड़ी ढीली नजर आई. टॉप ऑर्डर बल्लेबाज नई गेंद के सामने सहज नहीं दिखे. यही संकेत है कि किसी भी टीम को उसके नाम या रैंकिंग के आधार पर हल्का नहीं समझा जा सकता. नामीबिया ने अपने पहले मैच में अनुशासित गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है. ऐसे में भारतीय बल्लेबाजों को शुरुआत से सतर्क रहना होगा.

2. टॉप ऑर्डर की जिम्मेदारी

टी20 क्रिकेट में तेज शुरुआत आधी जीत मानी जाती है. हालांकि पिछले मैच में भारत का शीर्ष क्रम दबाव में बिखर गया था. शुरुआती विकेट जल्दी गिरने से टीम पावरप्ले में ही मुश्किल में आ गई थी. अगर कप्तान की पारी संभालने वाली न होती, तो स्कोर काफी छोटा रह सकता था. नामीबिया के खिलाफ ओपनर और नंबर तीन-चार के बल्लेबाजों को जिम्मेदारी के साथ खेलना होगा, ताकि टीम मजबूत आधार बना सके.

3. मिडिल ओवरों में समझदारी जरूरी

अमेरिका के खिलाफ 7 से 15 ओवर के बीच रन गति धीमी हो गई थी. बड़े शॉट्स की कोशिश में विकेट गिरते गए और स्कोरबोर्ड थम गया. टी20 में सिर्फ पावरप्ले और डेथ ओवर ही नहीं, बल्कि बीच के ओवर भी उतने ही अहम होते हैं. नामीबिया के खिलाफ बल्लेबाजों को स्ट्राइक रोटेट करते हुए साझेदारी बनानी होगी, ताकि अंत में बड़े शॉट्स खेलने का मौका मिले.

भारत के पास अनुभव और गहराई दोनों हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट ने साफ कर दिया है कि लापरवाही की कोई जगह नहीं है. अगर टीम ने पिछली गलतियों से सबक लिया, तो नामीबिया के खिलाफ जीत आसान हो सकती है. वरना टी20 में एक छोटी चूक भी बड़ा उलटफेर करा सकती है.