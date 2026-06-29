हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स'मुझे अब भी यकीन नहीं...', आयरलैंड के कप्तान लोर्कन टकर ने टीम इंडिया को हराकर क्या कुछ कहा

'मुझे अब भी यकीन नहीं...', आयरलैंड के कप्तान लोर्कन टकर ने टीम इंडिया को हराकर क्या कुछ कहा

IND Vs IRE: आयरलैंड के कप्तान लोर्कन टकर ने मौजूदा टी20 विश्व चैंपियन भारत के खिलाफ 2-0 से ऐतिहासिक टी20 सीरीज जीतने के बाद अपनी टीम की जमकर तारीफ की.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Edited By: अंश राघव |  Updated at : 29 Jun 2026 09:47 AM (IST)
Preferred Sources

आयरलैंड के कप्तान लोर्कन टकर ने मौजूदा टी20 विश्व चैंपियन भारत के खिलाफ 2-0 से ऐतिहासिक टी20 सीरीज जीत के बाद अपनी टीम की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि उन्हें अब भी इस उपलब्धि पर यकीन नहीं हो रहा है और खिलाड़ियों ने साबित कर दिया कि पहली जीत कोई संयोग नहीं थी.

दूसरे टी20 मुकाबले में तेज गेंदबाज जय मूंद्रा और मैथ्यू हॉलर्ड ने तीन-तीन विकेट लेकर भारत की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी. पहले मैच में 34 रन से जीत दर्ज करने के बाद आयरलैंड ने दूसरा मुकाबला भी एक रन से जीतकर इतिहास रच दिया.

मैच के बाद पुरस्कार वितरण समारोह में टकर ने कहा, "मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा, लेकिन यह बिल्कुल अविश्वसनीय है. पहले मैच के बाद मैंने खिलाड़ियों से कहा था कि दुनिया को दिखाना होगा कि वह जीत सिर्फ एक बार की बात नहीं थी, बल्कि हम दोबारा भी ऐसा कर सकते हैं. आज हमने यह साबित कर दिया".

यह भी पढ़ें- IRE Vs IND T20I Series 2026: आयरलैंड की भारत के खिलाफ ऐतिहासिक जीत, जय मूंदड़ा ने सीरीज पर कब्जा करते ही ये क्या कह दिया

उन्होंने बताया कि पहले मैच की बड़ी जीत के बाद टीम को भावनाओं में बहने के बजाय दोबारा जमीन पर लौटकर तैयारी करने की जरूरत थी.

टकर ने कहा, "पहले मैच के बाद हम सभी बेहद उत्साहित थे, लेकिन मैंने खिलाड़ियों से कहा था कि अब उस खुशी से बाहर निकलकर फिर से वास्तविकता में लौटना होगा. हमने रिकवरी की, पूरी तैयारी की और उसी इरादे के साथ मैदान पर उतरे. मुझे लगा कि हमारी टीम ने पूरी पेशेवर प्रतिबद्धता और अनुशासन के साथ खेला".

उन्होंने आगे कहा, "हमने दिखाया कि अच्छा क्रिकेट हमेशा मुश्किल नहीं होता. परिस्थितियों को सही ढंग से समझकर सरल क्रिकेट खेला जाए तो बड़े मुकाबले भी जीते जा सकते हैं".

आयरलैंड के कप्तान ने युवा गेंदबाज मैथ्यू हॉलर्ड और जय मूंद्रा की विशेष रूप से सराहना करते हुए कहा कि टीम में कई खिलाड़ी ऐसे हैं, जिनके पास अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का ज्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन उन्होंने बड़े मंच पर शानदार प्रदर्शन किया.

उन्होंने कहा, "कई बार ऐसा लगता है कि हम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की छाया में खेलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस जीत के बाद हम सुर्खियों में होंगे और यह हमारे लिए बेहद खास है. हमारे कई खिलाड़ियों ने बहुत कम अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, लेकिन उन्होंने पर्दे के पीछे कड़ी मेहनत की है. वे अपने खेल को अच्छी तरह समझते हैं और बड़े मंच पर भी बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं. हमने दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों में से एक को हराकर यह साबित कर दिया".

टकर ने भारतीय टीम के खिलाफ खेलने और दर्शकों के शानदार समर्थन के लिए भी आभार जताया.

उन्होंने कहा, "भारत जैसी टीम के खिलाफ खेलने का मौका हमारे लिए बेहद खास होता है. दर्शकों का समर्थन शानदार रहा. हम खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमें ऐसे मुकाबले खेलने का अवसर मिलता है और भविष्य में भी हम ऐसे मैच खेलना चाहेंगे".

उन्होंने कहा कि आयरलैंड क्रिकेट के लिए यह बेहद उत्साहजनक दौर है और उम्मीद जताई कि इस जीत से युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी.

टकर ने कहा, "आयरलैंड में पेशेवर क्रिकेटर बनने के लिए यह शानदार समय है. आज मैदान में मौजूद बच्चों और टीवी पर मैच देखने वाले युवाओं के लिए उम्मीद है कि हमने उन्हें अपने सपनों को पूरा करने की प्रेरणा दी होगी".

यह भी पढ़ें- शर्मनाक! आयरलैंड से सीरीज हारा भारत, दूसरे टी20 में 1 रन से हारी टीम इंडिया; 155 नहीं हुए चेज

Published at : 29 Jun 2026 09:47 AM (IST)
Tags :
IND Vs IRE Lorcan Tucker
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
'मुझे अब भी यकीन नहीं...', आयरलैंड के कप्तान लोर्कन टकर ने टीम इंडिया को हराकर क्या कुछ कहा
'मुझे अब भी यकीन नहीं...', आयरलैंड के कप्तान लोर्कन टकर ने टीम इंडिया को हराकर क्या कुछ कहा
स्पोर्ट्स
करारी शिकस्त, सेमीफाइनल की उम्मीद खत्म! क्या हरमनप्रीत कौर से छिन जाएगी कप्तानी? मैच के बाद हो गया साफ
करारी शिकस्त, सेमीफाइनल की उम्मीद खत्म! क्या हरमनप्रीत कौर से छिन जाएगी कप्तानी? मैच के बाद हो गया साफ
स्पोर्ट्स
जिसकी गेंदबाजी के आगे टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने टेके घुटने, वो जय मूंदड़ा आयरलैंड में अभी भी नौकरी ढूंढ रहे, जानिए सच्चाई
जिसकी गेंदबाजी के आगे टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने टेके घुटने, वो जय मूंदड़ा आयरलैंड में अभी भी नौकरी ढूंढ रहे, जानिए सच्चाई
स्पोर्ट्स
IND Vs IRE: हार के बाद छलका भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर का दर्द, कहा- 'हमें आयरलैंड ने पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया'
हार के बाद छलका भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर का दर्द, कहा- 'हमें आयरलैंड ने पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया'
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Ketan Murder Case:सिया ने अकेले मारा केतन को?
Sansani | Crime News | Ketan Murder Case:जन्मदिन के बहाने ले गई मौत के मुंह में, देखें क्राइम सीन की इनसाइड स्टोरी!
Ketan Agarwal Murder Case | Siya Goyal | Pune: मंगेतर की हत्या का खौफनाक सच!
Ketan Agarwal Murder Case | Abp Report: पुलिस की छापेमारी में आरोपियों के घर से मिले अहम सुराग!
Ram Mandir Donation Scam | Champat Rai | Mahadangal: मंदिर का पैसा और 'चोरी' का खेल?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर BJP पर भड़की ममता बनर्जी की TMC, कहा - 'भगवान के नाम का...'
राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर BJP पर भड़की ममता बनर्जी की TMC, कहा - 'भगवान के नाम का...'
पंजाब
भगवंत मान को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कर दिया बड़ा दावा, बोले- 'पंजाब में पहली बार सनातन...'
भगवंत मान को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कर दिया बड़ा दावा, बोले- 'पंजाब में पहली बार सनातन...'
विश्व
भारत नहीं पहले चीन दौरे पर गए तारिक रहमान, बांग्लादेश के PM की स्ट्रैटजी पर क्या बोला पाकिस्तान?
भारत नहीं पहले चीन दौरे पर गए तारिक रहमान, बांग्लादेश के PM की स्ट्रैटजी पर क्या बोला पाकिस्तान?
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया से हारकर टी-20 विश्वकप से बाहर हुई टीम इंडिया, हरमनप्रीत कौर ने दे दिया बड़ा बयान, जानिए क्या कहा
ऑस्ट्रेलिया से हारकर टी-20 विश्वकप से बाहर हुई टीम इंडिया, हरमनप्रीत कौर ने दे दिया बड़ा बयान, जानिए क्या कहा
बॉलीवुड
Cocktail 2 BO Collection Day 10: 'वेलकम टू द जंगल' के आगे 'कॉकटेल 2' ने दूसरे संडे भी काटा बवाल, कर डाली शानदार कमाई, अब बनाने वाली है ये रिकॉर्ड
'कॉकटेल 2' ने दूसरे संडे भी काटा बवाल, कर डाली शानदार कमाई, अब बनाने वाली है ये रिकॉर्ड
विश्व
कराची हमले के बाद बौखलाया पाकिस्तान, आधी रात अफगानिस्तान में कर दी एयरस्ट्राइक, आतंकियों के नाम पर कर दी 35 नागरिकों की हत्या
कराची हमले के बाद बौखलाया PAK, अफगानिस्तान में कर दी एयरस्ट्राइक, आतंकियों के नाम पर की 35 की हत्या
ट्रेंडिंग
Viral Video: मरे हुए सांप को मुंह में डालकर बना रहा था Reel, फिर जो हुआ उसने उड़ा दिए होश
Viral Video: मरे हुए सांप को मुंह में डालकर बना रहा था Reel, फिर जो हुआ उसने उड़ा दिए होश
ऑटो
अब Maruti Baleno खरीदने के लिए ज्यादा पैसे करने होंगे खर्च, कंपनी ने बढ़ा दी इतनी कीमत
अब Maruti Baleno खरीदने के लिए ज्यादा पैसे करने होंगे खर्च, कंपनी ने बढ़ा दी इतनी कीमत
ENT LIVE
Huma Qureshi ने Yash की तारीफ की, बोलीं- Toxic फैंस के लिए होगी बड़ा सरप्राइज
Huma Qureshi ने Yash की तारीफ की, बोलीं- Toxic फैंस के लिए होगी बड़ा सरप्राइज
ABP NEWS
शादी की रस्मों के बीच 'छोटा चोर' बैग लेकर भाग गया।
शादी की रस्मों के बीच 'छोटा चोर' बैग लेकर भाग गया।
ABP NEWS
गेट काफी देर तक बंद रहा, पुलिस इंतज़ार करती रही।
गेट काफी देर तक बंद रहा, पुलिस इंतज़ार करती रही।
ABP NEWS
पुलिस और महिलाओं के बीच हुई झड़प का वीडियो वायरल हो गया है।
पुलिस और महिलाओं के बीच हुई झड़प का वीडियो वायरल हो गया है।
ABP NEWS
बारात में खाना नहीं मिला—इसके बजाय बेल्ट से पिटाई हुई।
बारात में खाना नहीं मिला—इसके बजाय बेल्ट से पिटाई हुई।
Embed widget