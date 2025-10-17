IND vs AUS ODI Series: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज 19 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है. तीन मैचों की यह सीरीज पर्थ, एडिलेड और सिडनी में खेली जाएगी. हर बार की तरह इस बार भी मुकाबले रोमांच से भरपूर रहेंगे. दिलचस्प बात यह है कि 2020 में जब भारत ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था, तब टीम में शामिल पांच खिलाड़ी इस बार भी स्क्वाड का हिस्सा हैं. ये खिलाड़ी तब भी टीम इंडिया के लिए अहम थे और अब फिर से अपने अनुभव के दम पर सीरीज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं.

विराट कोहली

2020 में जब टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया गई थी, तब विराट कोहली कप्तान थे. उन्होंने उस सीरीज में 173 रन बनाए थे और उस सीरीज में उनका बेस्ट स्कोर 89 रन का था. अब जबकि विराट वनडे फॉर्मेट पर फोकस कर रहे हैं, उनकी फॉर्म और फिटनेस टीम के लिए बड़ी ताकत साबित हो सकती है. ऑस्ट्रेलिया की तेज पिचों पर उनका अनुभव भारत के लिए गेम चेंजर बन सकता है.

शुभमन गिल

पांच साल पहले गिल को वनडे टीम में नया चेहरा माना जाता था. उन्हें सिर्फ एक मैच खेलने का मौका मिला था, जिसमें उन्होंने 33 रन बनाए थे. अब वही शुभमन गिल टीम इंडिया के वनडे कप्तान हैं और शानदार फॉर्म में भी हैं. गिल की कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों ही भारत के लिए सीरीज की कुंजी साबित हो सकती हैं.

श्रेयस अय्यर

2020 के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर अय्यर का प्रदर्शन कुछ खास नही रहा था. तीन मैचों में उन्होंने सिर्फ 59 रन बनाए थे. हालांकि अब वे ज्यादा परिपक्व और अनुभवशाली खिलाड़ी बन चुके हैं. हाल के मैचों में उन्होंने मिडिल ऑर्डर में अच्छी स्थिरता दिखाई है और इस बार उनसे बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी.

केएल राहुल

केएल राहुल ने पिछली सीरीज में विकेटकीपिंग के साथ बल्लेबाजी भी की थी. उन्होंने एक मैच में 76 रनों की शानदार पारी खेली थी. राहुल अब टीम में एक स्थायी विकेटकीपर-बल्लेबाज के रूप में स्थापित हो चुके हैं और इस बार भी भारत के मध्यक्रम की रीढ़ होंगे.

कुलदीप यादव

2020 में कुलदीप यादव संघर्ष के दौर से गुजर रहे थे और उन्हें सिर्फ एक मैच में मौका मिला था, जिसमें उन्होंने एक विकेट लिया था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने अपने खेल में जबरदस्त सुधार किया है. अब कुलदीप भारत के प्रमुख स्पिन गेंदबाजों में से एक हैं और ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं.