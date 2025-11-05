ICC Women's World Cup 2025: भारत की महिला टीम ने वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है. अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने इस टूर्नामेंट की “टीम ऑफ द टूर्नामेंट” का ऐलान किया है, जिसमें भारत की तीन खिलाड़ियों को शामिल किया गया है. इनमें सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना, स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा और भरोसेमंद बल्लेबाज जेमिमा रॉड्रिग्स के नाम शामिल हैं. इन तीनों ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन कर भारत की पहली वर्ल्ड कप जीत में अहम भूमिका निभाई है.

स्मृति मंधाना का जलवा

स्मृति मंधाना ने इस टूर्नामेंट में जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए 434 रन बनाए. उनका औसत रहा 54.25, जबकि उन्होंने एक शतक और दो अर्धशतक भी जड़े. न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका 109 रन का शतक भारत की जीत की नींव बना. उनकी निरंतरता और शांत स्वभाव ने पूरे टूर्नामेंट में टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई जिसके चलते उन्हें अब ICC की टीम में जगह मिली.

दीप्ति शर्मा भी टीम में शामिल

टीम इंडिया की ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा का प्रदर्शन वर्ल्ड कप के इतिहास में याद रखा जाएगा. उन्होंने बल्ले से 215 रन बनाए और गेंद से 22 विकेट झटके. फाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने 58 रन और 5 विकेट लेकर मैच का रुख पलट दिया. यही वजह रही कि उन्हें “प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट” चुना गया और ICC ने उन्हें बेस्ट टीम में शामिल किया.

जेमिमा रॉड्रिग्स की क्लासिक बल्लेबाजी

मध्यक्रम की धुरी बनीं जेमिमा रॉड्रिग्स ने इस टूर्नामेंट में 292 रन बनाए. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में उनका 127 रन का नाबाद पारी खेलना टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत की कुंजी साबित हुआ. शांत स्वभाव और सटीक शॉट सेलेक्शन के लिए जेमिमा की तारीफ हर तरफ हुई. उनकी इस शानदर बल्लेबाजी के लिए उन्हें ICC की टीम में जगह मिली.

बाकी देशों के सितारे भी चमके

आईसीसी की बेस्ट टीम में साउथ अफ्रीका की कप्तान लॉरा वुलवार्ट को कप्तान चुना गया है, जिन्होंने 571 रन बनाकर रिकॉर्ड तोड़ा. उनके साथ मारिजेन कप्प और नादिन डी क्लार्क को भी टीम में जगह मिली. ऑस्ट्रेलिया की ओर से एश गार्डनर, एनाबेल सदरलैंड और एलाना किंग को चुना गया है. इंग्लैंड की सोफी एक्लेस्टोन, पाकिस्तान की विकेटकीपर सिद्रा नवाज और 12वें खिलाड़ी के रूप में नैट साइवर-ब्रंट टीम में शामिल हैं.

इस तरह ICC की यह टीम दुनिया की उन खिलाड़ियों को सम्मानित करती है जिन्होंने महिला वर्ल्ड कप 2025 को यादगार बना दिया. भारत की तीन शेरनियों का इस टीम में शामिल होना पूरे देश के लिए गर्व का पल है.

ICC की टीम ऑफ द टूर्नामेंट

1. स्मृति मंधाना (भारत) 2. लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान) (दक्षिण अफ्रीका) 3. जेमिमा रोड्रिग्स (भारत) 4. मारिजाने कप्प (दक्षिण अफ्रीका) 5. ऐश गार्डनर (ऑस्ट्रेलिया) 6. दीप्ति शर्मा (भारत) 7. एनाबेल सदरलैंड (ऑस्ट्रेलिया) 8. नादिन डी क्लार्क (दक्षिण अफ्रीका) 9. सिदरा नवाज (विकेट कीपर) (पाकिस्तान) 10. अलाना किंग (ऑस्ट्रेलिया) 11. सोफी एक्लेस्टोन (इंग्लैंड) 12वां खिलाड़ी: नैट साइवर-ब्रंट (इंग्लैंड).