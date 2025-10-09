Women’s World Cup 2025 IND vs SA: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में टीम इंडिया आज एक और अहम मुकाबले के लिए तैयार है. हरमनप्रीत कौर की अगुआई में भारतीय महिला टीम गुरुवार (9 अक्टूबर) को साउथ अफ्रीका से भिड़ेगी. मुकाबला विशाखापत्तनम के डॉ. वाईएस राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में दोपहर 3 बजे से शुरू होगा.

भारत अब तक टूर्नामेंट में शानदार लय में नजर आया है. टीम ने अपने शुरुआती दो मैचों में श्रीलंका और पाकिस्तान को हराकर जीत की लय पकड़ी हुई है. अब हरमनप्रीत की निगाहें तीसरी लगातार जीत पर हैं, जिससे भारत पॉइंट्स टेबल में शीर्ष स्थान पर पहुंच सकता है.

भारतीय बल्लेबाजी में टॉप ऑर्डर को दिखाना होगा दम

भारतीय टीम की सबसे बड़ी चिंता उसका टॉप ऑर्डर है, जो अभी तक उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सका है. ओपनर स्मृति मंधाना और कप्तान हरमनप्रीत कौर दोनों को पिछले दो मैचों में बड़ी पारी नहीं मिल पाई. ऐसे में साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीम के खिलाफ इन दोनों बल्लेबाजों पर जिम्मेदारी होगी कि वे पारी को मजबूत शुरुआत दें.

टीम के मध्यक्रम ने अब तक अच्छा प्रदर्शन किया है. दीप्ति शर्मा और विकेटकीपर ऋचा घोष ने टीम को संकट से उबारने में अहम भूमिका निभाई है. वहीं गेंदबाज भी लगातार विकेट लेकर विरोधी टीमों पर दबाव बना रही हैं.

साउथ अफ्रीका के लिए जीत जरूरी

लौरा वोल्वार्ड्ट की कप्तानी वाली साउथ अफ्रीका टीम के लिए यह मैच काफी अहम है. टीम ने अपने पहले मैच में इंग्लैंड से हार झेली थी, लेकिन न्यूजीलैंड को हराकर टूर्नामेंट में वापसी की है. अगर वे भारत को हराने में सफल रहती हैं, तो सेमीफाइनल की दौड़ और भी रोमांचक हो जाएगी.

कहां देखें लाइव मुकाबला

भारत बनाम साउथ अफ्रीका महिला वर्ल्ड कप मुकाबला स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव प्रसारित किया जाएगा. वहीं, इसकी लाइव ऑनलाइन स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप पर उपलब्ध होगी.

टॉस भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे होगा.

भारत: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप कप्तान), प्रतिका रावल, हरलीन देयोल, जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष, उमा छेत्री, रेणुका सिंह ठाकुर, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, श्री चरणी, राधा यादव, अमनजोत कौर, अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़.

दक्षिण अफ्रीका: लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), अयाबोंगा खाका, क्लो ट्रायॉन, नादिन डी क्लर्क, मारिज़ैन कप्प, ताजमिन ब्रिट्स, सिनालो जाफ्ता, नॉनकुलुलेको म्लाबा, एनेरी डर्कसन, एनेके बॉश, मसाबाता क्लास, सुने लुस, काराबो मेसो, तुमी सेखुखुने, नोंडुमिसो शांगसे.