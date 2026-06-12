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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सICC Women's T-20 World Cup 2026: महिला टी20 विश्व कप में अब तक अधूरा रहा सपना, क्या 2026 में खत्म होगा टीम इंडिया का इंतजार?

ICC Women's T-20 World Cup 2026: महिला टी20 विश्व कप में अब तक अधूरा रहा सपना, क्या 2026 में खत्म होगा टीम इंडिया का इंतजार?

ICC Women's T-20 World Cup 2026: भारतीय महिला टीम टी20 विश्व कप 2026 में पहला खिताब जीतना चाहेगी, लेकिन पिछले सभी प्रयास नाकाम रहे हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 12 Jun 2026 09:43 AM (IST)
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महिला टी20 विश्व कप 2026 का आगाज आज से हो रहा है. इंग्लैंड की मेजबानी में खेले जा रहे इस टूर्नामेंट में 14 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम भी शामिल है. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में उतर रही टीम इंडिया इस बार अपना पहला टी20 विश्व कप खिताब जीतने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरेगी. भारतीय महिला टीम ने अब तक आयोजित सभी टी20 विश्व कप में हिस्सा लिया है, लेकिन खिताब जीतने का सपना अभी तक पूरा नहीं हो सका है. कई मौकों पर टीम ट्रॉफी के करीब पहुंची, लेकिन हर बार निराशा हाथ लगी. वनडे विश्व कप जीत चुकी भारतीय टीम का टी20 विश्व कप में प्रदर्शन मिला-जुला रहा है. अब तक टीम 41 मुकाबले खेल चुकी है, जिनमें उसे 22 मैचों में जीत मिली है. वहीं 18 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा, जबकि एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकला. भारत एक बार फाइनल तक भी पहुंचा है, लेकिन खिताब जीतने में सफल नहीं हो पाया.

साल 2020 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित महिला टी20 विश्व कप में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बनाई थी. हालांकि खिताबी मुकाबले में उसे मेजबान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार झेलनी पड़ी थी और पहली ट्रॉफी जीतने का सपना टूट गया था. भारत ने 2009 और 2010 में खेले गए शुरुआती दो महिला टी20 विश्व कप में सेमीफाइनल तक का सफर तय किया था. इसके बाद टीम लगातार तीन संस्करणों में ग्रुप चरण से आगे नहीं बढ़ सकी. 2018 में भारत एक बार फिर सेमीफाइनल में पहुंचा, 2020 में फाइनल खेला और 2023 में भी अंतिम चार में जगह बनाई. हालांकि 2024 में यूएई में आयोजित टूर्नामेंट में टीम ग्रुप चरण से ही बाहर हो गई थी.

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महिला टी20 विश्व कप 2026 में भारतीय टीम को ग्रुप ए में रखा गया है. इस ग्रुप में भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, नीदरलैंड्स, पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका की टीमें मौजूद हैं. सभी टीमें एक-दूसरे के खिलाफ एक-एक मैच खेलेंगी और ग्रुप की शीर्ष दो टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी. भारत अपने अभियान की शुरुआत 14 जून को बर्मिंघम में पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से करेगा. इस मैच पर क्रिकेट प्रशंसकों की खास नजरें रहेंगी.

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महिला टी20 विश्व कप 2026 के लिए भारत की टीम में शैफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), यास्तिका भाटिया, भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), राधा यादव, श्रेयंका पाटिल, क्रांति गौड़, श्री चरणी, अरुंधति रेड्डी, नंदनी शर्मा, रेणुका सिंह ठाकुर और दीप्ति शर्मा को शामिल किया गया है.

Published at : 12 Jun 2026 09:43 AM (IST)
Tags :
Shafali Verma Richa Ghosh Women’s Cricket World Cup
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