ICC Rankings में भारत का जलवा, अभिषेक शर्मा टॉप पर बरकरार, SKY की भी टॉप-10 में एंट्री

टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम का आत्मविश्वास सातवें आसमान पर है और इसकी झलक आईसीसी की ताजा टी20 रैंकिंग में साफ दिख रही है. न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में दमदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ियों को उनके शानदार खेल का सीधा फायदा मिला है. खास तौर पर अभिषेक शर्मा और सूर्यकुमार यादव ने कीवी गेंदबाजों के खिलाफ तूफानी बल्लेबाजी कर रैंकिंग में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है.

अभिषेक शर्मा की नंबर-1 कुर्सी और मजबूत

भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा इस वक्त टी20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में नंबर-1 बने हुए हैं और न्यूजीलैंड के खिलाफ उनके प्रदर्शन ने इस पोजिशन को और पुख्ता कर दिया है. सीरीज के शुरुआती दो मैचों में लगातार अर्धशतक लगाने वाले अभिषेक की रेटिंग 929 पॉइंट्स तक पहुंच गई है. यह उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग (931) के बेहद करीब है. मौजूदा समय में इंग्लैंड के फिल सॉल्ट उनके बाद नंबर 2 पर बने हुए हैं, जबकि तिलक वर्मा तीसरे स्थान पर हैं.

सूर्यकुमार यादव की शानदार वापसी

पूर्व नंबर-1 बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव ने भी रैंकिंग में जबरदस्त छलांग लगाई है. उन्होंने पांच स्थान ऊपर चढ़ते हुए सातवां स्थान हासिल किया है. गुवाहाटी में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई 57 रनों की नाबाद पारी ने उनकी वापसी को मजबूती दी है. वर्ल्ड कप से ठीक पहले सूर्या की फॉर्म भारत के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है.

गेंदबाजों और ऑलराउंडर्स को भी फायदा

तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने तीसरे टी20 में तीन विकेट लेकर गेंदबाजों की रैंकिंग में चार स्थान की छलांग लगाई है. अब वह 13वें नंबर पर पहुंच गए हैं. वहीं वरुण चक्रवर्ती अब भी टी20 गेंदबाजों की रैंकिंग में टॉप पर हैं.

ऑलराउंडर्स की बात करें तो हार्दिक पंड्या एक स्थान ऊपर चढ़कर तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं, जबकि शिवम दुबे ने छह स्थान की छलांग लगाकर 11वां स्थान हासिल किया है. इस कैटेगरी में जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा शीर्ष पर हैं.

अन्य खिलाड़ियों में भी बदलाव

दुनिया की दूसरी टीमों के खिलाड़ियों को भी रैंकिंग में फायदा हुआ है.

एडन मार्करम (साउथ अफ्रीका) - 20वां स्थान (9 स्थान ऊपर)

ब्रैंडन किंग (वेस्टइंडीज) - संयुक्त 35वां स्थान (15 स्थान ऊपर)

ग्लेन फिलिप्स (न्यूजीलैंड) - 44वां स्थान (18 स्थान ऊपर)