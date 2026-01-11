T-20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप में इन गेंदबाजों का रहा है जलवा, एक सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी का नाम जानिए
ICC T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में गेंदबाजों ने कई बार एक ही सीरीज में अपने दमदार प्रदर्शन से टूर्नामेंट की दिशा बदल दी है. फजलहक फारूकी 2024 वर्ल्डकप में सबसे ज्यादा विकेट लेकर इस लिस्ट में टॉप पर हैं
आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप में गेंदबाजों की भूमिका हमेशा बेहद अहम रही है. इस टूर्नामेंट में कई ऐसे गेंदबाज हुए हैं जिन्होंने एक ही सीरीज में अपने प्रदर्शन से मैच का रुख बदल दिया और इतिहास रच दिया. टी20 वर्ल्ड कप की एक सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची इस बात का सबूत है कि दबाव के बड़े मंच पर कौन से खिलाड़ी खुद को साबित करने में सफल रहे हैं.
फजलहक फारूकी - अफगानिस्तान
आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 (अमेरिका/वेस्टइंडीज) में अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज फजलहक फारूकी ने सभी को चौंका दिया. उन्होंने 8 मैचों में 17 विकेट लेकर टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का कारनामा किया. फारूकी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5 विकेट 9 रन रहा. उनकी औसत सिर्फ 9.41 रही, जो टी20 क्रिकेट में असाधारण मानी जाती है. उनकी गेंदबाजी ने अफगानिस्तान को कई मुकाबलों में मजबूत स्थिति दिलाई.
अर्शदीप सिंह - भारत
इसी वर्ल्ड कप 2024 में भारत के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने भी 8 मैचों में 17 विकेट चटकाए. उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4 विकेट 9 रन रहा. अर्शदीप ने नई गेंद और डेथ ओवर दोनों में शानदार गेंदबाजी की. उनका स्ट्राइक रेट 10.58 रहा, जो बताता है कि वह नियमित अंतराल पर विकेट निकालते रहे.
वानिंदु हसरंगा - श्रीलंका
आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021/22 (ओमान/यूएई) में श्रीलंका के लेग स्पिनर वानिंदु हसरंगा ने 8 मैचों में 16 विकेट चटका दिए थे. उनकी इकॉनमी सिर्फ 5.20 रही, जो टी20 फॉर्मेट में स्पिन गेंदबाज के लिए बड़ी उपलब्धि है. हसरंगा ने मिडिल ओवरों में बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया.
जसप्रीत बुमराह - भारत
भारत के जसप्रीत बुमराह ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 में 8 मैचों में 15 विकेट हासिल किए. उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3 विकेट लेकर सिर्फ 7 रन खर्च करने का रहा. बुमराह की इकॉनमी 4.17 रही, जो इस फॉर्मेट में बेहद शानदार है. उनकी लाइन-लेंथ और यॉर्कर गेंदें बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती रहीं.
अजंथा मेंडिस - श्रीलंका
आईसीसी वर्ल्ड टी20 2012/13 (श्रीलंका) में अजंथा मेंडिस ने सिर्फ 6 मैचों में 15 विकेट लेकर सबको चौंका दिया था. उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 6 विकेट 8 रन रहा. मेंडिस की मिस्ट्री स्पिन उस समय बल्लेबाजों के लिए पहेली बन गई थी.
