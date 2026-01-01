ICC बल्लेबाजी रैंकिंग्स में बड़ा बदलाव, टेस्ट से लेकर T20 तक जानिए कौन है नए साल में नंबर 1

ICC Men's batting rankings: आईसीसी ने पुरुष क्रिकेट की ताजा बल्लेबाजी रैंकिंग जारी कर दी है. जिसमें टेस्ट, वनडे और टी20 - तीनों फॉर्मेट में दिलचस्प बदलाव देखने को मिले हैं. अनुभवी खिलाड़ियों के साथ-साथ युवा बल्लेबाजों ने भी अपनी शानदार फॉर्म के दम पर रैंकिंग में ऊंची छलांग लगाई है. इन रैंकिंग्स से साफ है कि विश्व क्रिकेट में प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ती जा रही है.

टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग: जो रूट का दबदबा

टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के जो रूट एक बार फिर नंबर-1 बल्लेबाज बने हुए हैं. उनके खाते में 867 रेटिंग पॉइंट्स हैं, जो उनकी निरंतरता और अनुभव को दिखाता है. दूसरे स्थान पर इंग्लैंड के ही हैरी ब्रूक हैं, जिन्होंने आक्रामक अंदाज में रन बनाकर 846 पॉइंट्स हासिल किए हैं.

तीसरे नंबर पर न्यूजीलैंड के दिग्गज केन विलियमसन मौजूद हैं, जिनके पास 822 पॉइंट्स हैं. वहीं ऑस्ट्रेलिया के ट्रैविस हेड चौथे और स्टीव स्मिथ पांचवें स्थान पर हैं. यह रैंकिंग बताती है कि टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों का दबदबा कायम है.

वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग: रोहित सबसे आगे

वनडे क्रिकेट में भारत के कप्तान रोहित शर्मा शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं. 781 रेटिंग पॉइंट्स के साथ रोहित ने अपनी लय और बड़े मैचों में प्रदर्शन का फायदा उठाया है. दूसरे नंबर पर विराट कोहली हैं, जो 773 पॉइंट्स के साथ लगातार टॉप-3 में बने हुए हैं.

न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल तीसरे, अफगानिस्तान के इब्राहिम जदरान चौथे और भारत के युवा स्टार शुभमन गिल पांचवें स्थान पर हैं. यह सूची दिखाती है कि वनडे क्रिकेट में एशियाई बल्लेबाजों का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है.

टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग: युवा खिलाड़ियों का जलवा

टी20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला है. भारत के अभिषेक शर्मा 908 रेटिंग पॉइंट्स के साथ नंबर-1 बल्लेबाज बन गए हैं. उनके बाद इंग्लैंड के फिल सॉल्ट दूसरे स्थान पर हैं.

तीसरे नंबर पर भारत के तिलक वर्मा, चौथे पर श्रीलंका के पथुम निसांका और पांचवें पर इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर मौजूद हैं. यह रैंकिंग साफ संकेत देती है कि टी20 क्रिकेट में युवा और आक्रामक बल्लेबाजों का दौर चल रहा है.