हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सICC बल्लेबाजी रैंकिंग्स में बड़ा बदलाव, टेस्ट से लेकर T20 तक जानिए कौन है नए साल में नंबर 1

ICC बल्लेबाजी रैंकिंग्स में बड़ा बदलाव, टेस्ट से लेकर T20 तक जानिए कौन है नए साल में नंबर 1

ICC की पुरुष बल्लेबाजी रैंकिंग में टेस्ट, ODI और T20I—तीनों फॉर्मेट में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं. जो रूट और रोहित शर्मा जहां अपने-अपने फॉर्मेट में शीर्ष पर हैं, वहीं T20 में अभिषेक शर्मा टॉप पर हैं

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 01 Jan 2026 08:39 AM (IST)
Preferred Sources
 
ICC Men's batting rankings: आईसीसी ने पुरुष क्रिकेट की ताजा बल्लेबाजी रैंकिंग जारी कर दी है. जिसमें टेस्ट, वनडे और टी20 - तीनों फॉर्मेट में दिलचस्प बदलाव देखने को मिले हैं. अनुभवी खिलाड़ियों के साथ-साथ युवा बल्लेबाजों ने भी अपनी शानदार फॉर्म के दम पर रैंकिंग में ऊंची छलांग लगाई है. इन रैंकिंग्स से साफ है कि विश्व क्रिकेट में प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ती जा रही है.

टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग: जो रूट का दबदबा

टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के जो रूट एक बार फिर नंबर-1 बल्लेबाज बने हुए हैं. उनके खाते में 867 रेटिंग पॉइंट्स हैं, जो उनकी निरंतरता और अनुभव को दिखाता है. दूसरे स्थान पर इंग्लैंड के ही हैरी ब्रूक हैं, जिन्होंने आक्रामक अंदाज में रन बनाकर 846 पॉइंट्स हासिल किए हैं. 

तीसरे नंबर पर न्यूजीलैंड के दिग्गज केन विलियमसन मौजूद हैं, जिनके पास 822 पॉइंट्स हैं. वहीं ऑस्ट्रेलिया के ट्रैविस हेड चौथे और स्टीव स्मिथ पांचवें स्थान पर हैं. यह रैंकिंग बताती है कि टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों का दबदबा कायम है.

वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग: रोहित सबसे आगे

वनडे क्रिकेट में भारत के कप्तान रोहित शर्मा शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं. 781 रेटिंग पॉइंट्स के साथ रोहित ने अपनी लय और बड़े मैचों में प्रदर्शन का फायदा उठाया है. दूसरे नंबर पर विराट कोहली हैं, जो 773 पॉइंट्स के साथ लगातार टॉप-3 में बने हुए हैं. 

न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल तीसरे, अफगानिस्तान के इब्राहिम जदरान चौथे और भारत के युवा स्टार शुभमन गिल पांचवें स्थान पर हैं. यह सूची दिखाती है कि वनडे क्रिकेट में एशियाई बल्लेबाजों का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है.

टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग: युवा खिलाड़ियों का जलवा

टी20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला है. भारत के अभिषेक शर्मा 908 रेटिंग पॉइंट्स के साथ नंबर-1 बल्लेबाज बन गए हैं. उनके बाद इंग्लैंड के फिल सॉल्ट दूसरे स्थान पर हैं. 

तीसरे नंबर पर भारत के तिलक वर्मा, चौथे पर श्रीलंका के पथुम निसांका और पांचवें पर इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर मौजूद हैं. यह रैंकिंग साफ संकेत देती है कि टी20 क्रिकेट में युवा और आक्रामक बल्लेबाजों का दौर चल रहा है. 

Published at : 01 Jan 2026 08:39 AM (IST)
Tags :
Joe Root ICC Rankings Abhishek Sharma VIRAT KOHLI Rohit SHarma
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'यूक्रेन के साथ जंग रूस की जीत के साथ होगी खत्म...', नए साल पर राष्ट्रपति पुतिन ने किया बड़ा दावा
'यूक्रेन के साथ जंग रूस की जीत के साथ होगी खत्म...', नए साल पर राष्ट्रपति पुतिन ने किया बड़ा दावा
महाराष्ट्र
PMC Election: शिवसेना नेता का एबी फॉर्म छीनकर निगल गए एकनाथ शिंदे के ही उम्मीदवार, गजब है यह महानगरपालिका चुनाव
शिवसेना नेता का एबी फॉर्म छीन कर निगल गए एकनाथ शिंदे के ही उम्मीदवार, गजब है यह महानगरपालिका चुनाव
इंडिया
नए साल के पहले दिन हो गई बारिश! यूपी-दिल्ली, बिहार से राजस्थान तक मौसम कैसा? जानें
नए साल के पहले दिन हो गई बारिश! यूपी-दिल्ली, बिहार से राजस्थान तक मौसम कैसा? जानें
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अफगानिस्तान की कप्तानी कौन करेगा, हो गया फैसला, टीम में इस मिस्ट्री स्पिनर को नहीं मिली जगह
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अफगानिस्तान की कप्तानी कौन करेगा, हो गया फैसला, टीम में इस मिस्ट्री स्पिनर को नहीं मिली जगह
Advertisement

वीडियोज

New Year Celebration: नए साल की दस्तक..पार्टी ऑल नाइट | New Year
New Year Celebration: नए साल का आगाज..जश्न बेहिसाब | New Year | 2026
सदी का सफर..25 मील के पत्थर | Sandeep Chaudhary
हरियाणा की क्वीन...स्टेज पर धमाल | Sapna Chaudhary | New Year 2026
सदी का सफर..25 मील के पत्थर | Sandeep Chaudhary | Hindi News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'यूक्रेन के साथ जंग रूस की जीत के साथ होगी खत्म...', नए साल पर राष्ट्रपति पुतिन ने किया बड़ा दावा
'यूक्रेन के साथ जंग रूस की जीत के साथ होगी खत्म...', नए साल पर राष्ट्रपति पुतिन ने किया बड़ा दावा
महाराष्ट्र
PMC Election: शिवसेना नेता का एबी फॉर्म छीनकर निगल गए एकनाथ शिंदे के ही उम्मीदवार, गजब है यह महानगरपालिका चुनाव
शिवसेना नेता का एबी फॉर्म छीन कर निगल गए एकनाथ शिंदे के ही उम्मीदवार, गजब है यह महानगरपालिका चुनाव
इंडिया
नए साल के पहले दिन हो गई बारिश! यूपी-दिल्ली, बिहार से राजस्थान तक मौसम कैसा? जानें
नए साल के पहले दिन हो गई बारिश! यूपी-दिल्ली, बिहार से राजस्थान तक मौसम कैसा? जानें
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अफगानिस्तान की कप्तानी कौन करेगा, हो गया फैसला, टीम में इस मिस्ट्री स्पिनर को नहीं मिली जगह
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अफगानिस्तान की कप्तानी कौन करेगा, हो गया फैसला, टीम में इस मिस्ट्री स्पिनर को नहीं मिली जगह
बॉलीवुड
TMMTMTTM BO Day 7: बुरी तरह पिटी 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी', रिलीज के 7 दिन बाद भी 30 करोड़ तक नहीं कमा पाई फिल्म
बुरी तरह पिटी 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी', रिलीज के 7 दिन बाद भी 30 करोड़ भी नहीं कमा पाई फिल्म
जनरल नॉलेज
देश में कितनी तरह के हैं रेलवे स्टेशन? जंक्शन-सेंट्रल के अलावा बाकी के बारे में भी जानें सबकुछ
देश में कितनी तरह के हैं रेलवे स्टेशन? जंक्शन-सेंट्रल के अलावा बाकी के बारे में भी जानें सबकुछ
यूटिलिटी
नाई ने नहीं काटे मनपसंद बाल तो मिलेगा मोटा हर्जाना, जानें किन नियमों के तहत होती है कार्रवाई?
नाई ने नहीं काटे मनपसंद बाल तो मिलेगा मोटा हर्जाना, जानें किन नियमों के तहत होती है कार्रवाई?
नौकरी
एमपी के इंजीनियरिंग युवाओं के लिए खुशखबरी, MPPSC राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा के आवेदन शुरू
एमपी के इंजीनियरिंग युवाओं के लिए खुशखबरी, MPPSC राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा के आवेदन शुरू
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Embed widget