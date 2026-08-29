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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट से संन्यास के बाद एक महीने में कितने पैसे कमाते हैं एमएस धोनी?

क्रिकेट से संन्यास के बाद एक महीने में कितने पैसे कमाते हैं एमएस धोनी?

इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास के बावजूद एमएस धोनी की कमाई करोड़ों में जारी है, जो BCCI पेंशन, IPL, विज्ञापन और बिजनेस से होती है. धोनी एक महीने में कितना कमाते हैं, इसका आंकड़ा आपको वाकई चौंका देगा.

Written By : संजना कुमारी |  Updated at : 29 Aug 2026 12:47 PM (IST)
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एमएस धोनी ने 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया था, लेकिन क्रिकेट से दूरी के बावजूद उनकी कमाई पर कोई ब्रेक नहीं लगा. आज भी उनकी कमाई के कई बड़े जरिये हैं. इनमें IPL, ब्रांड एंडोर्समेंट और बिजनेस शामिल हैं. इसके अलावा BCCI की तरफ से उन्हें हर महीने पेंशन भी मिलती है. अब सवाल ये है कि आखिर क्रिकेट से संन्यास के बाद धोनी एक महीने में कितने पैसे कमाते हैं?

BCCI से मिलती है 70 हजार रुपये की पेंशन

सबसे पहले बात करते हैं BCCI से मिलने वाली पेंशन की. धोनी ने भारत के लिए 90 टेस्ट मैच खेले हैं. BCCI की मौजूदा पेंशन व्यवस्था के तहत 25 या उससे ज्यादा टेस्ट खेलने वाले पूर्व पुरुष क्रिकेटरों को हर महीने 70,000 रुपये मिलते हैं. इस हिसाब से धोनी भी इस कैटेगरी में आते हैं और उन्हें BCCI से हर महीने 70,000 रुपये पेंशन मिलती है. हालांकि, उनकी कुल कमाई के मुकाबले यह रकम काफी छोटी है. 

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IPL से भी करोड़ों की कमाई

इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास के बाद भी धोनी IPL में खेल रहे हैं. 2026 सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें 4 करोड़ रुपये में रिटेन किया है. यानी सिर्फ IPL कॉन्ट्रैक्ट से उन्हें सीजन के लिए 4 करोड़ रुपये मिलते हैं. अगर इस रकम को 12 महीनों के हिसाब से बांटें, तो यह करीब 33.3 लाख रुपये प्रति महीने बैठती है. लेकिन यह सिर्फ समझने के लिए किया गया औसत है, क्योंकि IPL की रकम वास्तव में पूरे सीजन के कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर मिलती है. इसके अलावा 2026 IPL में खिलाड़ियों के लिए मैच फीस भी लागू है, इसलिए खेलने वाले मैचों के आधार पर उनकी कमाई अलग हो सकती है. 

विज्ञापनों से आती है बड़ी रकम

धोनी की कमाई का एक बड़ा हिस्सा ब्रांड एंडोर्समेंट से आता है. 2026 की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी सालाना आय 75 करोड़ रुपये से ज्यादा बताई गई है, जिसमें IPL, विज्ञापन और बिजनेस से होने वाली कमाई शामिल है. रिपोर्ट के मुताबिक उनकी 2025-26 की अनुमानित कमाई करीब 95 से 105 करोड़ रुपये है. इसमें ब्रांड एंडोर्समेंट कमाई का बड़ा जरिया बताया गया है. कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि धोनी हर महीने 6-8 करोड़ रुपये कमाते हैं. 

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About the author संजना कुमारी

संजना कुमारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एबीपी नेटवर्क से की. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई पूरी की है. खेल और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों में उनकी विशेष रुचि है. वे समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है. ट्रैवलिंग और वीडियो ब्लॉगिंग उनका पसंदीदा शौक है. नई जगहों, लोगों और अनुभवों को जानना और उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना उन्हें पसंद है.
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Published at : 29 Aug 2026 12:47 PM (IST)
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