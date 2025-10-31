हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सHockeyहमें पाकिस्तानियों में दुश्मन नजर नहीं आता..., टीम इंडिया के प्लेयर के बयान से मची सनसनी

हमें पाकिस्तानियों में दुश्मन नजर नहीं आता..., टीम इंडिया के प्लेयर के बयान से मची सनसनी

India vs Pakistan News: भारत और पाकिस्तान का हैंडशेक विवाद कई हफ्तों से चला आ रहा है. इसी बीच एक हॉकी मैच में भारतीय खिलाड़ियों ने पाक टीम के साथ हाथ मिला लिया था.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 31 Oct 2025 07:44 PM (IST)
क्रिकेट, हॉकी या कबड्डी, खेल कोई भी हो उसमें मैच से पहले और बाद में खिलाड़ियों का एक-दूसरे से हाथ मिलाना सामान्य बात है और यह प्रथा लंबे अरसे से चली आ रही है. मगर पिछले दिनों 'हैंडशेक' को लेकर खूब बवाल मचा है. दरअसल एशिया कप और उसके बाद महिला वर्ल्ड कप में भारतीय खिलाड़ियों ने पाक प्लेयर्स के साथ हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था. इसी बीच जोहर कप में भारतीय खिलाड़ियों ने पाक प्लेयर्स के साथ हाई-5 करते हुए इस विवाद को तूल दिया था. अब इस विषय पर भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी रोशन कुजुर ने बहुत बड़ा बयान दे डाला है.

हमें पाकिस्तानियों में दुश्मन नहीं...

भारतीय हॉकी टीम में मिडफील्डर पोजीशन पर खेलने वाले रोशन कुजुर ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में बताया, "ऐसा नहीं था कि हमसे हाथ मिलाने से मना किया गया था. हम बतौर खिलाड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता के साथ खेलने उतरे और हमें उनमें अपना दुश्मन नजर नहीं आता. इसलिए हमने हाथ मिलाया. वो भी हमारी तरह खिलाड़ी ही तो हैं."

भारत के इस खिलाड़ी ने आगे कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ वो हमेशा जीतना चाहते हैं. उन्होंने कहा, "हम हर बार उन्हें हराना चाहते हैं, लेकिन मैच ड्रॉ रहा. फिर भी वो अच्छा मैच था."

फाइनल में हार गया था भारत

लीग स्टेज में भारत और पाकिस्तान का मैच 3-3 से ड्रॉ रहा था. पाकिस्तान टीम चौथे स्थान पर रही, जबकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल मुकाबला 18 अक्टूबर को खेला गया था. 58वें मिनट तक मैच एक-एक से बराबरी पर था, लेकिन मैच में जब 2 मिनट बाकी रह गए थे, तभी कंगारू टीम ने गोल दागते हुए 2-1 से बढ़त बना ली. इस बढ़त को उसने बरकरार रखते हुए फाइनल जीता था.

ICC Women's World Cup Final: अगर भारत वर्ल्ड कप जीता तो हम..., फाइनल से पहले BCCI का बड़ा एलान, भारतीय फैंस हो जाएंगे खुश

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 31 Oct 2025 07:44 PM (IST)
Tags :
India Vs Pakistan IND VS PAK Hockey News
