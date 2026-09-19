गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सHockeyदक्षिण कोरिया के मैच में दुश्मन देश का राष्ट्रगान, एशियन गेम्स में भयंकर बवाल

दक्षिण कोरिया के मैच में दुश्मन देश का राष्ट्रगान, एशियन गेम्स में भयंकर बवाल

जापान की मेजबानी में खेले जा रहे एशियन गेम्स 2026 विवादों में घिर गए हैं. अब मामला दक्षिण कोरिया के मैच में नॉर्थ कोरिया का राष्ट्रगान बजाने का है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 19 Sep 2026 07:46 AM (IST)
Preferred Sources

एशियन गेम्स शुरू होने से पहले ही विवादों में घिर गए हैं. मामला हॉकी में 18 सितंबर को खेले गए दक्षिण कोरिया और बांग्लादेश के मैच का है. मैच से पहले हमेशा दोनों टीमों का राष्ट्रगान बजाया जाता है, लेकिन जब दक्षिण कोरिया का नेशनल एंथम बजाने की बारी आई तो नॉर्थ कोरिया का राष्ट्रगान बजाया गया. आयोजकों ने कुछ देर बाद गलती सुधारते हुए दक्षिण कोरिया का राष्ट्रगान बजाया.

जैसे ही मैदान में नॉर्थ कोरिया का राष्ट्रगान बजाया गया, खासतौर पर खिलाड़ी चौंक उठे. कोरियन स्पोर्ट एंड ओलंपिक कमिटी ने एशियन गेम्स की आयोजन समिति के पास आधिकारिक शिकायत दर्ज करवाई है. उसने आधिकारिक तौर पर माफी और भविष्य में ऐसी घटना को रोकने की मांग भी की.

रिलेटेड स्टोरी >>

Hockey
चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं चलेगी पाकिस्तान की नखरेबाजी, भारत का दो टूक जवाब
चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं चलेगी पाकिस्तान की नखरेबाजी, भारत का दो टूक जवाब
Hockey
फिर गरमाया टीम इंडिया का 'भगवा जर्सी' विवाद, डायरेक्टर सस्पेंड
फिर गरमाया टीम इंडिया का 'भगवा जर्सी' विवाद, डायरेक्टर सस्पेंड
Hockey
भारत की बेटियों ने पाकिस्तान को चटाई धूल, हॉकी एशिया कप में 19-0 से जीता मैच
भारत की बेटियों ने पाकिस्तान को चटाई धूल, हॉकी एशिया कप में 19-0 से जीता मैच
Hockey
मेजर ध्यानचंद के बारे में खास बातें, जिनको हिटलर ने दिया था जर्मनी से खेलने का ऑफर
मेजर ध्यानचंद के बारे में खास बातें, जिनको हिटलर ने दिया था जर्मनी से खेलने का ऑफर

इस घटना के कारण मैच शुरू होने में देरी हुई. वहीं गलती को छिपाने के लिए रेफरी ने राष्ट्रगान खत्म होने से पहले ही दोनों टीमों के खिलाड़ियों को हाथ मिलाने और खेल शुरू करने के लिए कहा.

स्टेडियम अनाउंसर ने माफी मांगी

स्टेडियम अनाउंसर ने इस विवादित घटना को लेकर तुरंत माफी मांगते हुए कहा, "हमें इसका बहुत अफसोस है, हम माफी चाहते हैं. रिपब्लिक ऑफ कोरिया का राष्ट्रगान बजाने के बजाय हमने कुछ और गाना बजा दिया. हमें इसका बहुत खेद है."

दशकों पहले कोरियाई युद्ध समाप्त हो गया था, शांति समझौते के बजाय दोनों देश आज भी युद्ध की स्थिति में हैं. दक्षिण कोरिया में नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रगान पर प्रतिबंध है. इसलिए एशियन गेम्स ममें जापान की यह लापरवाही बहुत बड़े राजनीतिक मुद्दे को भड़का सकती है.

यह भी पढ़ें: डेब्यू मैच में नहीं चला वीरेंद्र सहवाग के बेटे का बल्ला, पापा के सामने फ्लॉप

दक्षिण कोरिया 5-0 से जीता

एशियन गेम्स की आयोजन समिति ने तुरंत इस मामले पर प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन दक्षिण कोरिया की ओर से शिकायत दर्ज करवाई गई, जिसमें माफी की मांग की गई है. मुकाबले की बात करें तो दक्षिण कोरिया ने आसानी से बांग्लादेश को 5-0 से हराया. दक्षिण कोरिया और बांग्लादेश ग्रुप ए में हैं, जिसमें भारत, इंडोनेशिया, जापान और श्रीलंका भी मौजूद हैं.

दूसरी ओर दक्षिण कोरिया की महिला टीम ने भी एशियन गेम्स में अपना पहला मैच जीत लिया है. महिला टीम ने चाइनीज ताइपे को 3-1 से हराया.

यह भी पढ़ें:

200 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट, राहुल द्रविड़ के बेटे ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मचाया कोहराम

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 19 Sep 2026 07:46 AM (IST)
Tags :
South Korea Asian Games Asian Games 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

Hockey
चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं चलेगी पाकिस्तान की नखरेबाजी, भारत का दो टूक जवाब
चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं चलेगी पाकिस्तान की नखरेबाजी, भारत का दो टूक जवाब
Hockey
फिर गरमाया टीम इंडिया का 'भगवा जर्सी' विवाद, डायरेक्टर सस्पेंड
फिर गरमाया टीम इंडिया का 'भगवा जर्सी' विवाद, डायरेक्टर सस्पेंड
Hockey
भारत की बेटियों ने पाकिस्तान को चटाई धूल, हॉकी एशिया कप में 19-0 से जीता मैच
भारत की बेटियों ने पाकिस्तान को चटाई धूल, हॉकी एशिया कप में 19-0 से जीता मैच
Hockey
मेजर ध्यानचंद के बारे में खास बातें, जिनको हिटलर ने दिया था जर्मनी से खेलने का ऑफर
मेजर ध्यानचंद के बारे में खास बातें, जिनको हिटलर ने दिया था जर्मनी से खेलने का ऑफर
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Delhi Accident News: दिल्ली में रफ्तार का 'बेकाबू शैतान' !
Passport Rules: विदेश यात्रा से पहले जान लें! बच्चों के पासपोर्ट का नियम बदला |
Chitra Tripathi | Pakistan News: पाकिस्तान का भट्ठा बैठ गया ! | Shahbaz Sharif | Asim Munir | ABP
मिट गई वो TMC..निशाने पर क्यों EC?
शिवसेना, NCP, अब तृणमूल..EC बना शूल?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'US का कोई भी दुश्मन अब...', डेनमार्क-ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की बड़ी घोषणा
'US का कोई भी दुश्मन अब...', डेनमार्क-ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की बड़ी घोषणा
दिल्ली NCR
DUSU Election Result: 8 बजे से होगी मतगणना, किसके सिर सजेगा ताज?
डूसू रिजल्ट: 8 बजे से होगी मतगणना, किसके सिर सजेगा ताज?
बॉलीवुड
'इधर बदतमीजी बहुत है...' जब बॉलीवुड पर भड़के लकी अली, इस वजह से छोड़ दिया गाना
जब बॉलीवुड पर भड़के लकी अली, इस वजह से छोड़ दिया था गाना
स्पोर्ट्स
200 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट, राहुल द्रविड़ के बेटे ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मचाया कोहराम
200 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट, राहुल द्रविड़ के बेटे ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मचाया कोहराम
इंडिया
नंदीग्राम: कांग्रेस प्रत्याशी की गिरफ्तारी पर ममता ने उठाए सवाल, कहा - 'यह BJP का...'
नंदीग्राम: कांग्रेस प्रत्याशी की गिरफ्तारी पर ममता ने उठाए सवाल, कहा - 'यह BJP का...'
इंडिया
नाबालिग के यौन शोषण-हत्या मामले में भड़के राहुल गांधी, अमित शाह से पूछे सवाल
नाबालिग के यौन शोषण-हत्या मामले में भड़के राहुल गांधी, अमित शाह से पूछे सवाल
शिक्षा
ओडिशा में 13,000 जूनियर टीचर क्यों कर रहे प्रदर्शन? जानें उनकी मांगें
ओडिशा में 13,000 जूनियर टीचर क्यों कर रहे प्रदर्शन? जानें उनकी मांगें
जनरल नॉलेज
पाक का 'PNS हुनैन' कितना ताकतवर, जिसने मारी भारतीय वॉरशिप को टक्कर?
पाक का 'PNS हुनैन' कितना ताकतवर, जिसने मारी भारतीय वॉरशिप को टक्कर?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget