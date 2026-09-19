दक्षिण कोरिया के मैच में दुश्मन देश का राष्ट्रगान, एशियन गेम्स में भयंकर बवाल

एशियन गेम्स शुरू होने से पहले ही विवादों में घिर गए हैं. मामला हॉकी में 18 सितंबर को खेले गए दक्षिण कोरिया और बांग्लादेश के मैच का है. मैच से पहले हमेशा दोनों टीमों का राष्ट्रगान बजाया जाता है, लेकिन जब दक्षिण कोरिया का नेशनल एंथम बजाने की बारी आई तो नॉर्थ कोरिया का राष्ट्रगान बजाया गया. आयोजकों ने कुछ देर बाद गलती सुधारते हुए दक्षिण कोरिया का राष्ट्रगान बजाया.

जैसे ही मैदान में नॉर्थ कोरिया का राष्ट्रगान बजाया गया, खासतौर पर खिलाड़ी चौंक उठे. कोरियन स्पोर्ट एंड ओलंपिक कमिटी ने एशियन गेम्स की आयोजन समिति के पास आधिकारिक शिकायत दर्ज करवाई है. उसने आधिकारिक तौर पर माफी और भविष्य में ऐसी घटना को रोकने की मांग भी की.

इस घटना के कारण मैच शुरू होने में देरी हुई. वहीं गलती को छिपाने के लिए रेफरी ने राष्ट्रगान खत्म होने से पहले ही दोनों टीमों के खिलाड़ियों को हाथ मिलाने और खेल शुरू करने के लिए कहा.

स्टेडियम अनाउंसर ने माफी मांगी

स्टेडियम अनाउंसर ने इस विवादित घटना को लेकर तुरंत माफी मांगते हुए कहा, "हमें इसका बहुत अफसोस है, हम माफी चाहते हैं. रिपब्लिक ऑफ कोरिया का राष्ट्रगान बजाने के बजाय हमने कुछ और गाना बजा दिया. हमें इसका बहुत खेद है."

दशकों पहले कोरियाई युद्ध समाप्त हो गया था, शांति समझौते के बजाय दोनों देश आज भी युद्ध की स्थिति में हैं. दक्षिण कोरिया में नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रगान पर प्रतिबंध है. इसलिए एशियन गेम्स ममें जापान की यह लापरवाही बहुत बड़े राजनीतिक मुद्दे को भड़का सकती है.

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दक्षिण कोरिया 5-0 से जीता

एशियन गेम्स की आयोजन समिति ने तुरंत इस मामले पर प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन दक्षिण कोरिया की ओर से शिकायत दर्ज करवाई गई, जिसमें माफी की मांग की गई है. मुकाबले की बात करें तो दक्षिण कोरिया ने आसानी से बांग्लादेश को 5-0 से हराया. दक्षिण कोरिया और बांग्लादेश ग्रुप ए में हैं, जिसमें भारत, इंडोनेशिया, जापान और श्रीलंका भी मौजूद हैं.

दूसरी ओर दक्षिण कोरिया की महिला टीम ने भी एशियन गेम्स में अपना पहला मैच जीत लिया है. महिला टीम ने चाइनीज ताइपे को 3-1 से हराया.

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