हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सHockeyपाकिस्तान में नया ड्रामा शुरू, बोर्ड के अध्यक्ष ने अचानक इस्तीफा देकर चौंकाया, पीएम शहबाज शरीफ के पास पहुंचा मामला

पाकिस्तान में नया ड्रामा शुरू, बोर्ड के अध्यक्ष ने अचानक इस्तीफा देकर चौंकाया, पीएम शहबाज शरीफ के पास पहुंचा मामला

पाकिस्तान में नया विवाद छिड़ गया है. पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान शकील अम्माद बट्ट के आरोपों के बाद पाकिस्तान हॉकी संघ के अध्यक्ष ने इस्तीफा से दिया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 19 Feb 2026 07:38 PM (IST)
Preferred Sources

Pakistan Hockey News: पाकिस्तान में नया विवाद छिड़ गया है. पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान शकील अम्माद बट्ट ने ऑस्ट्रेलिया टूर से वापस लौटने के बाद PHF (पाकिस्तान हॉकी संघ) पर गंभीर आरोप लगाए थे. इस मामले ने विकराल रूप ले लिया है क्योंकि पीएचएफ के अध्यक्ष तारिक बुगती ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. वो अपना त्यागपत्र पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को सौंप चुके हैं, जो पाकिस्तान हॉकी संघ के पैट्रन-इन-चीफ भी हैं.

ऑस्ट्रेलियाई टूर से वापस लौटने के बाद पाकिस्तान टीम के कप्तान शकील अम्माद बट्ट ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि कैसे खिलाड़ियों को खुद किचन साफ करना और बर्तन मांजने पड़े थे. उन्होंने यह भी बताया कि जब टीम होटल पहुंची तो होटल प्रबंधन ने बताया कि उन्हें पेमेंट नहीं मिली है. इसलिए जब तक रहने की व्यवस्था नहीं हुई तब तक खिलाड़ियों को यूं ही भटकना पड़ा था. वहीं पाक हॉकी टीम को 13-14 घंटे सिडनी एयरपोर्ट पर बिताने पड़े थे.

इन सभी आरोपों के बाद तारिक बुगती ने पीएचएफ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के अलावा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अपील करके कहा कि जो भी आरोप लगे हैं उनको लेकर निष्पक्ष जांच करवाई जाए.

आपको याद दिला दें कि एफआईएच प्रो लीग के ऑस्ट्रेलियाई लेग में पाकिस्तान टीम को ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के खिलाफ अपने दोनों मैच हारने पड़े. दूसरी ओर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कह चुका है कि उसने ऑस्ट्रेलिया में व्यवस्थाओं के लिए पाकिस्तान हॉकी संघ को 10 मिलियन रुपयों से ज्यादा राशि आवंटित की थी. पीएम शहबाज शरीफ इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे चुके हैं.

यह भी पढ़ें:

T20 World Cup: वेस्टइंडीज के खिलाड़ी ने टी20 वर्ल्ड कप में बनाया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', दुनिया में कोई नहीं कर पाया ऐसा

टेबल टॉपर बनने की लड़ाई में श्रीलंका-जिम्बाब्वे में जबरदस्त टक्कर, ZIM को मिला 179 का लक्ष्य

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 19 Feb 2026 07:38 PM (IST)
Tags :
Pakistan Hockey Team Hockey News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

Hockey
पाकिस्तान में नया ड्रामा शुरू, बोर्ड के अध्यक्ष ने अचानक इस्तीफा देकर चौंकाया, पीएम शहबाज शरीफ के पास पहुंचा मामला
पाकिस्तान में नया ड्रामा शुरू, बोर्ड के अध्यक्ष ने अचानक इस्तीफा देकर चौंकाया
Hockey
बर्तन मांजे और सड़कों पर घूमने को मजबूर पाकिस्तानी खिलाड़ी, विदेश जाकर हुई ऐसी बेइज्जती, कप्तान ने खुद किया खुलासा
बर्तन मांजे और सड़कों पर घूमने को मजबूर पाकिस्तानी खिलाड़ी, विदेश जाकर हुई ऐसी बेइज्जती
Hockey
कौन हैं हार्दिक सिंह? दो ओलंपिक ब्रॉन्ज के हीरो को मिलेगा सबसे बड़ा खेल रत्न सम्मान!
कौन हैं हार्दिक सिंह? दो ओलंपिक ब्रॉन्ज के हीरो को मिलेगा सबसे बड़ा खेल रत्न सम्मान!
Hockey
हवाई जहाज में कर रहा था 'स्मोकिंग', पाकिस्तान टीम के सदस्य को एयरपोर्ट पर रोका; जमकर हुआ बवाल
हवाई जहाज में कर रहा था 'स्मोकिंग', पाकिस्तान टीम के सदस्य को एयरपोर्ट पर रोका; जमकर हुआ बवाल
Advertisement

वीडियोज

Galgotias University Controversy: बेशर्म गलगोटिया का दूसरा कांड VIRAL | ABPLIVE
Cash vs Digital India: क्या Tax के डर की वजह से बढ़ रहा है Cash Circulation? | Paisa Live
GIFT City में Dollar Listing की शुरुआत: XED IPO से भारत का Global Financial कदम | Paisa Live
BPCL ने पहली बार Venezuela से तेल खरीदा, Energy Diplomacy का बड़ा कदम | Paisa Live
Galgotias की VIRAL PROFESSOR... Neha Singh के बारे में जानें सब कुछ | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
तेहरान पर हमला करने की तैयारी में अमेरिका, F-22 और F-35 फाइटर जेट्स से कर दी घेराबंदी, ईरान ने जारी किया NOTAM
तेहरान पर हमला करने की तैयारी में यूएस, F-22 और F-35 से कर दी घेराबंदी, ईरान ने जारी किया NOTAM
बिहार
'तुम केवल प्यास जगा सकते हो, बुझा नहीं सकते', मटुकनाथ से बोली 'जानू', खुद सुनाई कहानी
'तुम केवल प्यास जगा सकते हो, बुझा नहीं सकते', मटुकनाथ से बोली 'जानू', खुद सुनाई कहानी
विश्व
बांग्लादेश में नई सरकार बनते ही इस मुस्लिम देश के राष्ट्रपति ने तारिक रहमान के पास भेजा अपना बेटा, भारत की क्यों बढ़ी टेंशन?
बांग्लादेश में नई सरकार बनते ही इस मुस्लिम देश के राष्ट्रपति ने तारिक रहमान के पास भेजा अपना बेटा, भारत की क्यों बढ़ी टेंशन?
बॉलीवुड
'वो कहीं खड़े हो जाएं तो 25-30 लाख मिल जाएंगे', गोविंदा के बैंकरप्ट होने की खबरों पर भांजे ने दिया रिएक्शन
गोविंदा के बैंकरप्ट होने की खबरों पर भांजे ने दिया रिएक्शन
क्रिकेट
टेबल टॉपर बनने की लड़ाई में श्रीलंका-जिम्बाब्वे में जबरदस्त टक्कर, ZIM को मिला 179 का लक्ष्य
टेबल टॉपर बनने की लड़ाई में श्रीलंका-जिम्बाब्वे में जबरदस्त टक्कर, ZIM को मिला 179 का लक्ष्य
इंडिया
मुफ्त की योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी- 'सिर्फ मुफ्त भोजन, साइकिल, कैश ट्रांसफर पर ध्यान देंगे तो विकास कैसे होगा?'
मुफ्त की योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी- 'सिर्फ मुफ्त भोजन, साइकिल, कैश ट्रांसफर पर ध्यान देंगे तो विकास कैसे होगा?'
इंडिया
Lawrence Bishnoi Gang: लॉरेश बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन नेहा गिरफ्तार, आखिर क्यों कहा जाता था 'मैडम जहर'
लॉरेश बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन नेहा गिरफ्तार, आखिर क्यों कहा जाता था 'मैडम जहर'
ट्रेंडिंग
UPSC एस्पिरेंट ने जीता दिल, शादी में बचे खाने को भूखे जानवरों के लिए कर रहा था इकट्ठा; वीडियो वायरल 
UPSC एस्पिरेंट ने जीता दिल, शादी में बचे खाने को भूखे जानवरों के लिए कर रहा था इकट्ठा; वीडियो वायरल 
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget