लंदन में भारत ने पाकिस्तान को पटका, रोमांचक मुकाबले में 4-3 से मारी बाजी; 10 साल का दबदबा कायम

भारतीय हॉकी टीम ने मंगलवार (23 जून) को FIH प्रो लीग में पाकिस्तान को 4-3 से हराकर 10 साल का दबदबा कायम रखा. पिछले 10 सालों में टीम इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी हॉकी मैच नहीं गंवाया है. लंदन के ली वैली हॉकी एंड टेनिस सेंटर में खेले गए मुकाबले में 0-1 से पिछड़ने के बाद टीम इंडिया ने दमदार वापसी की. पहले क्वार्टर में पाकिस्तान की तरफ से नदीम अहमद ने 8वें मिनट पर गोल दागा. पहला क्वार्टर खत्म होने पर पाकिस्तान के पास 1-0 की बढ़त थी.

फिर दूसरे क्वार्टर में भारत की तरफ से शानदार वापसी देखने को मिली. 22वें मिनट पर अभिषेक ने भारत के लिए पहला गोल किया. सिर्फ 2 मिनट बाद पेनाल्ट कॉर्नर के तहत निलिकांत शर्मा ने गोल करके टीम इंडिया को 2-1 की बढ़त पर पहुंचा दिया. पहला हाफ समाप्त होने के बाद भारत 2-1 से आगे रहा.

तीसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह ने भारत के लिए तीसरा गोल किया. यह गोल 40वें मिनट पर हुआ. पहले क्वार्टर में गोल करने के बाद पाकिस्तान की तरफ से अगले दोनों क्वॉर्टर में कोई गोल नहीं हुआ.

𝘐𝘯𝘥𝘪𝘢'𝘴 𝐃𝐚𝐛𝐝𝐚𝐛𝐚 𝘰𝘷𝘦𝘳 𝘗𝘢𝘬𝘪𝘴𝘵𝘢𝘯 𝘊𝘰𝘯𝘵𝘪𝘯𝘶𝘦𝘴 ⚡



After conceding early, India responded in style through Abhishek, Nilakanta Sharma, Sukhjeet Singh and Rajinder Singh to seal a close 4-3 victory in the FIH Hockey Pro League 2025–26 in London. 💪🏑 👏… pic.twitter.com/DtgCnb9LDy — Hockey India (@TheHockeyIndia) June 23, 2026

चौथे क्वार्टर में बढ़ा रोमांच

असल रोमांच चौथे क्वार्टर में देखने को मिला, जहां पाकिस्तान की तरफ से 2 गोल देखने को मिले और भारत ने एक गोल किया. 52वें मिनट पर भारत के लिए राजिंदर सिंह ने गोल किया और बढ़त को 3-1 पर पहुंचा दिया. लेकिन इसके अगले ही मिनट पाकिस्तान की तरफ से गोल देखने को मिला.

पाक के लिए अबू महमूद ने 53वें मिनट पर दूसरा गोल दागा और स्कोर 4-2 पर ला दिया. फिर खेल के अंतिम यानी 60वें मिनट पर पेनाल्टी कॉर्नर के तहत पाकिस्तान के लिए शकील मोईन ने तीसरा गोल किया. इस तरह फुल टाइम तक स्कोर 4-3 रहा और भारत ने रोमांचक जीत अपने नाम की.

बताते चलें कि यह 2024 एशियाई चैंपियन्स ट्रॉफी में हुए मुकाबले के बाद भारत और पाकिस्तान का दूसरा मैच था. 2 साल पहले हुए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हराया था. इस दफा टीम इंडिया ने पाक को 4-3 के स्कोर से रौंदा.

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