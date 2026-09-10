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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सHockeyभारत की बेटियों ने पाकिस्तान को चटाई धूल, हॉकी एशिया कप में 19-0 से जीता मैच

भारत की बेटियों ने पाकिस्तान को चटाई धूल, हॉकी एशिया कप में 19-0 से जीता मैच

महिला हॉकी जूनियर एशिया कप में पाकिस्तान, भारत के सामने धूल चाटता नजर आया. टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 19-0 के अंतर से हराया है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 10 Sep 2026 02:41 PM (IST)
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क्रिकेट के बाद हॉकी में भारत की बेटियों ने पाकिस्तान को बुरी तरह रौंद डाला है. मंगोलिया में खेले जा रहे महिला हॉकी जूनियर एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 19-0 से बुरी तरह हरा दिया. यह क्वार्टरफाइनल मुकाबला 10 सितंबर को खेला गया, जहां टीम इंडिया ने हर क्षेत्र में पाकिस्तान को मात दी.

भारतीय टीम ने पहले क्वार्टर में पांच गोल दाग दिए और दूसरे क्वार्टर में भी 5 गोल हुए. इस तरह भारतीय टीम हाफ टाइम तक 10-0 की विशालकाय बढ़त ले चुकी थी. टीम इंडिया का यह दबदबा दूसरे हाफ में भी कायम रहा. तीसरे क्वार्टर में भारत की ओर से 3 गोल और अंतिम क्वार्टर में टीम इंडिया ने 6 गोल कर डाले. इस तरह भारत ने पूरी तरह दबदबा बनाते हुए पाकिस्तान टीम को 19-0 से मात दी, जो महिला हॉकी जूनियर एशिया कप टूर्नामेंट की सबसे बड़ी जीतों में से एक है.

इन 19 में से 11 फील्ड गोल रहे, यह बताता है कि पूरे मुकाबले में गेंद का नियंत्रण टीम इंडिया के पास रहा. 7 गोल पेनल्टी कॉर्नर और मैच के 13वें मिनट में ही भारत को पेनल्टी शूट आउट मिला था, जिसे टीम इंडिया ने गोल में तब्दील किया. कमाल की बात यह रही कि भारतीय टीम के 13 अलग-अलग खिलाड़ियों ने गोल किया. पूजा मलिक ने मैच में तीन गोल करके हैट्रिक लगाई, जिन्होंने 27वें, 49वें और 51वें मिनट में गोल किया. उनके अलावा रोशनी, सनिका माने, मधू सिदार और सुप्रिया ने 2-2 गोल किए.

पाकिस्तान टीम इतनी बुरी तरह पिछड़ रही थी कि उसने मैच में एक गोल भी नहीं किया. एक गोल करना तो दूर की बात, वह एक पेनल्टी शूटआउट या पेनल्टी कॉर्नर भी नहीं बटोर पाया.

महिला हॉकी जूनियर एशिया कप के सेमीफाइनल में टीम इंडिया का सामना अब मलेशिया और दक्षिण कोरिया के बीच होने वाले चौथे क्वार्टरफाइनल मैच के विजेता से होगा. दक्षिण कोरिया और मलेशिया टूर्नामेंट के चौथे सेमीफाइनल में आमने-सामने आने वाले हैं. बता दें कि गोल्ड मेडल मैच 13 सितंबर को खेला जाएगा. भारत महिला हॉकी जूनियर एशिया कप में पिछली 2 बार का चैंपियन है और 2026 का खिताब जीतकर हैट्रिक पूरी करना चाहेगा.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 10 Sep 2026 02:41 PM (IST)
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